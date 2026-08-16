Prenumerata z

Warszawski

Najnowsze Wydania

warszawa.gosc.pl Warszawskie wiadomości Zmarł ks. Zdzisław Mierzejewski

Zmarł ks. Zdzisław Mierzejewski

 
Kapłan przez 39 lat posługiwał w parafii św. Marii Magdaleny na Bródnie. Parafia św. Marii Magdaleny na Bródnie

Kapłan odszedł do domu Ojca w wieku 82 lat, w 58. roku kapłaństwa.

AKZ /diecezja.waw.pl

|

16 sierpnia 2026 GOSC.PL

dodane 16 sierpnia 2026

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w parafii św. Marii Magdaleny na Bródnie. 18 sierpnia o godz. 19 będzie Msza żałobna, a 19 sierpnia - Różaniec o 9.30, Msza pogrzebowa o 10.30 pod przewodnictwem bp. Romualda Kamińskiego, po której nastąpi przewiezienie ciała i złożenie na cmentarzu parafii Trójcy Świętej w Ząbkach.

Ks. Zdzisław Mierzejewski urodził się 15 maja 1944 roku w Wąsoszu nad Wissą  w diecezji łomżyńskiej. Pochodził z parafii Przemienienia Pańskiego.
Święcenia kapłańskie przyjął 1 czerwca 1969 roku z rąk  kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Jako wikariusz pracował w parafiach: św. Rocha w Jazgarzewie (1969-1971) i św. Zygmunta na Bielanach (1971-1972). Jako rezydent posługiwał w parafii św. Aleksandra w Warszawie przy Trakcie Królewskim (1972-1977). W tym czasie podjął studia na Uniwersytecie Warszawskim w zakresie filologii klasyczniej i ukończył je w 1977 roku.

Powierzono mu wówczas obowiązki w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym, gdzie posługiwał jako ojciec duchowny alumnów. Po studiach podyplomowych w Augustinianum (1979-1980) został wikariuszem w parafii katedralnej św. Jana Chrzciciela w Warszawie na Starym Mieście (1980-1987), a następnie rezydentem parafii św. Marii Magdaleny na Bródnie, gdzie spędził 39 lat życia. 

Był wykładowcą języka łacińskiego w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Warszawskim (od 1982 roku), na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego (w latach 1984-1985), w Medycznym Studium Zawodowym Pielęgniarstwa (1993-2000) i Wyższym Seminarium Duchownym w Łowiczu (1996-1998). W Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Warszawsko-Praskiej (od 2000 roku) był wykładowcą języka łacińskiego, greki i niemieckiego.

Służył jako spowiednik siostrom ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Cierpiących (od 1982 roku) a także pełnił przez kilka miesięcy funkcję kapelana Szpitala Klinicznego im. Księżnej Anny Mazowieckiej w Warszawie (1987). 

Zmarł 14 sierpnia w Hospicjum Opatrzności Bożej w Wołominie.

« 1 »
TAGI:

Polecane w subskrypcji

Sklep Karuzela

Zobacz, co przygotowaliśmy w ofercie!

Oremus listopad 2026

Oremus listopad 2026

13 zł
Gość Niedzielny nr 35/2026

Gość Niedzielny nr 35/2026

10 zł
Obrzęd ustanowienia katechistów

Obrzęd ustanowienia katechistów

49 zł
Historia Kościoła nr 05/2026

Historia Kościoła nr 05/2026

16 zł
Gość Niedzielny nr 34/2026

Gość Niedzielny nr 34/2026

10 zł
Oremus październik 2026

Oremus październik 2026

13 zł
Oremus wrzesień 2026

Oremus wrzesień 2026

13 zł
Modlitwy powszechne 2027 (wkład)

Modlitwy powszechne 2027 (wkład)

195 zł
O siłach zła
PROMOCJA

O siłach zła

8.00 zł

oszczędności
39.9 zł 47.9 zł
Najniższa cena z 30 dni 47.9 zł
Franciszek z Asyżu. Tajemnica prawdziwej radości

Franciszek z Asyżu. Tajemnica prawdziwej radości

39 zł
Ewangelia 2027 (mała, twarda)

Ewangelia 2027 (mała, twarda)

18 zł
Mały Gość Niedzielny nr 07-08/2026

Mały Gość Niedzielny nr 07-08/2026

10 zł
Mój brat Pier Giorgio. Ostatnie dni

Mój brat Pier Giorgio. Ostatnie dni

29 zł
Wierny spowiednik

Wierny spowiednik

29.9 zł
Droga Światła i Relacji

Droga Światła i Relacji

50 zł
Krówki w pudełeczku - Św. Franciszek ( 250 g )

Krówki w pudełeczku - Św. Franciszek ( 250 g )

19.5 zł
Serce9 dla dziewczyn

Serce9 dla dziewczyn

45 zł
Serce9 dla chłopaków

Serce9 dla chłopaków

45 zł
Figura św. Franciszek wys. 22 cm

Figura św. Franciszek wys. 22 cm

58 zł
Ikona grecka Św. Franciszek z Asyżu 18 x 23,5 cm

Ikona grecka Św. Franciszek z Asyżu 18 x 23,5 cm

230 zł
Oddanie33 dla dzieci
PROMOCJA

Oddanie33 dla dzieci

11.10 zł

oszczędności
58.9 zł 70 zł
Najniższa cena z 30 dni 70 zł
Św.Rita. Orędowniczka spraw najtrudniejszych

Św.Rita. Orędowniczka spraw najtrudniejszych

39.9 zł
Najświętsze Serce9 dla kobiet
PROMOCJA

Najświętsze Serce9 dla kobiet

5.00 zł

oszczędności
45 zł 50 zł
Najniższa cena z 30 dni 50 zł

Zapisane na później

Funkcja zapisywania artykułów jest dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników.

  • IGM
  • Gość Niedzielny
  • Mały Gość
  • Historia Kościoła
  • Gość Extra
  • Wiara
  • KSJ
  • Foto Gość
  • Fundacja Gość Niedzieleny
WERSJA MOBILNA

Copyright © Instytut Gość Media.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgłoś błąd

 