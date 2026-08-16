Abp Galbas: Nie mów, że to zrobisz. Just do it

Wśród tysięcy osób zmierzających przed oblicze Czarnej Madonny na uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, na Jasną Górę dotarło kilkanaście tysięcy pątników ze stolicy. Do Matki przywędrowało 4600 uczestników 315. Warszawskiej Pielgrzymki Pieszej, 3000 pątników 46. Warszawskiej Akademickiej Pielgrzymki Metropolitalnej, 1300 osób z Warszawskiej Pielgrzymki Pieszej Akademickich Grup Siedemnastych, cztery grupy 35. Pieszej Pielgrzymki Osób Niepełnosprawnych i Rodzin, kilkuset pątników 32. Pielgrzymki Tradycji Łacińskiej, a także członkowie pielgrzymki rowerowej.

Wchodzących na błonia jasnogórskie od wczesnych godzin porannych witał metropolita warszawski abp Adrian Galbas. Zwieńczeniem drogi była uroczysta Msza Święta odprawiona na jasnogórskim szczycie. Modlitwa miała wyjątkowy wymiar, ponieważ połączono ją z odnowieniem Jasnogórskich Ślubów Narodu w 70. rocznicę ich złożenia.

W homilii metropolita warszawski zwrócił uwagę na dwa dominujące stany ducha, które towarzyszą pątnikowi u celu drogi. Pierwszym z nich jest czyste i delikatne szczęście, rodzące się po trudach wędrówki, gdy można wreszcie stanąć twarzą w twarz i serce w serce z wizerunkiem Matki Bożej. Drugim bywa obawa przed powrotem do szarej rzeczywistości.

– Jest i drugie uczucie, to jest niepokój, że to wszystko minie, że te pielgrzymkowe dni były jakby bańką mydlaną, która właśnie pęknie – mówił abp Adrian Galbas, wskazując, że domowa codzienność, mimo wygód, bywa duchowo trudniejsza niż szlak. – I jest lęk, jak to zachować, jak to zakonserwować, jak sprawić, żeby to nie był jakiś strzał, po którym wszystko będzie jak było – dodał.

Odpowiedź na ten lęk metropolita odnalazł w ewangelicznej scenie wesela w Kanie Galilejskiej. Przypomniał, że jedyne słowa skierowane w Ewangelii przez Maryję bezpośrednio do uczniów Jezusa stanowią fundament chrześcijańskiej formacji.

– Cała pobożność maryjna, cały kult maryjny w Kościele tak naprawdę sprowadza się do tego jednego zdania, które brzmi: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Zrób wszystko, cokolwiek ci powie. Zrób wszystko, cokolwiek ci mówi” – powiedział metropolita warszawski.

Zauważył, że po wypowiedzeniu tego wezwania Maryja milknie, ustępując miejsca działaniu Syna.

– Jakby powiedziała: "ja już nie mam nic więcej do powiedzenia, wszystko co miałam, powiedziałam". Chcesz, żeby pielgrzymka nie była strzałem? Chcesz, żeby nie była jakąś eskapadą? Żeby nie powróciła zwykłość męcząca i często oddalająca od Boga? Masz receptę codziennie: słuchaj tego, co Jezus mówi i to rób.

Arcybiskup podkreślił, że Maryja nie jest drogowskazem, który jedynie wskazuje kierunek, ale przewodniczką idącą na czele pielgrzymującego Kościoła. Przestrzegł również przed wybiórczym traktowaniem Ewangelii.

– Nie wybierajcie w Ewangelii, nie wybierajcie w Słowie Bożym, nie segregujcie – apelował metropolita warszawski.

Odnosząc się do faktu, że Boże wymagania bywają postrzegane jako nielogiczne lub przerastające siły człowieka, abp Galbas przypomniał ewangeliczny detal napełniania stągwi wodą.

– Tak często Słowo Boże będzie się wydawało nielogiczne, Boża propozycja będzie się wydawała nielogiczna, głupia, a jednak idź za nią. Na tym polega zaufanie – podkreślił arcybiskup. – Pan Jezus nie powiedział do apostołów: kupcie wino albo zróbcie wino, stwórzcie wino czy jeszcze coś takiego, co rzeczywiście byłoby niemożliwe. Powiedział: napełnijcie stągwie wodą – zauważył kaznodzieja, dodając: – Kiedy Jezus mówi: miłujcie się nawzajem albo miłujcie waszych nieprzyjaciół, to to jest trudne, ale możliwe do wykonania. Kiedy mówi: módlcie się nieustannie, to to jest trudne, ale możliwe. Rzadko chce od nas czegoś, co jest bardzo trudne, ale nigdy nie chce czegoś, co byłoby ponad nasze możliwości wsparte oczywiście Jego łaską i Jego siłą.

Na zakończenie hierarcha zachęcił do natychmiastowego podejmowania czynów wiary i nieodkładania nawrócenia na później.

– Każdego dnia zróbcie wszystko. Pomyślcie teraz, jakie są te rzeczy, te sprawy, od których bardzo uciekasz. Nie mów, że to zrobisz. Just do it, po prostu zrób to – zachęcał metropolita warszawski.

Drugą praktyczną wskazówkę arcybiskup powiązał z 70. rocznicą Jasnogórskich Ślubów Narodu, przypominając determinację internowanego wówczas kard. Stefana Wyszyńskiego oraz milionowej rzeszy wiernych.

– Musi być jakiś impuls. Kościół musi dać ludziom jakiś impuls. Ludzie muszą się poczuć jednością i muszą mieć jakiś program – mówił o zamyśle Prymasa Tysiąclecia abp Adrian Galbas.

Metropolita zaapelował do pątników, aby po powrocie do domów sięgnęli do tekstu ślubów i wybrali z nich jedno konkretne zobowiązanie na nadchodzący rok: życie w łasce uświęcającej, obronę nienarodzonych, troskę o nierozerwalność małżeństw, wychowanie młodego pokolenia w wierze, pomoc ubogim czy walkę z nałogami i wadami narodowymi.

– Zdobywać cnoty wierności, sumienności, pracowitości, oszczędności, wyrzeczenia się siebie, poszanowania miłości – wymieniał arcybiskup, wskazując, że właśnie taka postawa sprawia, iż rekolekcje w drodze trwają w codziennym życiu.