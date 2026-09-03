Stygmatyczka z Konstancina

Centrum obchodów stanowi Dom Generalny zgromadzenia w Konstancinie-Jeziornie, będący miejscem szczególnej pamięci o zakonnicy, gdzie spędziła ona ostatnie dziesięciolecia swojego życia i zmarła w 2003 roku.

Siostra Wanda Boniszewska to postać niezwykła w historii polskiego Kościoła. Była mistyczką i stygmatyczką, która swoje fizyczne cierpienia, w tym niewyjaśnione medycznie rany, ofiarowywała w intencji kapłanów i osób konsekrowanych. W czasach stalinowskich za ukrywanie jezuitów i obronę wiary została aresztowana przez NKWD, a następnie przeszła przez brutalne śledztwa i sowieckie łagry. Jej życie stało się świadectwem radykalnego wynagradzania za niewierności duchowieństwa. Klasztor w Konstancinie-Jeziornie, w którym mieszkała po powrocie z zesłania, do dziś pozostaje miejscem, gdzie pieczołowicie gromadzi się pamiątki i świadectwa związane z jej duchowością.

Jezus powiedział do niej, że poddając próbie jej miłość, oczekuje gotowości pójścia wszędzie, także w ten nieposkromiony żywioł: "Żądam jeszcze ogniowej próby. Wandziu, nie trwóż się, Ja przy tobie jestem (...) czynię to z miłości, dusze kapłanów wyrwiesz, ufaj, módl się i cierp".

Każdego drugiego dnia miesiąca w konstancińskiej kaplicy sprawowana jest Msza Święta o rychłą beatyfikację zakonnicy. Liturgii z 2 września przewodniczył ksiądz kanonik dr Jacek Wiliński, delegat metropolity warszawskiego w procesie beatyfikacyjnym, a w koncelebrze wziął udział ksiądz prałat Lech Sitek.

- Pan Bóg pragnie być obecny w całym naszym życiu. Nie tylko w świątyni i podczas modlitwy, ale także w naszych domach, obowiązkach, relacjach i codziennych decyzjach. Wiara ma przenikać codzienność i prowadzić nas do rozpoznawania Bożej woli - mówił w homilii ksiądz Jacek Wiliński.

Kaznodzieja odwołał się do biblijnej sceny przejścia Izraelitów przez Morze Czerwone. Wskazał, że Lud Boży znalazł się w sytuacji po ludzku beznadziejnej, gdzie dopiero całkowite zaufanie Stwórcy przyniosło ratunek.

- Świadectwo siostry Wandy przypomina, że w momentach trudnych szczególnie potrzebne są modlitwa, zaufanie i wierność powołaniu. Bóg może otworzyć drogę tam, gdzie człowiek jej nie widzi - stwierdził delegat trybunału beatyfikacyjnego. - Poznawanie historii tej Służebnicy Bożej może stać się dla nas inspiracją do głębszego przeżywania własnej relacji z Bogiem - zauważył kapłan, zachęcając wiernych do zgłębiania jej życiorysu.

Obchody rocznicowe mają wymiar nie tylko historyczny, ale i duszpasterski. Są zachętą do refleksji nad własnym życiem i wiernością w codziennych obowiązkach, na wzór konstancińskiej mistyczki.