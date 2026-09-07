Dziękczynienie za beatyfikację Prymasa Tysiąclecia

Choszczówka była miejscem modlitwy i odpoczynku Prymasa Tysiąclecia. Tu mieści się Instytut Prymasowski kard. Stefana Wyszyńskiego, który po raz 5. dziękował za beatyfikację swojego przewodnika.

Tegoroczne spotkanie, przeżyte 6 września pod hasłem "Jasnogórskie Śluby Narodu 1956-2026. Przyrzekamy!", było okazją do przypomnienia dziedzictwa kard. Wyszyńskiego oraz odnowienia zobowiązań Jasnogórskich Ślubów Narodu 70 lat po ich złożeniu. Mszy św. przewodniczył bp Romuald Kamiński.

- Śluby na Jasnej Górze składał naród, więc my jesteśmy podmiotem tego wielkiego dzieła. Ale raczej trzeba by powiedzieć tego wielkiego przymierza, jakie zawarliśmy przez pośrednictwo Matki Bożej z Panem Jezusem. Trzeba sobie mocno wziąć do serca, że co innego złożyć śluby, a co innego te śluby wypełnić - mówił w homilii.

Dziękczynienie w 5. rocznicę beatyfikacji kard. Wyszyńskiego i matki Róży Czackiej zaplanowano 12 września także w Wilanowie, miejscu, gdzie 12 września 2021 r. zostali oni wyniesieni do chwały ołtarza. Uroczystościom, z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy, przewodniczył wtedy w imieniu papieża Franciszka kard. Marcello Semeraro, prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.

Dziękczynienie odbędzie się podczas 20. dnia skupienia Wspólnoty Darczyńców "Providentia Dei".

Program uroczystości:

godz. 10 - adoracja Najświętszego Sakramentu oraz sakrament pokuty i pojednania,

godz. 10.30 - wspólnotowa modlitwa "Różaniec świętych - nie jesteś sam",

godz. 11 - konferencja ks. prof. Tomasza Stępnia: "Ojcowie Kościoła o widzeniu świata i mojego życia w świetle Bożej opatrzności",

godz. 12 - uroczysta Msza św. odpustowa i dziękczynna za 5. rocznicę beatyfikacji Stefana Wyszyńskiego i Róży Czackiej. Intencje można składać przez: centrumopatrznosci.pl.

Modlitwa dziękczynna odbędzie się także 12 września w kaplicy w Laskach, gdzie żyła i stworzyła potężne dzieło bł. Róża Czacka. Rok 2026 jest Rokiem m. Elżbiety Róży Czackiej z racji 150. rocznicy jej urodzin i 65. rocznicy śmierci. Spotkanie będzie też okazją do uczenia 65. rocznicy pierwszego Zjazdu Absolwentów w Laskach. Mszy św. o godz. 12 będzie przewodniczył abp Tadeusz Wojda, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.