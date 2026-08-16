Zmarł ks. Zdzisław Mierzejewski

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w parafii św. Marii Magdaleny na Bródnie. 18 sierpnia o godz. 19 będzie Msza żałobna, a 19 sierpnia - Różaniec o 9.30, Msza pogrzebowa o 10.30 pod przewodnictwem bp. Romualda Kamińskiego, po której nastąpi przewiezienie ciała i złożenie na cmentarzu parafii Trójcy Świętej w Ząbkach.

Ks. Zdzisław Mierzejewski urodził się 15 maja 1944 roku w Wąsoszu nad Wissą w diecezji łomżyńskiej. Pochodził z parafii Przemienienia Pańskiego.

Święcenia kapłańskie przyjął 1 czerwca 1969 roku z rąk kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Jako wikariusz pracował w parafiach: św. Rocha w Jazgarzewie (1969-1971) i św. Zygmunta na Bielanach (1971-1972). Jako rezydent posługiwał w parafii św. Aleksandra w Warszawie przy Trakcie Królewskim (1972-1977). W tym czasie podjął studia na Uniwersytecie Warszawskim w zakresie filologii klasyczniej i ukończył je w 1977 roku.

Powierzono mu wówczas obowiązki w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym, gdzie posługiwał jako ojciec duchowny alumnów. Po studiach podyplomowych w Augustinianum (1979-1980) został wikariuszem w parafii katedralnej św. Jana Chrzciciela w Warszawie na Starym Mieście (1980-1987), a następnie rezydentem parafii św. Marii Magdaleny na Bródnie, gdzie spędził 39 lat życia.

Był wykładowcą języka łacińskiego w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Warszawskim (od 1982 roku), na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego (w latach 1984-1985), w Medycznym Studium Zawodowym Pielęgniarstwa (1993-2000) i Wyższym Seminarium Duchownym w Łowiczu (1996-1998). W Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Warszawsko-Praskiej (od 2000 roku) był wykładowcą języka łacińskiego, greki i niemieckiego.

Służył jako spowiednik siostrom ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Cierpiących (od 1982 roku) a także pełnił przez kilka miesięcy funkcję kapelana Szpitala Klinicznego im. Księżnej Anny Mazowieckiej w Warszawie (1987).

Zmarł 14 sierpnia w Hospicjum Opatrzności Bożej w Wołominie.