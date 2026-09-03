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Za czym kolejka ta stoi? przejdź do galerii

Muzyczna wystawa w MHP  
Ekspozycja jest dostępna w od 3 września do 6 grudnia. Agnieszka Kurek-Zajączkowska /Foto Gość

Płyty Maanamu, sukienka Ireny Jarockiej, gitara Przemysława Gintrowskiego czy kombinezon powstańczy Mieczysława Fogga. Muzeum Historii Polski w nowej ekspozycji czasowej opowiada o PRL dźwiękami i działalnością artystyczną muzyków.

Agnieszka Kurek-Zajaczkowska

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3 września 2026 GOSC.PL

dodane 3 września 2026
aktualizacja 3 września 2026

Cztery dekady polskiej muzyki - od jazzu i bigbitu, przez festiwale w Opolu i Sopocie, aż po rock, punk i Jarocin - oraz unikatowe pamiątki po ikonach polskiej sceny, z których wiele udostępnionych jest po raz pierwszy, przedstawia najnowsza wystawa MHP. To też prezentacja drugiego i trzeciego obiegu muzyki w Polsce, znaczenie Radia Luksemburg czy pieśni religijnych wykonywanych na strajkach.

Pocztówki dźwiękowe
 Gość Warszawski

 

Pierwszy człon tytułu ekspozycji - "Za czym kolejka ta stoi? PRL w muzycznym zwierciadle" - jest cytatem z piosenki Krystyny Prońko "Psalm stojących w kolejce". - On streszcza pewną rzeczywistość, która jest zderzeniem nadziei na to, co czeka nas na końcu kolejki i teraźniejszości, która jest szara i stłoczona, czyli pozbawiona nadziei. Pokazaliśmy fragment polskiej historii przez pryzmat muzyki, uznając ją za ważny czynnik ukazujący losy kraju, tak samo jak bitwy i traktaty. Chcemy, by nawet ludzie, którzy przyjdą tu sami, wyszli jako członkowie wspólnoty.  Widzę już w wyobraźni babcię i wnuka, którzy zwiedzają ekspozycję wspólnie. Babcia dzieli się swoimi wspomnieniami i przemyśleniami, a wnuk mówi na przykład: "Ale fajne stroje sceniczne. Dziś chyba tylko Ralph Kaminski mógłby w czymś takim wystąpić". Mamy nadzieję na zbudowanie mostu, bo przy wszystkich różnicach historycznych nasi dziadkowie, nasi rodzice byli tacy sami jak my - mówił podczas oprowadzania dla mediów 2 września Marcin Napiórkowski, dyrektor MHP.

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 Gość Warszawski

 

Najnowsza wystawa czasowa to opowieść o codziennym życiu w PRL, widzianym przez pryzmat muzyki rozrywkowej lat 1944-1989.
- Nie fascynujemy się PRL-em i nie próbujemy go odtwarzać. Opowiadamy o ludziach, którzy - żyjąc w świecie permanentnych niedoborów i ograniczeń - musieli jakoś na tę rzeczywistość reagować. Muzyka prezentowana na wystawie jest szkiełkiem i okiem - pozwala spojrzeć na ponad cztery dekady historii Polski przez emocje, codzienność i różnorodność ludzkich postaw - mówił Krzysztof Banach, kurator prowadzący.

Wystawa to też wspomnienie urządzań odtwarzających muzykę i przegląd festiwali. - Wystąpić na Festiwalu Piosenki Radzieckiej to był obciach dla artysty, ale dawał pewne korzyści. Po nim Urszula pojechała do Ameryki. Różne też były motywacje wokalistów. Janusz Panasewicz migał się od tradycyjnej służby wojskowej. Śpiewał jako chórzysta w zespole wojskowym Desant. W 1981 r. uczestniczył jako laureat w jubileuszowym festiwalu w Zielonej Górze. Podczas trwania służby, w 1982 r., trafił do Lady Pank - tłumaczył Tomasz Toborek z IPN, jeden z czterech kuratorów ekspozycji.

Na ekspozycji prezentowane są pamiątki związane m.in. z Mieczysławem Foggiem, Czesławem Niemenem, Marylą Rodowicz, Piwnicą pod Baranami, Skaldami, Korą Jackowską, zespołem TSA, Robertem Brylewskim czy Wojciechem Waglewskim, niektóre przekazane przez artystów czy rodziny.

Wystawę zamyka utwór "Mówię ci, że" zespołu Tilt. - Ta piosenka została nagrana w 1988 r. na jarocińskiej nieoficjalnej składance "Radio nieprzemakalnych". Wyszła na longplayu dopiero w latach 90. Trochę to połączyło dwie epoki. Tym akcentem kończymy naszą opowieść o PRL. Przy wejściu jest marynarka W. Waglewskiego, by zilustrować myśl w utworze zawartą. Chodzi o to - jak sam wyjaśniał - by nie pozostawać obojętnym w obliczu rzeczy ważnych. To jest istotnie ostrzeżenie, "by nie stało się tak, jak gdyby nigdy nic nie było". Tutaj chcemy skierować odbiorców do własnych refleksji, by powrócili do przeszłości i pamięci - mówił na końcu oprowadzania K. Banach.

Przedmioty artystów

Foto Gość DODANE 03.09.2026 AKTUALIZACJA 03.09.2026

Przedmioty artystów

​Ekspozycja to też pamiątki związane z takimi postaciami i zespołami, jak: Mieczysław Fogg, Czesław Niemen, Maryla Rodowicz, Skaldowie, Kora Jackowska, TSA, Robert Brylewski czy Wojciech Waglewski, przekazane przez muzyków bądź rodziny.  

Ekspozycję zwiedza się, idąc wkoło, na wzór kręcenia się płyty. Jest podzielona na sale tematyczne, m.in: "Café Fogg", "Pokój cenzora", "Tłocznia", "Radio i ulica", "Estrada", "Piwnica" czy "Każda zima musi minąć".

Ekspozycja jest dostępna do 6 grudnia, od środy do poniedziałku w godzinach otwarcia MHP, czyli w dni robocze w godz. 10-18, a w weekendy - w godz. 10-19. W piątki wstęp wolny.

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Muzyczna wystawa w MHP

Foto Gość DODANE 03.09.2026 AKTUALIZACJA 03.09.2026

Muzyczna wystawa w MHP

​Poprzez muzykę rozrywkową lat 1944–1989 muzeum na Cytadeli stara się przypomnieć blaski i cienie PRL za pośrednictwem dźwięków i artystów.  
Przedmioty artystów

Foto Gość DODANE 03.09.2026 AKTUALIZACJA 03.09.2026

Przedmioty artystów

​Ekspozycja to też pamiątki związane z takimi postaciami i zespołami, jak: Mieczysław Fogg, Czesław Niemen, Maryla Rodowicz, Skaldowie, Kora Jackowska, TSA, Robert Brylewski czy Wojciech Waglewski, przekazane przez muzyków bądź rodziny.  
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