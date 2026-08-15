15 sierpnia ma w polskiej tradycji i kalendarzu liturgicznym wymiar szczególny. Zbiegają się w nim bowiem uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny oraz Święto Wojska Polskiego, ustanowione na pamiątkę wielkiego zwycięstwa oręża polskiego nad bolszewikami w 1920 roku. Ozdobą uroczystości w Ossowie stał się porywający występ, przed nowym gmachem Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku, Orkiestry Wojskowej w Siedlcach, która swoją wirtuozerią i rozmachem zachwyciła zgromadzoną publiczność.

Niezwykły popis Orkiestry Wojskowej z Siedlec w Ossowie

Gość Warszawski

Siedlecka formacja pod batutą kpt. Pawła Krefta zaprezentowała niezwykle dynamiczny pokaz musztry paradnej, łączący wojskowy rygor ze swobodą estradowej ekspresji. Precyzja kroków, geometryczne zwroty formacji i widowiskowe ewolucje buławą w rękach tamburmajora wzbudziły podziw.

Obok dostojnych marszów wojskowych i utworów historyczno-patriotycznych nie zabrakło znanych motywów muzyki rozrywkowej, a także dzieł silnie związanych z tożsamością formacji z Mazowsza. Szczególne emocje wywołało wykonanie marsza koncertowego stanowiącego hymn 18. Żelaznej Dywizji Zmechanizowanej.

Marsza koncertowy, czyli hymn 18. Żelaznej Dywizji Zmechanizowanej w Siedlcach

Gość Warszawski

– Orkiestra wojskowa stacjonuje w Siedlcach, na terenie osiemnastej dywizji, która jest sztandarowym związkiem taktycznym w naszych Siłach Zbrojnych i jedną z najnowocześniejszych jednostek w kraju. Namiastkę jej wspaniałych tradycji przedstawiamy państwu w muzyce, grając marsz koncertowy autorstwa majora Piotra Flisa, dowódcy Orkiestry Wojskowej w Szczecinie i serdecznego przyjaciela naszej formacji – mówił do zgromadzonych kpt. Paweł Kreft, dowódca i kapelmistrz Orkiestry Wojskowej w Siedlcach. – Pokaz musztry paradnej to nie tylko demonstracja żołnierskiego wyszkolenia, lecz przede wszystkim próba dotarcia do serc słuchaczy przez piękno i harmonię ruchu połączonego z muzyką – dodał.

Wiązanka pieśni żołnierskich w wykonaniu Orkiestry Wojskowej z Siedlec

Gość Warszawski

Kunszt, jakim muzycy wykazali się w Ossowie, jest owocem blisko osiemdziesięcioletniej historii i nieustannego doskonalenia warsztatu. Początki orkiestry sięgają 1947 roku, kiedy to została sformowana w Sanoku. Przez niemal trzy dekady, do 1976 roku, jej macierzystym garnizonem był Jarosław, a w 1977 roku jednostkę przeniesiono do Siedlec, gdzie odnalazła naturalny grunt w bogatych, sięgających jeszcze dwudziestolecia międzywojennego tradycjach muzyki wojskowej. W 1996 roku orkiestra garnizonowa została przeformowana w Orkiestrę 1. Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej, stając się jej pododdziałem reprezentacyjnym, a w 2002 roku powróciła do struktur garnizonowych. Od 1 stycznia 2011 roku zespół oficjalnie funkcjonuje pod nazwą Orkiestra Wojskowa w Siedlcach.

Orkiestra pełni prestiżowe funkcje reprezentacyjne w Pałacu Prezydenckim, Sztabie Generalnym Wojska Polskiego oraz w Dowództwie Garnizonu Warszawa, witając głowy państw i najważniejszych dowódców wojskowych świata. Z wielkim sukcesem koncertowała również za granicą, m.in. w Austrii, Niemczech, Holandii, na Słowacji i Łotwie. Szczególnym powodem do dumy był udział siedleckich muzyków w maju 2025 roku w obchodach 81. rocznicy bitwy pod Monte Cassino we Włoszech, gdzie dźwięki polskich pieśni rozbrzmiewały na wzgórzu uświęconym krwią żołnierzy 2. Korpusu Polskiego.

Obok podniosłej klasyki wojskowej w programie pojawiły się także niezwykle żywiołowe motywy muzyki filmowej i rozrywkowej. Nie zabrakło także dynamicznych wątków muzyki popowo-funkowej i rockowej, w tym rozpoznawalnych na całym świecie linii melodycznych z repertuaru takich legend jak Queen czy Michael Jackson. Orkiestra brawurowo wykonała wiązanki motywów z piosenek "Iść, ciągle iść w stronę słońca" zespołu 2 plus 1, „Niedziela będzie dla nas” zespołu Niebiesko-Czarni czy "Chłopiec z gitarą" Karin Stanek. Zostały one wplecione w widowiskowy pokaz musztry paradnej.

16 sierpnia o godz. 13.30 w amfiteatrze przy Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Ossowie rozpocznie się koncert pieśni legionowych z udziałem Katarzyny Rogalskiej i Romana Koguta. O 14.30 publiczność będzie mogła zobaczyć widowiskową rekonstrukcję walk z 1920 roku. Po inscenizacji będzie można zobaczyć ponownie występ Orkiestry Wojskowej w Siedlcach.