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Zmarła strażniczka pamięci przejdź do galerii

 
Wanda Traczyk-Stawska przyczyniła się do ustanowienia 2 października Dniem Pamięci o Cywilnej Ludności Powstańczej Warszawy. Tomasz Gołąb /Foto Gość

Wanda Traczyk-Stawska, uczestniczka Powstania Warszawskiego, przez wiele lat odnajdowała mogiły ofiar.

Tomasz Gołąb

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19 sierpnia 2026 GOSC.PL

dodane 19 sierpnia 2026
aktualizacja 19 sierpnia 2026

Dzieciństwo spędziła w Warszawie, gdzie przed wojną należała do harcerstwa w hufcu Dolny Mokotów. W czasie niemieckiej okupacji od 1942 r. zaangażowała się w działalność konspiracyjną w ramach Szarych Szeregów. Brała udział w małym sabotażu oraz w Akcji "N", doręczając m.in. listy ostrzegawcze i wyroki fikcyjnych sądów specjalnych konfidentom oraz volksdeutschom.

W Powstaniu Warszawskim służyła jako łączniczka i strzelec w Oddziale Osłonowym Wojskowych Zakładów Wydawniczych Biura Informacji i Propagandy Komendy Głównej AK. Walczyła z bronią w ręku w Śródmieściu Północnym, Południowym oraz na Powiślu, m.in. w rejonie Elektrowni Warszawskiej. 6 września 1944 r. została ciężko poraniona na ul. Smolnej odłamkami pocisku z granatnika, za co uhonorowano ją Krzyżem Walecznych. Po upadku zrywu trafiła do niemieckich obozów jenieckich, m.in. Stalagu VIII B Lamsdorf i Stalagu VI C Oberlangen, skąd w kwietniu 1945 r. wyzwolili ją żołnierze 1 Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka.

Śp. Wanda Traczyk-Stawska

Foto Gość DODANE 19.08.2026 AKTUALIZACJA 19.08.2026

Śp. Wanda Traczyk-Stawska

​Wanda Traczyk-Stawska (ps. Pączek, Atma; ur. 7 kwietnia 1927 r. w Warszawie, zm. 18 sierpnia 2026 r.) była polską działaczką społeczną, żołnierzem Armii Krajowej, uczestniczką Powstania Warszawskiego, psycholożką oraz wieloletnią nauczycielką w szkolnictwie specjalnym. Całe życie zabiegała o upamiętnienie ofiar zrywu z sierpnia 1944 roku.  

Do Polski powróciła w 1947 r. i ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie Warszawskim. Przez niemal trzy dekady pracowała jako nauczycielka i wychowawczyni w szkołach dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, m.in. przy ul. Ząbkowskiej na Pradze. "Dzieci potrzebują przede wszystkim naszej uwagi i miłości, zwłaszcza te, które zostały przez los w jakiś sposób doświadczone" - mówiła W. Traczyk-Stawska.

Przez wiele lat stała na czele Społecznego Komitetu ds. Cmentarza Powstańców Warszawy na Woli, doprowadzając do jego renowacji i utworzenia tam Izby Pamięci. W późniejszych latach życia aktywnie uczestniczyła w życiu publicznym, zabierając głos w obronie zasad demokratycznych, praw obywatelskich oraz idei zjednoczonej Europy. Została odznaczona m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Orderem Uśmiechu oraz tytułem Honorowej Obywatelki m.st. Warszawy.

Wanda Traczyk-Stawska ps. Pączek przypominała wielokrotnie: "Wojna to najgorsze zło, jakie może spotkać człowieka. Myśmy nie chcieli zabijać, myśmy chcieli po prostu żyć w wolnym kraju".

Jej walka o godność nie skończyła się w momencie kapitulacji zrywu. Główną misją jej życia, swoistym testamentem zdanym przed Bogiem i historią, stała się troska o godny spoczynek towarzyszy broni oraz tysięcy bezimiennych ofiar cywilnych.

"Moim obowiązkiem, jako tej, która przeżyła, było odnalezienie moich braci i sióstr i zapewnienie im godnego pochówku" - podkreślała ze wzruszeniem W. Traczyk-Stawska, wieloletnia przewodnicząca Społecznego Komitetu ds. Cmentarza Powstańców Warszawy.

Dzięki jej tytanicznej pracy to święte miejsce na warszawskiej Woli, przez dekady celowo spychane przez władze komunistyczne na margines świadomości narodowej, odzyskało należną cześć i stało się przestrzenią prawdziwego narodowego upamiętnienia. W jej codziennej, cichej pracy widoczna była głęboka troska o najsłabszych, stanowiąca piękne i bardzo konkretne świadectwo miłości bliźniego.

"Nigdy więcej wojny, musimy za wszelką cenę dbać o pokój i wzajemny szacunek do każdego człowieka" - apelowała do młodych pokoleń W. Traczyk-Stawska, strażniczka pamięci.

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Śp. Wanda Traczyk-Stawska

Foto Gość DODANE 19.08.2026 AKTUALIZACJA 19.08.2026

Śp. Wanda Traczyk-Stawska

​Wanda Traczyk-Stawska (ps. Pączek, Atma; ur. 7 kwietnia 1927 r. w Warszawie, zm. 18 sierpnia 2026 r.) była polską działaczką społeczną, żołnierzem Armii Krajowej, uczestniczką Powstania Warszawskiego, psycholożką oraz wieloletnią nauczycielką w szkolnictwie specjalnym. Całe życie zabiegała o upamiętnienie ofiar zrywu z sierpnia 1944 roku.  
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