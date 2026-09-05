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"Dziady" dla każdego

 
- Nie ma polskiej literatury bez Adama Mickiewicza. Fundamentalna, kluczowa postać dla zrozumienia polskiej duszy, polskiej narodowej tożsamości - podkreślił prezydent Karol Nawrocki z mowie rozpoczynającej tegoroczne Narodowe Czytanie. Zofia Grabowska /Foto Gość

Narodowe Czytanie przeniosło się z Ogrodu Saskiego pod Pomnik Adama Mickiewicza. Za rok będzie miało angielską odsłonę.

Zofia Grabowska

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5 września 2026 GOSC.PL

dodane 5 września 2026
aktualizacja 6 września 2026

Wydarzenie odbyło się już 15. raz i jak każdego roku połączyło fanów literatury z całej Polski. Otwierając je w Warszawie, para prezydencka podkreśliła znaczenie polskiej literatury w życiu każdego Polaka. - Nazwa "Narodowe Czytanie" odnosi się do tego, co najistotniejsze, najbardziej fundamentalne w budowaniu wspólnoty narodowej, bowiem dziedzictwo kulturowe, literatura i język polski to to, co we wspólnocie narodowej przez wieki pomaga trwać. Naród, by trwał i by mógł budować narodową wspólnotę, musi mieć umiejętność wyrażania swoich emocji, swoich trwóg, swoich pragnień - mówił Karol Nawrocki.

Prezydent podkreślił ogromne znaczenie dla polskiej tożsamości nie tylko autora, ale również samego utworu "Dziady", podkreślając jego ponadczasowość, a także fundamentalny charakter dla kształtowania patriotyzmu. - By trwała narodowa wspólnota, przez kolejne wieki musi być polski język, którym wielcy wieszczowie, wielcy poeci tworzą swoje dzieła, a inni je czytają. Literatura ma tę moc, że przenosi polskość przez pokolenia, przenosi polskość pomimo XIX-wiecznych zaborów czy XX-wiecznych okupacji - powiedział prezydent, nawiązując do ogromnej wagi kultywowania czytelnictwa. Mówił też, że literatura ma moc przenoszenia polskości ponad granicami całej Europy i całego świata.

Czytanie objęło kolejno części II, IV i III "Dziadów" A. Mickiewicza, a słuchacze mogli usłyszeć takie ikoniczne fragmenty, jak obrzęd dziadów, "Wielką Improwizację" Gustawa czy scenę egzorcyzmów przeprowadzonych na Konradzie przez ks. Piotra. Dodatkowo sceny zostały przeprowadzone z oprawą muzyczną i wokalną, wykonaną przez muzyków oraz Chór "Monodia Polska" pod kierownictwem Adama Struga.

W części II w roli bohaterów "Dziadów" wystąpili m.in. A. Strug jako Guślarz, Vladas Bagdonas jako Widmo oraz Małgorzata Nowińska jako Zosia (Dziewczyna), natomiast w części IV i III można było usłyszeć Aleksandra Buchowieckiego jako Gustawa/Konrada, Andrzeja Mastalerza jako ks. Piotra, a także Adama Tańskiego, który akompaniował scenom, grając prosto z kościoła seminaryjnego na organach.

Z okazji Narodowego Czytania "Dziadów" w imieniu prezydenta złożono kwiaty przy sarkofagu A. Mickiewicza w Krypcie Wieszczów Narodowych w katedrze na Wawelu.

Dzięki zapowiedzi prezydenta Nawrockiego wiadomo już, jaki utwór będzie czytany na następnej edycji Narodowego Czytania w 2027 roku. Będzie to "Lord Jim" Josepha Conrada (właśc. Józef Teodor Konrad Korzeniowski), który, chociaż nie pisał w języku polskim, według prezydenta Nawrockiego odegrał znaczącą rolę w polskiej literaturze, gdyż tworzył arcypolskich bohaterów, wspierał polską niepodległość, a także zaszczepiał polskiego ducha w literaturze międzynarodowej.

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