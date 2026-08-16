Z okazji 106. rocznicy Bitwy Warszawskiej w Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 w Ossowie zaprezentowano ekspozycję planszową, przygotowaną przez Fundację im. Księdza Ignacego Skorupki pod tytułem „Cud nad Wisłą za przyczyną Matki Bożej Łaskawej, Patronki Warszawy i Strażniczki Polski”. Plansze wystawy krok po kroku odtwarzają chronologię wydarzeń, proroctw, wielkiego zrywu modlitewnego oraz świadectw o nadprzyrodzonej interwencji Bogurodzicy w sierpniu 1920 roku.

Wprowadzeniem do ekspozycji jest przypomnienie o obowiązku pielęgnowania pamięci o tych wydarzeniach, o czym podczas homilii przed katedrą św. Floriana na warszawskiej Pradze 13 czerwca 1999 roku przypominał papież Polak.

– „Przed chwilą nawiedziłem Radzymin, miejsce szczególnie ważne w naszej historii narodowej (...). O wielkim «Cudzie nad Wisłą» przez całe lata trwała zmowa milczenia (...). Na nową diecezję warszawsko-praską Opatrzność Boża niejako nakłada dzisiaj obowiązek podtrzymywania pamięci tego wielkiego wydarzenia w dziejach naszego Narodu i całej Europy” – mówił wówczas św. Jan Paweł II.

Przełamanie tej wieloletniej zmowy milczenia i ukazanie faktu dwukrotnego publicznego ukazania się Matki Bożej w dniach 14 i 15 sierpnia 1920 roku w czasie walk o Ossów i Wólkę Radzymińską stało się także owocem pracy badaczy kultu Matki Bożej Łaskawej, ks. dra Józefa Marii Bartnika SJ oraz Ewy J. P. Storożyńskiej.

Duchowe korzenie wiktorii warszawskiej sięgają XIX stulecia. W latach 1872 i 1877 polska mistyczka, Sługa Boża Wanda Malczewska, usłyszała od Matki Bożej zapowiedź odrodzenia Ojczyzny i zmagań wojennych.

„Skoro Polska otrzyma niepodległość, to niezadługo powstaną przeciwko niej dawni gnębiciele, aby ją zdusić. Ale moja młoda armia, w Imię Moje walcząca, pokona ich, odpędzi daleko i zmusi do zawarcia pokoju. Ja jej dopomogę. (...) Polskę na moją prośbę będzie wskrzeszona i wszystkie jej części będą złączone. Ale... Niech strzeże wiary” – zapowiadała Maryja słowami zanotowanymi przez mistyczkę.

W tym samym duchowym nurcie mieściły się objawienia w Gietrzwałdzie w zaborze pruskim od 27 czerwca do 16 września 1877 roku, gdzie Matka Boża wzywała Polaków do modlitwy różańcowej i nawrócenia, a bł. o. Honorat Koźmiński zakładał bezhabitowe zgromadzenia zakonne przygotowujące naród do niepodległości. Był to również czas powstrzymania konfliktu międzynarodowego, gdy zablokowane przez pielgrzymów szlaki kolejowe na Warmii uniemożliwiły pruskie manewry wojskowe.

Kolejna część wystawy obrazuje wydarzenia I wojny światowej oraz narastające zagrożenie ze wschodu. Przypomniano zwycięstwo wojsk sprzymierzonych nad Marną z września 1914 roku, nazywane cudem nad Marną, a także zjawienie się Matki Bożej żołnierzom rosyjskim w lasach augustowskich 13 września 1914 roku, po którym wydrukowano milion ikonek ze zjawieniem, a Synod Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej w marcu 1916 roku uznał prawdziwość objawienia. Plansze zwracają uwagę na bolszewickie próby manipulacji i ośmieszenia zjawień z lat 1914 i 1920, w tym artykuł z 1958 roku w radzieckim miesięczniku „Tiechnika mołodioży”, w którym tłumaczono widzenia rzekomymi pokazami z projektora na chmurach, co mimowolnie potwierdzało fakt, że żołnierze rosyjscy rzeczywiście widzieli niezwykłe zjawisko na niebie.

Lata 1917–1920 to czas fatimskich wezwań do poświęcenia Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi, wybuchu rewolucji październikowej i odzyskania niepodległości przez Polskę 11 listopada 1918 roku. Tydzień później Włodzimierz Lenin wezwał do „Czerwonego marszu na zachód” i zajęcia całej Europy, co zapoczątkowało wojnę polsko-bolszewicką. W obliczu generalnej kontrofensywy Armii Czerwonej Michaił Tuchaczewski wydał 4 lipca 1920 roku rozkaz uderzenia na Polskę.

„Żołnierze Armii Czerwonej! Nadszedł dzień sądu. (...) Przez trupa Białej Polski prowadzi droga do ogólnoświatowej pożogi. Na naszych bagnetach przyniesiemy szczęście i pokój masom pracującym. Na zachód! Wybiła godzina ataku. Na Wilno, Mińsk i Warszawę!” – nawoływał dowódca Armii Czerwonej Michaił Tuchaczewski.

W odpowiedzi na śmiertelne zagrożenie w lipcu 1920 roku powołano Armię Ochotniczą pod dowództwem gen. Józefa Hallera, a w całym kraju rozgorzał prawdziwy szturm modlitewny. Widząc tysiące wiernych wypełniających świątynie, generał francuskich Sił Zbrojnych nie krył zdumienia. „Ja nigdy w życiu nie widziałem takiej modlitwy, jak w Warszawie” – wspominał generał Maxime Weygand.

31 lipca 1920 roku kard. Aleksander Kakowski wezwał w liście pasterskim do odprawiania nowenny do Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i modlitw do bł. Andrzeja Boboli i bł. Władysława z Gielniowa. 8 sierpnia nuncjusz apostolski Achilles Ratti, późniejszy papież Pius XI, wraz z kard. Kakowskim modlili się na placu Zamkowym, udzielając mieszkańcom Warszawy generalnego rozgrzeszenia przed nadchodzącą rzezią stolicy, a 14 sierpnia gen. Haller notował w pamiętniku widok ludzi leżących krzyżem w kościele Zbawiciela.

Rekonstrukcja Bitwy Warszawskiej po raz pierwszy w amfiteatrze Muzeum w Ossowie.

Gość Warszawski

Równolegle plansze ukazują ostatnie dni życia ks. Ignacego Skorupki. W dniu swoich imienin, 31 lipca 1920 roku, żegnając się z siostrami franciszkankami, młody kapłan wypowiedział prorocze słowa.

„Nie martwcie się! Bóg ześle nam człowieka takiego jak Kordecki, jak Joanna d’Arc. Człowiek ten stanie na czele armii, doda odwagi i nastąpi zwycięstwo. Bliskim jest ten dzień. Nie minie 15 sierpnia, dzień Matki Boskiej Zielnej, a wróg będzie pobity” – zapewniał kapelan ks. Ignacy Skorupka.

Po mianowaniu na kapelana 1. batalionu 236. Pułku Piechoty Armii Ochotniczej ks. Skorupka wyspowiadał się w kościele Kapucynów, spisał testament, a 13 sierpnia przed wymarszem z gmachu szkoły Władysława IV zapowiedział podkomendnym, że czekają ich ciężkie ofiary, lecz w dniu Królowej Polski losy odwrócą się na naszą stronę.

Przebieg boju pod Ossowem 14 sierpnia 1920 roku i śmierć kapłana utrwalił dowódca kompanii ppor. Mieczysław Zygfryd Słowikowski.

„Zdawałem sobie dokładnie sprawę z braku bojowego wyszkolenia żołnierzy i słabego opanowania broni. Zaledwie raz odbyło się strzelanie ostre na strzelnicy. Żołnierz nie znał dostatecznie walki na bagnety, nie miał pojęcia, co to jest granat. (...) Dopadł mnie zdyszany ks. Skorupka, nasz kapelan: «Poruczniku, pozwólcie mi iść ze sobą. To będzie nasze zwycięstwo». Spojrzałem na niego. Twarz jego i oczy wyrażały nieziemską ekstazę. (...) Odpowiedziałem krótko: «Zgadzam się, niech ksiądz idzie». Była to ostatnia nasza rozmowa” – relacjonował ppor. Mieczysław Zygfryd Słowikowski.

Chwilę później ks. Skorupka, idąc obok dowódcy i odmawiając modlitwę, potknął się i upadł ugodzony wrogą kulą. Znaczenie tej ofiary oraz pierwsze zjawienie się Matki Bożej, które zobaczyli rosyjscy żołnierze, opisał w swoich pamiętnikach metropolita warszawski.

„Dlaczego tak podnoszą i gloryfikują śmierć ks. Skorupki przed wszystkimi innymi ofiarami wojny? Chwała śmierci ks. Skorupki jest punktem zwrotnym w bitwie pod Ossowem i w dziejach wojny 1920 r. Do tej chwili Polacy uciekali przed bolszewikami, odtąd uciekali bolszewicy przed Polakami. (...) Bolszewicy wzięci do niewoli opowiadali znowu, że widzieli księdza w komży i z krzyżem w ręku, a nad nim Matkę Bożą. Jakżeż mogli strzelać do Matki Bożej, która szła przeciwko nim? Ten moment kulminacyjny w bitwie pod Warszawą nazwano tegoż dnia «CUDEM NAD WISŁĄ»” – pisał metropolita warszawski kard. Aleksander Kakowski.

Kolejny punkt zwrotny nastąpił 15 sierpnia 1920 roku w Wólce Radzymińskiej, gdzie nocnym atakiem por. Stefan Pogonowski, dowódca 1. batalionu 28. Pułku Strzelców Kaniowskich, przełamał obronę wroga w najczulszym miejscu, przypłacając ten heroiczny czyn własnym życiem. Tego samego dnia miało miejsce drugie zjawienie się Bogurodzicy, co wywołało panikę i ucieczkę członków Tymczasowego Komitetu Rewolucyjnego Polski – Juliana Marchlewskiego, Feliksa Dzierżyńskiego i Feliksa Kona – kwaterujących na plebanii w Wyszkowie. Miejscowy proboszcz ks. Wiktor Mieczkowski wspominał popłoch komunistów, a mieszkańcy Wyszkowa zapamiętali opowieści uciekających bolszewików o ukazaniu się Matki Bożej.

Wystawa przytacza liczne relacje świadków pośrednich o zjawieniu się Matki Bożej. W kazaniu wygłoszonym w katedrze św. Jana w Warszawie 8 grudnia 1920 roku do tych świadectw nawiązał abp Józef Teodorowicz.

„Dlatego cokolwiek mówić czy pisać się będzie o bitwie pod Warszawą, wiara powszechna nazwie ją CUDEM NAD WISŁĄ i jako cud przejdzie ona do historii (...). Mówił mi kapłan, pracujący w szpitalu wojskowym, iż żołnierze rosyjscy zapewniali go i opisywali, jak pod Warszawą widzieli Najświętszą Pannę, okrywającą swym płaszczem Polski stolicę. I z różnych innych stron szły podobne świadectwa” – mówił abp Józef Teodorowicz.

Ksiądz Wiesław Wiśniowski zanotował wspomnienie o bolszewikach, którzy około 20 sierpnia mówili, że pod Warszawą szło im dobrze, ale miasta nie zdobyli, ponieważ zobaczyli nad stolicą Matkę Bożą i nie mogli z Nią walczyć. Halina Świokło ze Skuszewa wspominała uciekającego żołnierza wroga, który na widok obrazka z Maryją krzyknął przerażony, że to właśnie Ją widział w czasie bitwy. Stefania Grzęda z Ładzynia przywoływała relacje o uciekających krasnoarmiejcach krzyczących „Matier bijot!” i opowiadających, że Matka Boża odbijała kule armatnie i karabinowe. Z kolei Franciszek Kosakowski z Trzcinki zapamiętał wracającego z boju czerwonoarmistę mówiącego o widzeniu Matki Bożej, którego za te słowa zabili jego właśni towarzysze broni.

Ostatnia plansza podsumowuje przełom militarny. Decydujące znaczenie walk w Wólce Radzymińskiej podkreślał dowódca grupy operacyjnej.

„Śmierć Pogonowskiego, który w tym natarciu padł ranny śmiertelnie – jest momentem historycznym. Wedle mego przekonania, w tym miejscu odwróciła się karta wojny, nastąpił przełom psychiczny u nas i u Rosjan. Od chwili tego natarcia rozpoczęły odwrót trzy, zwycięsko i niepowstrzymanie dotąd idące brygady (rosyjskie)” – stwierdził we wspomnieniach gen. broni Lucjan Żeligowski.

Załamanie nastrojów potwierdził dowódca bolszewickiej 27. Dywizji Strzelców Witowt Putna, który pisał o przejściu od aktywności do pasywności i konieczności odwrotu całej armii. Gdy 16 sierpnia 1920 roku ruszyło polskie uderzenie znad Wieprza, Armia Czerwona znajdowała się już w stanie całkowitej rozsypki.

„Dnia 16-go rozpocząłem atak, o ile w ogóle atakiem nazwać to można. Lekki i bardzo łatwy bój prowadziła przy wyjściu tylko 21. dywizja. Wydawało mi się, że śnię. A nieprzyjaciela nie było! (...) Czy śnię teraz, gdy pięć dywizji swobodnie i bez oporu przebiega śmiało te same przestrzenie, które jeszcze tak niedawno w śmiertelnej trwodze odwrotu, oddawały nieprzyjacielowi” – relacjonował Naczelny Wódz marszałek Józef Piłsudski, podkreślając bezładny i paniczny odwrót uciekających we wszystkie strony bolszewików.