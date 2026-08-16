To jedyna pielgrzymka z Warszawy, która spieszy na Jasną Górę na uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej, i druga, która wychodzi z diecezji warszawsko-praskiej.

Pątnicy mają trzy intencje główne. - O troskę o wspólne dobro i zgodę w narodzie. Jest to prośba, by żyć w miłości i sprawiedliwości społecznej. Druga intencja - o rozwój Pomocników Matki Kościoła. Rozpoznając dar tego ruchu, który wyrósł z miłości Prymasa Tysiąclecia do Marki Najświętszej i ojczyzny, pątnicy będą modlić się za pomocników, by mogli dalej wiernie służyć Kościołowi i umacniać się w powierzonej przez założyciela misji. Trzecia intencja - o rozwój dzieła Żywego Różańca - nawiązuje do trwającego jubileuszu 200. rocznicy powołania przez bł. Paulinę Jaricot dzieła do istnienia. Pątnicy będą się przygotowywać do centralnych obchodów, które w naszej diecezji odbędą się w katedrze warszawsko-praskiej 8 grudnia - tłumaczy ks. Rafał Goliński, kierownik 43. Praskiej Pielgrzymki Pieszej Pomocników Matki Kościoła.

XLIII pielgrzymka pomocników wyrusza

Gość Warszawski

Pielgrzymi rozpoczęli wędrówkę skoro świt od Mszy św. w konkatedrze na Kamionku. - Każdy z nas jest odpowiedzialny za siebie, za innych i za cały świat. Podjęliście wspólne pielgrzymowanie pod hasłem "Maryja pomocą na drodze wierności Bogu". To w nauczaniu bł. Stefana Wyszyńskiego jest treścią zasadniczą. To jest fundamentalny sposób życia, które jest wypełnieniem naszej codzienności. Eucharystia i życie po wyjściu z kościoła to jest ciągłość, to wszystko jest budowaniem królestwa Bożego, a prymas powiedziałby, że jest to budowanie cywilizacji miłości - mówił w kazaniu bp Romuald Kamiński.

Pomocnicy przy Jeziorku Kamionkowskim

Gość Warszawski

Pielgrzymka pomocników jest podzielona na trzy grupy. Czerwono-zielona, nazywana grupą Jasnogórskich Ślubów Narodu, koncentruje się na postaci i nauczaniu prymasa Wyszyńskiego. Prowadzi ją ks. Goliński. Żółta gromadzi młodzież i rodziny. Prowadzi ją ks. Bartłomiej Szwarc. Niebieska, czyli różańcowo-modlitewna, wyróżnia się modlitwą różańcową. Prowadzi ją ks. Marcin Piwnicki SVD.

Do niej zapisał się młody chłopak - Marek z parafii bł. Stefana Wyszyńskiego w Jabłonnie. - Idę pierwszy raz. Pielgrzymuję w intencji bliskich i by odnowić w sobie miłość, którą Bóg mnie obdarzył wraz ze chrztem świętym. Dzięki Niemu jestem na tym świecie. Nie zapisałem się do grupy młodzieżowej, a do modlitewno-różańcowej ze względu na wdzięczność Bogu i Matki Bożej. W tej grupie odmawiamy trzy Różańce dziennie - mówi.

W tej samej grupie idzie Aneta Szafoni, koordynatorka Różańcowych Róż Rodzinnych w diecezji warszawsko-praskiej, należąca do parafii św. Faustyny na Bródnie. - Idę po raz 13. Za każdym razem z pomocnikami. Pielgrzymuję w intencjach Matki Bożej, za Kościół i w intencjach, w których odbywa się pielgrzymka, czyli o troskę o wspólne dobro i zgodę w narodzie, o rozwój Ruchu Pomocników Matki Kościoła i o krzewienie Żywego Różańca z racji 200-lecia dzieła. Dziękuję za swoją rodzinę, bo wszyscy trwamy przy Panu Bogu, a to jest najważniejsze - uśmiecha się.

W służbie medialnej idzie po raz piąty Marika Pełka. - Chciałabym, by młodzi dzięki social mediom do nas dołączali. Chcę rozwijać Ruch Pomocników Matki Kościoła. Mam listę intencji, w których idę: za przyjaciół, za zmarłe osoby, za rodzinę Zuzi, za dusze w czyśćcu cierpiące, za kolegów i znajomych ze studiów, o moją przyszłość, o rozeznanie woli Bożej, czy mam jechać na misje - mówi pątniczka, która w pielgrzymce pomocników chodzi prawi tyle razy, co ma lat, a obecnie studiuje pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej oraz opiekę medyczną.

Przez cały czas trwania pielgrzymki można w niej uczestniczyć w sposób duchowy. Pątnicy duchowi stanowią czwartą grupę - białą - i modlą się za idących, a idący niosą do Matki Najświętszej intencje tych, którzy zostali w domu, wymieniają ich imiona i nazwiska na trasie. Dla duchowych pątników w katedrze warszawsko-praskiej o godz. 18 jest sprawowana Msza św., a po niej zaplanowano Różaniec i konferencję nawiązujące do programu pielgrzymki.

Nagranych konferencji będzie można odsłuchać też na www.pielgrzymkapomocnikow.pl oraz facebook.com/PPPPMMK.

Trasa pielgrzymki liczy ok. 315 km i wiedzie przez Otwock Wielki, Nową Wieś, Stare Siekluki, Wir, Nieświń, Lipę, Januszewice, Łysiny i Siedlec. Pomocnicy nocują w szkołach i u gospodarzy.

Choć Praska Pielgrzymka Piesza Pomocników Matki Kościoła wyruszyła na trasę po raz 43., to jej korzenie sięgają 1657 r., kiedy rok po ślubach lwowskich króla Jana Kazimierza wdzięczni Prażanie podążyli do tronu Jasnogórskiej Pani. Opisywał ją też w "Pielgrzymce do Jasnej Góry" Władysław Reymont. Pątniczy trud przerwał wybuch I wojny światowej, ale w 1984 r. wznowił go zmarły w 2003 r. ks. Józef Buchajewicz, który posługując na Kamionku, dużo dowiedział się o pielgrzymce od starszych parafian. Razem z Tadeuszem Popończykiem, który już też odszedł do domu Pana, rozpytywali ludzi o dokładny jej przebieg. Pomagał im Ruch Pomocników Maryi Matki Kościoła, którego duszpasterzem był wtedy ks. Buchajewicz.