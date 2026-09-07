Prenumerata z

Warszawski

Najnowsze Wydania

warszawa.gosc.pl Warszawskie wiadomości Dziękczynienie za beatyfikację Prymasa Tysiąclecia

Dziękczynienie za beatyfikację Prymasa Tysiąclecia

 
Organizatorem modlitwy w Choszczówce był Instytut Prymasowski kard. Stefana Wyszyńskiego. Karolina Błażejczyk /diecezja warszawsko-praska

Choszczówka podziękowała za dar życia kard. Stefana Wyszyńskiego. Wilanów i Laski będą dziękować 12 września.

Agnieszka Kurek-Zajączkowska

|

7 września 2026 GOSC.PL

dodane 7 września 2026

Choszczówka była miejscem modlitwy i odpoczynku Prymasa Tysiąclecia. Tu mieści się Instytut Prymasowski kard. Stefana Wyszyńskiego, który po raz 5. dziękował za beatyfikację swojego przewodnika.

Tegoroczne spotkanie, przeżyte 6 września pod hasłem "Jasnogórskie Śluby Narodu 1956-2026. Przyrzekamy!", było okazją do przypomnienia dziedzictwa kard. Wyszyńskiego oraz odnowienia zobowiązań Jasnogórskich Ślubów Narodu 70 lat po ich złożeniu. Mszy św. przewodniczył bp Romuald Kamiński.

- Śluby na Jasnej Górze składał naród, więc my jesteśmy podmiotem tego wielkiego dzieła. Ale raczej trzeba by powiedzieć tego wielkiego przymierza, jakie zawarliśmy przez pośrednictwo Matki Bożej z Panem Jezusem. Trzeba sobie mocno wziąć do serca, że co innego złożyć śluby, a co innego te śluby wypełnić - mówił w homilii.

Dziękczynienie w 5. rocznicę beatyfikacji kard. Wyszyńskiego i matki Róży Czackiej zaplanowano 12 września także w Wilanowie, miejscu, gdzie 12 września 2021 r. zostali oni wyniesieni do chwały ołtarza. Uroczystościom, z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy, przewodniczył wtedy w imieniu papieża Franciszka kard. Marcello Semeraro, prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.

Dziękczynienie odbędzie się podczas 20. dnia skupienia Wspólnoty Darczyńców "Providentia Dei".

Program uroczystości:
godz. 10 - adoracja Najświętszego Sakramentu oraz sakrament pokuty i pojednania,
godz. 10.30 - wspólnotowa modlitwa "Różaniec świętych - nie jesteś sam",
godz. 11 - konferencja ks. prof. Tomasza Stępnia: "Ojcowie Kościoła o widzeniu świata i mojego życia w świetle Bożej opatrzności",
godz. 12 - uroczysta Msza św. odpustowa i dziękczynna za 5. rocznicę beatyfikacji Stefana Wyszyńskiego i Róży Czackiej. Intencje można składać przez: centrumopatrznosci.pl.

Modlitwa dziękczynna odbędzie się także 12 września w kaplicy w Laskach, gdzie żyła i stworzyła potężne dzieło bł. Róża Czacka. Rok 2026 jest Rokiem m. Elżbiety Róży Czackiej z racji 150. rocznicy jej urodzin i 65. rocznicy śmierci. Spotkanie będzie też okazją do uczenia 65. rocznicy pierwszego Zjazdu Absolwentów w Laskach. Mszy św. o godz. 12 będzie przewodniczył abp Tadeusz Wojda, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

« 1 »
TAGI:

Polecane w subskrypcji

Sklep Karuzela

Zobacz, co przygotowaliśmy w ofercie!

Gość Niedzielny nr 37/2026

Gość Niedzielny nr 37/2026

12 zł
Różaniec 2026

Różaniec 2026 "Matka Boża Gietrzwałdzka" - dekoracja do kościoła

140 zł
Różaniec 2026

Różaniec 2026 "Matka Boża Gietrzwałdzka" - materiały dla dzieci (25 kompletów)

160 zł
Gość Niedzielny nr 35/2026

Gość Niedzielny nr 35/2026

10 zł
Obrzęd ustanowienia katechistów

Obrzęd ustanowienia katechistów

49 zł
Historia Kościoła nr 05/2026

Historia Kościoła nr 05/2026

16 zł
Oremus październik 2026

Oremus październik 2026

13 zł
Oremus wrzesień 2026

Oremus wrzesień 2026

13 zł
Modlitwy powszechne 2027 (wkład)

Modlitwy powszechne 2027 (wkład)

195 zł
O siłach zła
PROMOCJA

O siłach zła

8.00 zł

oszczędności
39.9 zł 47.9 zł
Najniższa cena z 30 dni 47.9 zł
Franciszek z Asyżu. Tajemnica prawdziwej radości

Franciszek z Asyżu. Tajemnica prawdziwej radości

39 zł
Ewangelia 2027 (mała, twarda)

Ewangelia 2027 (mała, twarda)

18 zł
Mały Gość Niedzielny nr 07-08/2026

Mały Gość Niedzielny nr 07-08/2026

10 zł
Mój brat Pier Giorgio. Ostatnie dni

Mój brat Pier Giorgio. Ostatnie dni

29 zł
Wierny spowiednik

Wierny spowiednik

29.9 zł
Droga Światła i Relacji

Droga Światła i Relacji

50 zł
Krówki w pudełeczku - Św. Franciszek ( 250 g )

Krówki w pudełeczku - Św. Franciszek ( 250 g )

19.5 zł
Serce9 dla dziewczyn

Serce9 dla dziewczyn

45 zł
Serce9 dla chłopaków

Serce9 dla chłopaków

45 zł
Figura św. Franciszek wys. 22 cm

Figura św. Franciszek wys. 22 cm

58 zł
Ikona grecka Św. Franciszek z Asyżu 18 x 23,5 cm

Ikona grecka Św. Franciszek z Asyżu 18 x 23,5 cm

230 zł
Oddanie33 dla dzieci
PROMOCJA

Oddanie33 dla dzieci

11.10 zł

oszczędności
58.9 zł 70 zł
Najniższa cena z 30 dni 70 zł
Św.Rita. Orędowniczka spraw najtrudniejszych

Św.Rita. Orędowniczka spraw najtrudniejszych

39.9 zł
Najświętsze Serce9 dla kobiet
PROMOCJA

Najświętsze Serce9 dla kobiet

5.00 zł

oszczędności
45 zł 50 zł
Najniższa cena z 30 dni 50 zł

Zapisane na później

Funkcja zapisywania artykułów jest dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników.

  • IGM
  • Gość Niedzielny
  • Mały Gość
  • Historia Kościoła
  • Gość Extra
  • Wiara
  • KSJ
  • Foto Gość
  • Fundacja Gość Niedzieleny
WERSJA MOBILNA

Copyright © Instytut Gość Media.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgłoś błąd

 