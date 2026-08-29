Pomogły wielu pokochać Chrystusa

Medal "Za zasługi dla archidiecezji warszawskiej" przyznano dwóm katechetkom – Halinie Ruteckiej, która ze względów zdrowotnych nie mogła osobiście wziąć udziału w uroczystości, oraz Zofii Zawadzkiej.

Uzasadnienie przyznania wyróżnienia odczytał ks. Grzegorz Czernek, przybliżając zebranym drogę naukową, pedagogiczną oraz wieloletnią posługę katechetyczną laureatki.

Medal "Za zasługi dla archidiecezji warszawskiej", 29 sierpnia 2026 r.

Gość Warszawski

– Pani Zofia Zawadzka jest wybitnym pedagogiem i teologiem, posiadającym bogate doświadczenie w pracy dydaktycznej, wychowawczej i katechetycznej. Jest absolwentką Wydziału Teologicznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, podyplomowych studiów pedagogicznych w Instytucie Kształcenia Nauczycieli w Warszawie oraz studiów licencjackich w Instytucie Teologii Apostolstwa Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie – podkreślił wizytator nauczania religii w rejonie centralnym ks. Grzegorz Czernek.

W laudacji zwrócono szczególną uwagę na wszechstronne zaangażowanie Zofii Zawadzkiej w kształcenie kadr nauczycielskich, współpracę ze zgromadzeniem sióstr urszulanek Serca Jezusa Konającego oraz wieloletnią praktykę szkolną.

– Pani Zofia Zawadzka przez wiele lat z zaangażowaniem łączyła działalność naukową, dydaktyczną, pedagogiczną i katechetyczną. Pełniła funkcję nauczyciela akademickiego w Archidiecezjalnym Kolegium Teologicznym w Warszawie, prowadząc zajęcia dla studentów i katechetów. Przez wiele lat pracowała również jako doradca metodyczny w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli, wspierając nauczycieli w ich pracy dydaktycznej i wychowawczej, dzieląc się swoją wiedzą, doświadczeniem oraz dorobkiem zawodowym. Jej bogate doświadczenie zawodowe obejmuje również wieloletnią pracę katechetyczną w szkołach, między innymi w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ożarowie Mazowieckim, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Płochocinie oraz Liceum Ogólnokształcącym imienia Tadeusza Kościuszki w Pruszkowie. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieliła się również podczas pracy katechetycznej poza granicami kraju – zaznaczył ks. Grzegorz Czernek.

Kapłan przypomniał także o jej wkładzie w formację intelektualną i duchową dzieci i młodzieży poprzez inicjowanie i koordynowanie konkursów wiedzy religijnej na terenie archidiecezji.

Medal "Za zasługi dla archidiecezji warszawskiej" dla dr Zofii Zawadzkiej

Gość Warszawski

– Wieloletnia i pełna zaangażowania działalność pani Zofii Zawadzkiej, jej dorobek naukowy, doświadczenie pedagogiczne i katechetyczne, a także działalność na rzecz doskonalenia zawodowego nauczycieli stanowią szczególną wartość dla środowiska oświatowego i kościelnego. Profesjonalizm, oddanie pracy oraz gotowość do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z kolejnymi pokoleniami nauczycieli i katechetów zasługują na szczególne uznanie – podsumował ks. Grzegorz Czernek.

Odbierając medal z rąk metropolity warszawskiego, Zofia Zawadzka wyraziła głębokie wzruszenie, dedykując wyróżnienie wszystkim nauczycielom religii trwającym wiernie przy swoim powołaniu.

– Przyznam się, że jestem zaskoczona tą nagrodą. Przyjmuję ją w imieniu tych, którzy się nie przyznają do tego, co robią, a mają odwagę trwać jako katecheci w swoim powołaniu. Także wam też, kochani, dziękuję za wasze świadectwo, które mnie jako metodyka przez ponad dwadzieścia lat umacniało i umacnia – mówiła wzruszona laureatka Zofia Zawadzka.

Na zakończenie odznaczona katechetka i metodyk zadedykowała środowisku katechetycznemu autorski wiersz ze swojego tomiku poezji, stanowiący modlitewne westchnienie o wierność pierwotnej gorliwości i Bożą obecność w szkolnej codzienności.

"Ożyw we mnie wiarę z pierwszego głoszenia, usiądź przy mnie w ławce z moimi uczniami, niech oni Ciebie w mojej nadziei spotkają, gdy coraz trudniejsze pytania zadają. Dziękuję, Panie" – wyrecytowała Zofia Zawadzka.

Druga z odznaczonych, nieobecna na uroczystości Halina Rutecka jest nauczycielem z 55-letnim stażem pracy pedagogicznej, w tym przez 31 lat z pełnym oddaniem realizowała posługę katechetyczną w Szkole Podstawowej nr 10 im. Marii Konopnickiej w Pruszkowie. Kończąc swoją wieloletnią pracę zawodową, pozostawia po sobie bogaty dorobek pedagogiczny i katechetyczny oraz trwały ślad w życiu wielu pokoleń dzieci i młodzieży.

Jest absolwentką studiów pedagogicznych na Uniwersytecie Warszawskim oraz studiów podyplomowych w zakresie katechetyczno-pedagogicznym i teologicznym na Papieskim Wydziale Teologicznym „Bobolanum” w Warszawie.

Wieloletnia praca zawodowa Haliny Ruteckiej wyróżniała się szczególnym zaangażowaniem, odpowiedzialnością i troską o rozwój dzieci i młodzieży. Z oddaniem wspierała swoich wychowanków w ich rozwoju intelektualnym, moralnym i duchowym, wykazując się ogromną życzliwością, cierpliwością i wrażliwością na ich potrzeby.

"Na szczególne uznanie zasługuje jej wieloletnia, wzorowa współpraca z Dyrekcją Szkoły, Gronem Pedagogicznym, katechetami oraz Parafią Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Pruszkowie. Przez lata aktywnie angażowała się w życie szkoły i parafii, przyczyniając się do budowania dobrych relacji, współpracy oraz tworzenia przyjaznego środowiska wychowawczego. Jej 55-letnia praca pedagogiczna, w tym 31 lat pracy katechetycznej, stanowi świadectwo niezwykłego oddania misji nauczyciela i wychowawcy. Przez wszystkie lata pracy pani Halina Rutecka swoją postawą, profesjonalizmem, zaangażowaniem i życzliwością dawała przykład odpowiedzialnej i pełnej poświęcenia służby na rzecz dzieci i młodzieży. W związku z zakończeniem przez panią Halinę Rutecką wieloletniej pracy zawodowej, przyznanie nagrody jest wyrazem szczególnego uznania i wdzięczności za całokształt jej pracy pedagogicznej i katechetycznej, zaangażowanie w życie szkoły i parafii oraz za wieloletnią troskę o wychowanie i formację kolejnych pokoleń młodych ludzi" – czytamy w uzasadnieniu wyróżnienia.