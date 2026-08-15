Apel pamięci na Cmentarzu Bohaterów 1920 roku w Ossowie

Jeszcze przed rozpoczęciem uroczystej Mszy św. przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, duchowieństwo oraz mieszkańcy złożyli wieńce i zapalili znicze pod pomnikiem upamiętniającym polskich oficerów - bohaterów zwycięstwa 1920 r., którzy 20 lat później zginęli z rąk sowieckich oprawców w zbrodni katyńskiej.

Monument, będący częścią Panteonu Bohaterów w Ossowie, w przejmujący sposób łączy dwie fundamentalne daty polskiej historii XX wieku. Jak przypominają inskrypcje wyryte w czarnym granicie obok wizerunku Orła Białego i Krzyża Orderu Wojennego "Virtuti Militari", upamiętnieni żołnierze po powstrzymaniu bolszewickiego najazdu w 1920 r. zostali w 1940 r. uwięzieni w obozach w Kozielsku i Starobielsku, a następnie zamordowani przez sowieckich oprawców w Katyniu oraz Charkowie.

Na tablicy uwieczniono nazwiska generałów i pułkowników Wojska Polskiego, w tym generałów Henryka Minkiewicza, Bronisława Bohaterewicza, Mieczysława Smorawińskiego, Stanisława Hallera, Leonarda Skierskiego i Kazimierza Łukoskiego oraz pułkowników Stefana Kosseckiego i Witolda Kasprzykiewicza. W dolnej części pomnika widnieje data 10 kwietnia 2010 r., nawiązująca do tragicznego lotu delegacji państwowej na czele z prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej prof. Lechem Kaczyńskim na uroczystości 70. rocznicy zbrodni katyńskiej.

Obok cmentarza znajduje się Kaplica pw. Matki Bożej Zwycięskiej, zbudowana w 1928 r. według projektu Brunona Zborowskiego, rozbudowana w 1982 r., oraz dzwonnica z 1932 roku. W prezbiterium wisi kopia obrazu Matki Bożej Częstochowskiej i obrazu Jerzego Kossaka "Cud nad Wisłą". Na tyłach kaplicy jest figura Matki Bożej Zwycięskiej, postawiona w 1990 r., a przy wejściu na cmentarz głaz-pomnik Józefa Hallera, dowódcy frontu i generalnego inspektora Armii Ochotniczej.

Po Mszy św. Mazurkiem Dąbrowskiego rozpoczął się apel pamięci. Wśród zgromadzonych obecna była Anna Maria Rogaska, wnuczka Kazimierza Skorupki - rodzonego brata legendarnego kapelana ks. mjr. Ignacego Skorupki, którego ofiara stała się trwałym symbolem wiktorii warszawskiej.

Głos zabrali zaproszeni goście, przypominając o duchowym i historycznym przesłaniu 1920 roku. - Pamięć o 1920 r. to nie tylko wspomnienie zwycięstwa. To zobowiązanie, by nigdy nie oddać Polski pod wpływy tych, którzy chcą ją osłabić. O zwycięstwie, oprócz pomocy sojuszników, zdecydowało coś jeszcze - jedność Polaków. Zdrajcy wtedy przegrali, bo Polacy stanęli razem. Dziś też musimy być razem - mówiła posłanka do Parlamentu Europejskiego Kamila Gasiuk-Pihowicz, nawiązując do konieczności budowania bezpieczeństwa i odrzucania zewnętrznej propagandy.

Złożenie wieńców na Cmentarzu Bohaterów 1920 r.

Gość Warszawski

Poseł na Sejm RP Piotr Uściński zwrócił z kolei uwagę na duchowy fundament walki sprzed lat oraz ewangeliczne przesłanie kapłana idącego w bój bez nienawiści w sercu. - Oni nie walczyli tylko o niepodległość Polski i Europy. Oni walczyli o chrześcijańską Europę, przeciwko bezbożnej ideologii bolszewickiej, która chciała odebrać nam wiarę i Chrystusa. Ks. Skorupka szedł z krzyżem w ręku, będącym znakiem miłości. Nie było w nim nienawiści do wroga, walczył z miłością o nasze sprawy. Zło powinniśmy zwyciężać wyłącznie dobrem - podkreślił.

Arkadiusz Werelich, starosta wołomiński na Cmentarzu Bohaterów 1920 r.

Gość Warszawski

W podobnym tonie o wdzięczności i ciągłości pokoleniowej mówił starosta wołomiński. - Dla nas, mieszkańców powiatu wołomińskiego, Bitwa Warszawska jest wielką świętością i wspaniałą opowieścią o patriotyzmie, odwadze i jedności narodowej. 106 lat temu Polacy nie pytali, co ojczyzna może zrobić dla nich, ale co oni mogą zrobić dla ojczyzny. Dziś stajemy tu, by powiedzieć: pamiętamy, dziękujemy i jesteśmy zobowiązani - zaznaczył starosta Arkadiusz Werelich.

Wspólnotowy wymiar uroczystości oraz hołd dla ofiar cywilnych i matek opłakujących poległych synów uwypukliła burmistrz Wołomina. - Same pomniki to tylko kamienie. Jeśli nie przyjdziemy i nie wyrazimy naszej wdzięczności obecnością oraz modlitwą, nie będą one żyły w pamięci następnych pokoleń. Pamiętajmy o żołnierzach, ale i o matkach oraz ludności cywilnej, która dźwigała ciężar tamtych dni. Łączmy się we wspólnocie, w szacunku i wdzięczności - wskazała burmistrz Elżbieta Radwan.

Apel Poległych na Cmentarzu Bohaterów 1920 roku w Ossowie

Gość Warszawski

Kulminacyjnym punktem części memoriałowej był uroczysty apel pamięci, odczytany przez ppor. Jerzego Roskosza z 1 Warszawskiej Brygady Pancernej im. Tadeusza Kościuszki, po którym kompania honorowa oddała trzykrotną salwę honorową. Następnie delegacje złożyły wieńce na mogiłach bohaterów.