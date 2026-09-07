Powstała z palącej potrzeby. Parafianie nie mieścili się w kościele w Słomczynie i mieli do niego daleki dojazd. Stąd też w 1905 r. powstała kaplica w Skolimowie, a w 1909 r. ukończono budowę kościoła w Jeziornie Fabrycznej, gdzie populacja zwiększyła się gwałtownie po przeniesieniu Mirkowskiej Fabryki Papieru wraz z jej pracownikami i ich rodzinami. Oba miejsca były filiami Słomczyna.

Na budowę kościoła w Konstancinie ziemię ofiarował hrabia Witold Skórzewski, a pieniądze przeznaczyła hrabina Józefa Dąmbska. Projekt kościoła w stylu neogotyckim sporządzili uznani architekci Józef Pius Dziekoński i Zdzisław Mączeński. 11 maja 1913 r. poświęcono kościół wraz z plebanią. 15 sierpnia 1918 r. Mszę św. odprawił tu ówczesny arcybiskup warszawski Aleksander Kakowski, zaś rok później Sumę odpustową - nuncjusz Achille Ratti, późniejszy papież Pius XI. Podczas wojny kościół został częściowo zrujnowany. Dopiero w 1976 r. powstała parafia, której granicami stały się rzeka Jeziorka, brzeg skarpy wiślanej, droga wiodąca z lasu do Obór oraz podzielone częściowo ulice Graniczna-Oborska-Kościuszki-Piasta-Jaworowska.

Obecnie parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Konstancinie ma ponad 5 tys. mieszkańców. Na jej terenie mają swój dom prowincjalny z kaplicą i przedszkolem siostry służebniczki wielkopolskie. Zmarli parafianie są chowani w Skolimowie, Słomczynie albo Powsinie.

Wierni modlą się przy relikwiach bł. S. Wyszyńskiego. W parafii działają: Żywy Różaniec, ministranci i bielanki, Caritas, Rycerstwo św. Michała Archanioła, schola, Domowy Kościół, Akcja Katolicka i Bractwo Trzeźwości.

Dla dzieci atrakcją są od 2023 r. trzy alpaki w zagrodzie proboszcza ks. Radosława Wasińskiego. W parafii posługuje jako wikariusz ks. Paweł Mazurek oraz ks. Jan Ujma jako pomoc duszpasterska.

Jubileuszowej Mszy św. 6 września przewodniczył bp Piotr Jarecki, który w homilii wskazał na wyzwania, przed jakimi stoi Kościół we współczesnym świecie. - Szczególnym wyzwaniem jest dotarcie do młodego pokolenia. Powinniśmy z całego serca prosić Ducha Świętego, żeby nas oświecił, byśmy także do młodych ludzi potrafili trafić - powiedział, przypominając o obowiązku dawania świadectwa wiary. - Chrześcijanin otrzymuje to zadanie od Chrystusa już w sakramencie chrztu, a w sakramencie bierzmowania zostaje umocniony do apostolstwa. Nie powinniśmy zasklepiać się w sobie, ale wychodzić do świata i dawać świadectwo, nie przymuszając nikogo - podkreślił.

Świętowanie zwieńczył piknik.