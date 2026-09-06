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Rozpoczęli nowy rok szkolny z Bogiem. Ważne przesłanie dla młodzieży

 
Na zakończenie Mszy św. wierni odmówili akt zawierzenia szkół Matce Bożej Nauczycielce Młodzieży. Zofia Grabowska /Foto Gość

W Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży na Siekierkach odbyła się Msza św. inaugurująca rok szkolny 2026/2027.

Zofia Grabowska

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6 września 2026 GOSC.PL

dodane 6 września 2026
aktualizacja 7 września 2026

Liturgii przewodniczył ks. kan. Henryk Zieliński. W Mszy św. uczestniczyli młodzież, nauczyciele oraz pracownicy szkół, nie tylko z Warszawy, ale również z Łowicza, w tym ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. Dzieci Powstania Warszawskiego oraz z Pijarskich Szkół Królowej Pokoju w Łowiczu. Modlili się o błogosławieństwo i z prośbą o dary Ducha Świętego na kolejny rok pracy i nauki, a także w podziękowaniu za tegoroczne wakacje.

Mszę św. koncelebrował m.in ks. Marcin Klotz, który pełni funkcję dyrektora Wydziału Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży w Kurii Metropolitalnej Warszawskiej. Byli obecni Agata Tomaszewska-Woźniak, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Warszawie, Przemysław Jabłoński, dyrektor Pijarskich Szkół Królowej Pokoju w Łowiczu, oraz siostry nazaretanki.

W homilii ks. kan. Zieliński podkreślił ogromną wartość przyjaźni oraz wzajemnego wspierania się, zwłaszcza wśród młodzieży - nie tylko w szkole czy relacjach, ale właśnie w wierze. Ponadto zwrócił uwagę, że gdy widzimy kogoś z własnego otoczenia, kto zaczyna podejmować złe decyzje, to naszym obowiązkiem - jako dobrego znajomego, przyjaciela czy rodzica - jest upomnieć bliską osobę, wskazując jej dobrą drogę. To naprowadzenie nazwał troską, którą możemy obdarzyć innych.

Nawiązał tym samym do Ewangelii dnia: "Gdy brat twój zgrzeszy, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków oparła się cała sprawa".

Na zakończenie Mszy św. wierni odmówili akt zawierzenia szkół Matce Bożej Nauczycielce Młodzieży.

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