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W dniach 15 i 16 sierpnia oraz w każdą środę zwiedzanie muzeum jest bezpłatne. Tomasz Gołąb /Foto Gość

Na uświęconej krwią bohaterów ziemi ossowskiej powstało nowoczesne Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Ossowie – oddział Muzeum Wojska Polskiego, stanowiące wotum wdzięczności i żywą lekcję patriotyzmu.

Tomasz Gołąb

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15 sierpnia 2026 GOSC.PL

dodane 15 sierpnia 2026

Przestrzeń ekspozycyjna muzeum robi ogromne wrażenie swoją symboliką i rozmachem narracyjnym. Zwiedzający wkraczają w sam środek dramatycznych wydarzeń sprzed ponad wieku. Wśród eksponatów wielkogabarytowych wzrok przyciąga podwieszony pod sufitem historyczny dwupłatowiec, a także czołg Renault FT – symbol nowoczesnej techniki wojskowej tamtych dni, dumnie prezentujący polskie barwy i oznaczenia. Przejmującym akcentem plastycznym jest roztrzaskana, czerwona bolszewicka gwiazda leżąca tuż obok tradycyjnego wozu taborowego, co dosadnie unaocznia upadek bezbożnego najeźdźcy w starciu z duchem obrońców Ojczyzny. Obok monumentalnych maszyn w salach nie brakuje rzeźb i popiersi dowódców, na czele z Marszałkiem Józefem Piłsudskim, których myśl strategiczna i odwaga przyczyniły się do zwycięstwa.

Muzeum Bitwy Warszawskiej. Relikwia ks. Ignacego Skorupki i pamiątki Cudu nad Wisłą
 Gość Warszawski

Dla wierzącego pielgrzyma i każdego miłośnika historii najgłębsze emocje budzi jednak gablota poświęcona postaci ks. Ignacego Skorupki. Młody kapłan, kapelan 236. Ochotniczego Pułku Piechoty, który 14 sierpnia 1920 roku oddał życie na polach Ossowa, idąc z krzyżem w ręku w pierwszym szeregu młodzieży i harcerzy, stał się wiecznym symbolem kapłańskiej i żołnierskiej ofiary. Na wystawie możemy zobaczyć z bliska jego osobiste pamiątki: fioletową stułę, drewniany krucyfiks, czapkę wojskową oraz Srebrny Krzyż Orderu Wojennego Virtuti Militari wraz z oryginalną legitymacją.

Muzeum w Ossowie

Foto Gość DODANE 15.08.2026

Muzeum w Ossowie

​Budynek ma 25 metrów wysokości, obejmuje około 40 tysięcy metrów sześciennych przestrzeni, 5 kondygnacji i 4 piętra przeszkleń. Do muzeum przylega również amfiteatr z widokiem na pole Bitwy Warszawskiej, który może pomieścić 3 tysiące widzów, zwieńczony 70-metrowymi masztami z biało-czerwonymi proporcami.  

Obecność tych relikwii w sercu ossowskiego muzeum przypomina, że Bitwa Warszawska była nie tylko starciem dwóch armii, ale przede wszystkim walką cywilizacyjną w obronie Krzyża, wolności sumienia i chrześcijańskiego ładu.

Jedną z najpopularniejszych atrakcji jest strzelnica elektroniczno-edukacyjnej, pozwalająca na bezpieczne zapoznanie się z obsługą i wykorzystaniem historycznej broni.

Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Ossowie

Foto Gość DODANE 15.08.2026

Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Ossowie

Dla wierzącego pielgrzyma i każdego miłośnika historii najgłębsze emocje budzi jednak gablota poświęcona postaci ks. Ignacego Skorupki.  

Muzeum tętni życiem szczególnie w dniach narodowego dziękczynienia za Cud nad Wisłą. W dniach 15–16 sierpnia, podobnie jak w każdą środę, wstęp na ekspozycję jest bezpłatny.

Piłsudski na Kasztance w Muzeum Bitwy Warszawskiej
 Gość Warszawski

Wizyta w muzealnych murach może stanowić wstęp do zaplanowanej na niedzielę, 16 sierpnia, wielkiej rekonstrukcji historycznej Cudu nad Wisłą o godz. 14.30. To właśnie na ossowskich łąkach odtworzony zostanie zryw ochotników z 1920 roku, ich bój z przeważającymi siłami bolszewickimi oraz bohaterska śmierć ks. Skorupki. Zapierające dech widowisko plenerowe, łączące huk wystrzałów i szarże kawalerii pozwala współczesnym pokoleniom dotknąć tajemnicy tamtych decydujących godzin. 

Rekonstrukcja Bitwy Warszawskiej po raz pierwszy w amfiteatrze Muzeum w Ossowie.
 Gość Warszawski

Scenariusz inscenizacji oparty został na historycznym przebiegu wydarzeń. W widowisku wezmą udział grupy rekonstrukcji historycznej z całej Polski, które zaprezentują działania piechoty i kawalerii, historyczne umundurowanie, uzbrojenie oraz pojazdy z epoki. Realizmu dodadzą efekty pirotechniczne, nagłośnienie pola walki i profesjonalna narracja, pozwalające lepiej zrozumieć przebieg starcia. W wydarzeniu weźmie udział 150 rekonstruktorów, 40 koni oraz 11 pojazdów historycznych. Autorem scenariusza i reżyserem rekonstrukcji jest Zbigniew Rowiński, od wielu lat związany z organizacją inscenizacji Bitwy Warszawskiej w Ossowie. Dzięki jego doświadczeniu oraz zaangażowaniu rekonstruktorów wydarzenie od lat należy do największych i najbardziej cenionych widowisk historycznych w Polsce. 

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Muzeum w Ossowie

Foto Gość DODANE 15.08.2026

Muzeum w Ossowie

​Budynek ma 25 metrów wysokości, obejmuje około 40 tysięcy metrów sześciennych przestrzeni, 5 kondygnacji i 4 piętra przeszkleń. Do muzeum przylega również amfiteatr z widokiem na pole Bitwy Warszawskiej, który może pomieścić 3 tysiące widzów, zwieńczony 70-metrowymi masztami z biało-czerwonymi proporcami.  
Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Ossowie

Foto Gość DODANE 15.08.2026

Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Ossowie

Dla wierzącego pielgrzyma i każdego miłośnika historii najgłębsze emocje budzi jednak gablota poświęcona postaci ks. Ignacego Skorupki.  
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