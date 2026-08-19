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Pamięć wyryta w brązie i modlitwie przejdź do galerii

 
Wzdłuż traktu rozpoczynającego się przy pamiątkowym krzyżu i tablicy wznosi się obecnie 41 granitowych postumentów, na których ustawiono łącznie 42 popiersia z brązu. Tomasz Gołąb /Foto Gość

Panteon Bohaterów w Ossowie wzbogacił się o kolejny pomnik. To popiersie płk. Jarosława Florczaka, zasłużonego funkcjonariusza Biura Ochrony Rządu, który zginął w katastrofie smoleńskiej.

Tomasz Gołąb

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19 sierpnia 2026 GOSC.PL

dodane 19 sierpnia 2026
aktualizacja 19 sierpnia 2026

W cieniu sędziwych sosen i dębów, tuż obok Sanktuarium Matki Bożej Zwycięskiej w Ossowie, pamięć o chwale oręża polskiego z 1920 r. łączy się nierozerwalnie z jedną z najboleśniejszych kart naszej najnowszej historii. Miejsce uświęcone krwią obrońców ojczyzny przed bolszewicką nawałą od lat stanowi także szczególną przestrzeń modlitwy za ofiary tragedii smoleńskiej z 10 kwietnia 2010 roku. Na terenie tutejszego sanktuarium w diecezji warszawsko-praskiej, z natchnienia ówczesnego kustosza śp. ks. prał. Jana Andrzejewskiego oraz środowisk patriotycznych, zasadzono Dolinę 96 Dębów Smoleńskich. Wzdłuż wytyczonej alei sukcesywnie powstaje Panteon Bohaterów, w którym stają popiersia Polaków poległych w drodze na uroczystości upamiętniające zbrodnię katyńską.

Panteon Bohaterów w Ossowie wzbogacił się o popiersie płk. Jarosława Florczaka, oficera BOR.
 Gość Warszawski

 

Pomnik płk. Florczaka, funkcjonariusza Biura Ochrony Rządu, zostanie odsłonięty i poświęcony przez bp. Romualda Kamińskiego. Modlitewne spotkanie z udziałem rodziny oficera, duchowieństwa i przedstawicieli komitetu pamięci zaplanowano w sanktuarium 19 sierpnia o godz. 16.

Płk Florczak, oddany służbie i wielokrotnie wyróżniany oficer, poniósł śmierć na posterunku, ochraniając państwową delegację udającą się na cmentarze w Katyniu.

​Panteon Bohaterów

Foto Gość DODANE 19.08.2026 AKTUALIZACJA 19.08.2026

​Panteon Bohaterów

W Dolinie 96 Dębów Smoleńskich w Ossowie odsłaniane są kolejne popiersia ofiar katastrofy z 2010 roku.  

W szpalerze pamięci stoją ramię w ramię mężowie stanu, urzędnicy, żołnierze i kapłani: ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, marszałek Sejmu Maciej Płażyński, prezes IPN Janusz Kurtyka, legenda Solidarności Anna Walentynowicz, rzecznik praw obywatelskich Janusz Kochanowski, ministrowie Władysław Stasiak, Aleksander Szczygło, Grażyna Gęsicka, Paweł Wypych i Tomasz Merta, a także wybitni dowódcy Wojska Polskiego z generałami Franciszkiem Gągorem, Andrzejem Błasikiem, Tadeuszem Bukiem, Bronisławem Kwiatkowskim, Włodzimierzem Potasińskim, Kazimierzem Gilarskim oraz admirałem Andrzejem Karwetą na czele. Szczególne miejsce zajmują duszpasterze: biskup polowy Wojska Polskiego Tadeusz Płoski, ks. inf. Zdzisław Król, ks. Roman Indrzejczyk, ks. Ryszard Rumianek, ks. Andrzej Kwaśnik, ks. płk Jan Osiński, prawosławny ordynariusz abp Miron Chodakowski oraz o. Józef Joniec, a także oficerowie BOR i piloci, w tym kpt. Paweł Janeczek i mjr Arkadiusz Protasiuk.

Płk Florczak był funkcjonariuszem bardzo cenionym przez przełożonych i kolegów. Swoje dzieciństwo i młodość spędził w Wołominie, gdzie był zawodnikiem klubu siatkarskiego Huragan.

Kolejne popiersia są odsłaniane podczas dorocznych uroczystości patriotyczno-religijnych, zwłaszcza w okolicach rocznic Bitwy Warszawskiej (15 sierpnia) oraz rocznic katastrofy smoleńskiej (10 kwietnia).

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​Panteon Bohaterów

Foto Gość DODANE 19.08.2026 AKTUALIZACJA 19.08.2026

​Panteon Bohaterów

W Dolinie 96 Dębów Smoleńskich w Ossowie odsłaniane są kolejne popiersia ofiar katastrofy z 2010 roku.  
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