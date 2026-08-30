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warszawa.gosc.pl Warszawskie wiadomości Dziękczynienie za dar chleba. Mazowsze świętowało w Raszynie

Dziękczynienie za dar chleba. Mazowsze świętowało w Raszynie przejdź do galerii

 
– Przyjechaliśmy podziękować Panu Bogu za plony – mówił sołtys wsi Długie Kamieńskie Marek Powierza. Tomasz Gołąb /Foto Gość

Misternie utkane z plonów mazowieckich pól wieńce zaprezentowało kilkanaście miejscowości.

Tomasz Gołąb

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30 sierpnia 2026 GOSC.PL

dodane 30 sierpnia 2026

W Parku im. Magdaleny Abakanowicz oraz Centrum Sportu Raszyn odbyły się Dożynki Województwa Mazowieckiego i Archidiecezji Warszawskiej. Jedno z najważniejszych wydarzeń kultywujących wielowiekowe obyczaje polskiej wsi zgromadziło rolników, delegacje z całego regionu, duchowieństwo oraz licznych mieszkańców okolic i z całego Mazowsza. Byli też przedstawiciele władz samorządowych, m.in. marszałek województwa Adam Struzik.

Uczestnicy dożynek w Raszynie

Foto Gość DODANE 30.08.2026

Uczestnicy dożynek w Raszynie

​Na dziękczynne uroczystości do podwarszawskiego Raszyna przybyli reprezentanci niemal wszystkich zakątków Mazowsza, przywożąc ze sobą owoc całorocznej pracy na roli. W korowodzie dożynkowym stanęły delegacje sołectw, kół gospodyń wiejskich oraz stowarzyszeń reprezentujące liczne mazowieckie powiaty i gminy: powiatu pruszkowskiego, piaseczyńskiego, sokołowskiego, mławskiego z gmin Wiśniewo i Strzegowo, z gminy Wyśmierzyce, Świercze, Gąbin, Nieporęt, Lelis, Kazanów, z Wołomina, Żuromina, z gminy Zabrodzie, Czerwonka, Żabia Wola, Sadowne, Zatory oraz powiatu radomskiego z gminy Pionki.  

– Dożynki to jedno z najpiękniejszych i najgłębiej zakorzenionych w polskiej tradycji świąt: uroczyste zwieńczenie całorocznego trudu rolników oraz hołd składany ziemi za jej dary. To czas radości, wdzięczności i wspólnoty, w którym symboliczny bochen chleba upieczony z mąki z tegorocznych ziaren oraz misternie plecione wieńce stają się wyrazem szacunku dla ciężkiej pracy ludzkich rąk oraz nieprzemijającego rytmu natury – mówił ze sceny prowadzący uroczystość.

Dożynkowy korowód w Raszynie
 Gość Warszawski

Świętowanie rozpoczęło się formowaniem korowodu dożynkowego oraz komisyjną oceną dzieł zgłoszonych do Mazowieckiego Konkursu na Najładniejszy Wieniec Dożynkowy. Wśród barwnych delegacji niosących kunsztownie uwite wieńce z kłosów zbóż, ziół i kwiatów znalazły się liczne koła gospodyń wiejskich, sołectwa i stowarzyszenia z całego województwa, w tym m.in. reprezentanci Starych Kosin, Kostrzynia, Czerska, Świeszewa, Gąbina, Gibłki, Ostrownicy, Dębinek czy Żelechowa. Wieniec reprezentujący województwo mazowieckie przygotowali członkowie Koła Gospodyń Wiejskich w Jaworowej.

Wśród barwnych delegacji obecnych na dożynkach w Raszynie szczególną uwagę zwracała reprezentacja Długich Kamieńskich z gminy Ceranów w powiecie sokołowskim. Członkowie tamtejszego Koła Gospodyń Wiejskich przyjechali na uroczystości diecezjalno-wojewódzkie jako zwycięzcy etapu powiatowego, przywożąc ze sobą nie tylko piękny wieniec, lecz przede wszystkim świadectwo żywej wiary i szacunku dla darów ziemi.

– Przyjechaliśmy podziękować Panu Bogu za plony, jak wszyscy. Zdobyliśmy pierwsze miejsce w powiecie i z dumą reprezentujemy naszą społeczność – mówił sołtys wsi Długie Kamieńskie Marek Powierza.

Gospodarz podkreślał, że choć ziemia w ich rejonie nie należy do najłatwiejszych w uprawie, tegoroczne zbiory przyniosły powody do wdzięczności.

Dożynkowe wieńce w Raszynie

Foto Gość DODANE 30.08.2026

Dożynkowe wieńce w Raszynie

​Kształty nawiązywały zarówno do tradycyjnych form korony i stożka, jak i bogatej symboliki religijnej oraz patriotycznej. Wśród zgłoszonych do konkursu wieńców nie brakowało kompozycji odwzorowujących krzyże, monstrancje, kielichy mszalne z Hostią, wizerunki Matki Bożej czy sylwetki orła w koronie. Zwieńczeniem wielu konstrukcji były krzyże oplecione kłosami, symbolizujące chrześcijańskie korzenie narodu i zawierzenie pracy rolnika Bożej Opatrzności.  

– U nas jest piąta, szósta klasa gleby, a do tego leżymy na terenie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego i obszaru Natura 2000. Są z tego powodu pewne ograniczenia, ale na plony w tym roku nikt nie może narzekać – zauważył sołtys. Prace nad wieńcem trwały łącznie około trzech tygodni, angażując niemal całą lokalną wspólnotę. – Najpierw trzeba było nazbierać odpowiednio wcześnie zboża, głównie jęczmienia, jeszcze zielonego, żeby ziarno nie powypadało. Potem to wieszaliśmy, suszyliśmy, a przed samym wiciem kobiety wiązały kłosy w małe bukieciki. Same panie spędziły nad tym bez mała tydzień codziennej, żmudnej pracy. Użyte zostały też liczne kwiaty polne. Myślałem z początku, że to prosta sprawa, ale to wymagało ogromnego poświęcenia i włożenia w to mnóstwa serca – opowiadał Marek Powierza, dodając że ich mała ojczyzna to także ziemia uświęcona pamięcią o błogosławionym Stefanie Wyszyńskim, Prymasie Tysiąclecia, którego rodzinne strony leżą nieopodal.

Dożynkową oprawę grupy dopełniał zabytkowy ciągnik Ursus C-328 z przystrojonym wozem. Korowód prowadzony przez Zespół Tańca Ludowego „Pruszkowiacy”, wyruszył na miejsce głównych uroczystości z gospodarzami dożynek. Funkcję starostów powierzono Ewelinie i Damianowi Kozłom, rolnikom kontynuującym wielopokoleniowe tradycje gospodarskie w Jaworowej oraz Nowym Mieście nad Pilicą.

Centralnym i najważniejszym punktem uroczystości była dziękczynna Msza Święta sprawowana pod przewodnictwem arcybiskupa metropolity warszawskiego Adriana Galbasa. Podczas liturgii modlono się w intencji wszystkich pracujących na roli, dziękując Opatrzności Bożej za tegoroczne plony oraz prosząc o Boże błogosławieństwo i pomyślność dla polskich rodzin.

– Dożynki Województwa Mazowieckiego są świętem, podczas którego wyrażamy wdzięczność rolnikom za ich codzienną pracę, wytrwałość i odpowiedzialność. To dzięki ich zaangażowaniu na naszych stołach nie brakuje chleba i produktów najwyższej jakości. Raszyn stanie się w tym roku miejscem spotkania mieszkańców całego Mazowsza i wspólnego pielęgnowania tradycji – podkreślał marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.

Popołudniową część wydarzenia uświetniły występy artystów, m.in. Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego. Wieczorem na scenie zaprezentowała się Natalia Nykiel, a całe wydarzenie zwieńczył taneczny występ Tribbsa.

Organizatorem tegorocznego święta plonów był samorząd województwa mazowieckiego, we współpracy z archidiecezją warszawską, powiatem pruszkowskim, gminą Raszyn, Centrum Kultury Raszyn oraz zespołem „Mazowsze”. Patronat honorowy nad uroczystościami objął minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski.

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Uczestnicy dożynek w Raszynie

Foto Gość DODANE 30.08.2026

Uczestnicy dożynek w Raszynie

​Na dziękczynne uroczystości do podwarszawskiego Raszyna przybyli reprezentanci niemal wszystkich zakątków Mazowsza, przywożąc ze sobą owoc całorocznej pracy na roli. W korowodzie dożynkowym stanęły delegacje sołectw, kół gospodyń wiejskich oraz stowarzyszeń reprezentujące liczne mazowieckie powiaty i gminy: powiatu pruszkowskiego, piaseczyńskiego, sokołowskiego, mławskiego z gmin Wiśniewo i Strzegowo, z gminy Wyśmierzyce, Świercze, Gąbin, Nieporęt, Lelis, Kazanów, z Wołomina, Żuromina, z gminy Zabrodzie, Czerwonka, Żabia Wola, Sadowne, Zatory oraz powiatu radomskiego z gminy Pionki.  
Dożynkowe wieńce w Raszynie

Foto Gość DODANE 30.08.2026

Dożynkowe wieńce w Raszynie

​Kształty nawiązywały zarówno do tradycyjnych form korony i stożka, jak i bogatej symboliki religijnej oraz patriotycznej. Wśród zgłoszonych do konkursu wieńców nie brakowało kompozycji odwzorowujących krzyże, monstrancje, kielichy mszalne z Hostią, wizerunki Matki Bożej czy sylwetki orła w koronie. Zwieńczeniem wielu konstrukcji były krzyże oplecione kłosami, symbolizujące chrześcijańskie korzenie narodu i zawierzenie pracy rolnika Bożej Opatrzności.  
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