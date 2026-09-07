Maryja chwalona pieśnią

Odbudowaną świątynię po II wojnie światowej poświęcił kard. Stefan Wyszyński. 6 września, z okazji rocznicy wydarzenia, wierni zebrali się na Mszy św., której przewodniczył ks.Piotr Markisz. Modlono się w intencji wspólnoty świętomarcińskiej i Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża.

W homilii ks. Markisz ukazał, w jaki sposób Maryja może być dla ludzi pocieszeniem oraz z czym możemy do Niej przychodzić, szukając źródła pociechy. Radził, by kierować do Niej swoje prośby i modlitwy, gdy brakuje w relacjach międzyludzkich obopólnego zrozumienia oraz unika się rozmów i komunikacji w domu i pracy. Mówił, że to właśnie te konflikty są źródłem ludzkiego cierpienia i ciemności. - Kiedy po dłuższym czasie znajdujemy słowa, w które potrafimy ubrać to, co nosimy w naszych sercach, ten smutek, ten lęk i obawę, i odpowiednio je wypowiedzieć, to wtedy możemy to cierpienie przezwyciężyć i pocieszenie odnaleźć - mówił ks. Markisz.

Nawiązując do sceny zwiastowania, opisał Maryję jako osobę, która szuka otwartości i szczerości, a także jako człowieka, który potrafi otwarcie pytać, by wyjaśnić własne obawy. Podpowiadał, że to właśnie dlatego wierni mogą swobodnie prosić Maryję i modlić się o rozwianie swoich wątpliwości.

Po Mszy św. odśpiewano Akatyst ku czci Matki Bożej Pocieszenia. Złożony z 24 zwrotek tworzy naprzemiennie mniejsze formy poetyckie - kondokiany oraz ikosy - i może trwać nawet godzinę. Tym wokalnym uwielbieniem zakończono odmawianie nowenny do Matki Bożej Pocieszenia w Kościele św. Marcina przy ul. Piwnej.