Prenumerata z

Warszawski

Najnowsze Wydania

warszawa.gosc.pl Warszawskie wiadomości Kard. Nycz w Ossowie: Nienawiść nie jest ewangeliczna

Kard. Nycz w Ossowie: Nienawiść nie jest ewangeliczna przejdź do galerii

 
Poświęcenie ziół i kwiatów przez bp. Tomasza Sztajerwalda. Tomasz Gołąb /Foto Gość

W 106. rocznicę Cudu nad Wisłą były metropolita warszawski przestrzegał przed bratobójczymi sporami i hejtem, przypominając, że drogą Kościoła zawsze musi być miłość.

Tomasz Gołąb

|

15 sierpnia 2026 GOSC.PL

dodane 15 sierpnia 2026

W święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, Sanktuarium Matki Bożej Zwycięskiej w Ossowie stało się ponownie sercem corocznych obchodów rocznicy Bitwy Warszawskiej. Otoczenie świątyni nasycone jest tu historycznymi symbolami. W pobliżu znajduje się Cmentarz Bohaterów 1920 roku, gdzie spoczywają uczestnicy tamtych dramatycznych wydarzeń. Wyjątkowym miejscem pamięci jest również pobliski krzyż, który upamiętnia bohaterską śmierć księdza Ignacego Skorupki na polu bitwy. Całości dopełniają tablice dedykowane Pomocy Narodów w 1920 r., przypominające o międzynarodowym wymiarze tamtego zwycięstwa.

Uroczystości rocznicy Cudu nad Wisłą

Foto Gość DODANE 15.08.2026

Uroczystości rocznicy Cudu nad Wisłą

​Najświętszej Ofierze przewodniczył i homilię wygłosił kardynał Kazimierz Nycz.  

– Przyznam, że tęsknimy zawsze za tym dniem 15 sierpnia, aby się tutaj spotkać w tym szczególnym dla nas miejscu i w tej atmosferze – zauważył biskup warszawsko-praski Romuald Kamiński, witając uczestników liturgii. 

Ordynariusz warszawsko-praski szczególne słowa uznania skierował pod adresem tych, którzy włożyli najwięcej trudu w doskonałe przygotowanie dzisiejszego święta.

– Chciałbym wobec naszych zacnych gości już teraz, naprawdę z głębi serca, podziękować naszym organizatorom. Myślę tutaj o całym powiecie wołomińskim i gminach, urzędach, które wchodzą w skład, i o panu staroście, który ogarnia to wszystko – wymieniał z ogromną wdzięcznością biskup Romuald Kamiński.

Koncert chóru przed uroczystościami w sanktuarium Matki Bożej Zwycięskiej w Ossowie
 Gość Warszawski

 

Hierarcha dziękował ponadto kardynałowi Kazimierzowi Nyczowi za obecność i przewodniczenie liturgii, a także gorąco witał obecnego wśród modlących się emerytowanego biskupa z francuskiej diecezji Évry, Michela Dubosta, przypominając, że ponad wiek temu na tej samej ziemi służył jego rodak, młody kapitan Charles de Gaulle. Biskup Kamiński wyraził także szczere podziękowania obecnym kombatantom oraz zapowiedział gorącą modlitwę za wszystkich tworzących dziś Siły Zbrojne RP, w tym żołnierzy, podoficerów i oficerów. Przed Mszą św. zgromadzeni wierni mieli następnie okazję wysłuchać koncertu pieśni patriotycznych i religijnych. Przy ołtarzu stanęli również kapłani diecezji warszawsko-praskiej oraz bp Tomasz Sztajerwald. Wśród uczestników uroczystości była też Anna Maria Rogaska, wnuczka Kazimierza Skorupki, brata ks. majora Ignacego Skorupki, którego bohaterska postawa i ofiara stały się jednym z symboli Bitwy Warszawskiej.

– Chciałbym wyrazić moje uznanie dla tego, co zrobiliście w tym miejscu, w Ossowie, że przy tym ołtarzu, w tym właśnie miejscu co roku przeżywacie rocznicę Bitwy Warszawskiej – powiedział kardynał Kazimierz Nycz w homilii, przyznając, że od dawna pragnął odprawić Eucharystię w Sanktuarium Matki Bożej Zwycięskiej na Cmentarzu Bohaterów 1920 roku, lecz nie pozwalały mu na to obowiązki ordynariusza archidiecezji warszawskiej.

Kard. Nycz w Ossowie: Chrześcijanin, który nienawidzi, jest z dala od Ewangelii
 Gość Warszawski

 

Kardynał odniósł się zarówno do tajemnicy Wniebowzięcia, jak i do znaczenia 106. rocznicy Bitwy Warszawskiej. Kluczowa część homilii poświęcona była roli Najświętszej Maryi Panny i Jej niezachwianej wierze.

– Odnosi się to do jej Magnificat, które wyśpiewała w domu swojej krewnej Elżbiety. Bóg ją przygotował przez przywilej Niepokalanego Poczęcia do tego, żeby była Matką Syna Bożego na ziemi – zaznaczył kardynał Kazimierz Nycz. 

Rozważając dramatyczne wydarzenia sprzed stu sześciu lat, hierarcha zaapelował o rozwagę i mądre odczytywanie skomplikowanej historii bez zbytecznych emocji czy politycznych uniesień.

– Ta odległość czasowa 106 lat pozwala nam dzisiaj o wiele spokojniej myśleć o tym, co się wydarzyło w roku 1920 – stwierdził z refleksją kardynał Kazimierz Nycz.

Święto Wniebowzięcia NMP w Ossowie

Foto Gość DODANE 15.08.2026

Święto Wniebowzięcia NMP w Ossowie

​Kard. Kazimierz Nycz wskazał na nierozerwalny splot wymiaru patriotycznego i religijnego 15 sierpnia, przypominając o 106. rocznicy bohaterskiej śmierci ks. Ignacego Skorupki, święcie diecezji warszawsko-praskiej oraz Święcie Wojska Polskiego.  

W bardzo mocnych słowach emerytowany metropolita warszawski przestrzegał przed bratobójczymi sporami i hejtem, przypominając, że drogą Kościoła zawsze musi być miłość. Powoływał się przy tym na uniwersalne nauczanie pierwszych uczniów Chrystusa.

– Nienawiść nie jest ewangeliczna. Święty Jan Apostoł mówi: "Kto nienawidzi swego brata, ten jest zabójcą" – przypomniał kardynał Kazimierz Nycz, odwołując się również do postaw niezłomnych postaci polskiego Kościoła, w tym prymasa Stefana Wyszyńskiego, które nawet w obliczu najcięższych prób nie poddały się mrokowi złości.

– Prymas Tysiąclecia mawiał: "Ten, kto nienawidzi, ten już przegrał" – zaznaczył stanowczo kardynał Kazimierz Nycz.

Święto 15 sierpnia w Ossowie. Procesja z darami
 Gość Warszawski

Na zakończenie kazania metropolita zdiagnozował palące problemy współczesnego świata: rosnącą samotność człowieka w dobie wirtualizacji życia, postępujący kryzys demograficzny oraz niezdolność młodych do zawierania trwałych relacji czy ponoszenia ofiary za drugiego człowieka, także tej niezbędnej do wychowania potomstwa. Przywołując papieża Polaka, zachęcał do budowania życia opartego na autentycznym, ofiarnym działaniu.

– Nie miłujmy słowem i językiem, miłujmy czynem i prawdą – apelował do sumień wiernych kardynał Kazimierz Nycz.

Po uroczystym Apelu Poległych na Cmentarzu Bohaterów 1920 roku, wierni oraz turyści mogli podziwiać widowiskowe pokazy grup wojskowych, po których uczestników czekał popołudniowy Festyn Letni Ossów 2026. Zwieńczeniem dnia był wieczorny start trzydziestego piątego Półmaratonu „Cud nad Wisłą” na trasie z Ossowa do Radzymina.

« 1 »
Święto Wniebowzięcia NMP w Ossowie

Foto Gość DODANE 15.08.2026

Święto Wniebowzięcia NMP w Ossowie

​Kard. Kazimierz Nycz wskazał na nierozerwalny splot wymiaru patriotycznego i religijnego 15 sierpnia, przypominając o 106. rocznicy bohaterskiej śmierci ks. Ignacego Skorupki, święcie diecezji warszawsko-praskiej oraz Święcie Wojska Polskiego.  
Uroczystości rocznicy Cudu nad Wisłą

Foto Gość DODANE 15.08.2026

Uroczystości rocznicy Cudu nad Wisłą

​Najświętszej Ofierze przewodniczył i homilię wygłosił kardynał Kazimierz Nycz.  
oceń artykuł Pobieranie..
TAGI:

Polecane w subskrypcji

Sklep Karuzela

Zobacz, co przygotowaliśmy w ofercie!

Gość Niedzielny nr 33/2026

Gość Niedzielny nr 33/2026

10 zł
Oremus październik 2026

Oremus październik 2026

13 zł
Oremus wrzesień 2026

Oremus wrzesień 2026

13 zł
Modlitwy powszechne 2027 (wkład)

Modlitwy powszechne 2027 (wkład)

195 zł
O siłach zła
PROMOCJA

O siłach zła

8.00 zł

oszczędności
39.9 zł 47.9 zł
Najniższa cena z 30 dni 47.9 zł
Franciszek z Asyżu. Tajemnica prawdziwej radości

Franciszek z Asyżu. Tajemnica prawdziwej radości

39 zł
Ewangelia 2027 (mała, twarda)

Ewangelia 2027 (mała, twarda)

18 zł
Historia Kościoła nr 04/2026

Historia Kościoła nr 04/2026

14 zł
Mały Gość Niedzielny nr 07-08/2026

Mały Gość Niedzielny nr 07-08/2026

10 zł
Mój brat Pier Giorgio. Ostatnie dni

Mój brat Pier Giorgio. Ostatnie dni

29 zł
Wierny spowiednik

Wierny spowiednik

29.9 zł
Droga Światła i Relacji

Droga Światła i Relacji

50 zł
Krówki w pudełeczku - Św. Franciszek ( 250 g )

Krówki w pudełeczku - Św. Franciszek ( 250 g )

19.5 zł
Serce9 dla dziewczyn

Serce9 dla dziewczyn

45 zł
Serce9 dla chłopaków

Serce9 dla chłopaków

45 zł
Figura św. Franciszek wys. 22 cm

Figura św. Franciszek wys. 22 cm

58 zł
Ikona grecka Św. Franciszek z Asyżu 18 x 23,5 cm

Ikona grecka Św. Franciszek z Asyżu 18 x 23,5 cm

230 zł
Oddanie33 dla dzieci
PROMOCJA

Oddanie33 dla dzieci

11.10 zł

oszczędności
58.9 zł 70 zł
Najniższa cena z 30 dni 70 zł
Św.Rita. Orędowniczka spraw najtrudniejszych

Św.Rita. Orędowniczka spraw najtrudniejszych

39.9 zł
Najświętsze Serce9 dla kobiet
PROMOCJA

Najświętsze Serce9 dla kobiet

5.00 zł

oszczędności
45 zł 50 zł
Najniższa cena z 30 dni 50 zł

Zapisane na później

Funkcja zapisywania artykułów jest dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników.

  • IGM
  • Gość Niedzielny
  • Mały Gość
  • Historia Kościoła
  • Gość Extra
  • Wiara
  • KSJ
  • Foto Gość
  • Fundacja Gość Niedzieleny
WERSJA MOBILNA

Copyright © Instytut Gość Media.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgłoś błąd

 