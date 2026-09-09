W Muzeum Historii Polski przyznało nagrody za wydarzenia najlepiej przybliżające dzieje kraju.
Zwycięzcami 19. edycji plebiscytu MHP zostali: w kategorii "Edukacja" - mobilna wystawa "Szlak piastowski z klocków LEGO" Brzeskiego Centrum Kultury i Historii Wahadło, w kategorii "Wydarzenie" - część obchodów 1000. rocznicy królewskich koronacji "Gniezno - miasto koronacji. Tysiąc lat historii" Miejskiego Ośrodka Kultury w Gnieźnie, a w kategorii "Wystawa" - ekspozycja "Magiczny dywan. Podróże w czasie" Poznańskiego Centrum Dziedzictwa.Miasto koronacji i chrztu
Nagrodę jury zdobył cykl czterech wystaw z lat 2020-2025 o polskiej nowoczesności w sztuce, designie i architekturze, od stylów narodowych, przez modernizm II RP i PRL, po transformacje III RP - "4 x Nowoczesność" Muzeum Narodowego w Krakowie.
Nagrodę specjalną MHP przyznało wystawie stałej o powojennej historii ziemi wałeckiej i jej mieszkańców - repatriantów z Kresów, sybiraków, żołnierzy, byłych więźniów obozów i przesiedlonych w akcji "Wisła". Ekspozycja powstała dzięki spotkaniom z mieszkańcami i zgromadziła prawie 2 tys. eksponatów i kilkadziesiąt godzin nagrań. Przygotowało ją Muzeum Ziemi Wałeckiej.Szlak Piastowski
- W naszym muzeum słowo "historia" zawsze jest w liczbie mnogiej. Tu chcemy opowiadać, ale też słuchać opowieści i sposobów, przez które staramy się zdać sprawę z przeszłości, by odnaleźć w niej sens i jakoś się z nią pogodzić - mówił, witając gości 8 września, Marcin Napiórkowski, dyrektor MHP.
Obecny na gali Sławomir Rogowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, nazwał laureatów rekonstruktorami pamięci. - Dzięki tej pracy, dobrym pomysłom historia i pamięć, a to jest słowo klucz, wracają na swoje miejsce. Historia jest używana, a przede wszystkim służy budowaniu wspólnoty, co jest bardzo ważne. Wspólna pamięć jest fundamentem wspólnoty - podkreślił.4 x Nowoczesność
Wydarzenie uświetnił koncert jazzowy Moniki Borzym, która wystąpiła z repertuarem z płyty "Stare piosenki".
Do konkursu w tej edycji zgłoszono 250 projektów z Polski i zagranicy, najwięcej w historii plebiscytu. W kategorii "Wystawa" znalazło się 49 projektów, w kategorii "Wydarzenie" - 108, a w kategorii "Edukacja" - 86. Internauci oraz jury wybrali laureatów z finałowej piętnastki. W głosowaniu publiczności oddano 18 858 głosów.
Wśród finalistów jest 6 instytucji stołecznych: Muzeum Bitwy Warszawskiej, Polskie Radio, Zamek Królewski w Warszawie, Archiwum Główne Akt Dawnych, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie i Muzeum Powstania Warszawskiego.
Finaliści:
♦ Kategoria "Wydarzenie"
◊ "4 x Nowoczesność" - Muzeum Narodowe w Krakowie
◊ "Gniezno - miasto koronacji. Tysiąc lat historii" - Miejski Ośrodek Kultury w Gnieźnie
◊ "Odwaga wyciągniętej ręki" - Ośrodek "Pamięć i Przyszłość"
◊ Otwarcie Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku - Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku / Muzeum Wojska Polskiego
◊ "Wiek radia" - Polskie Radio
♦ Kategoria "Wystawa"
◊ "Fauna. Zwierzęta na wojnie i ich ludzie" - Muzeum II Wojny Światowej
◊ "Magiczny dywan. Podróże w czasie" - Poznańskie Centrum Dziedzictwa
◊ "Niech nas widzą! Wizerunek, strój, ciało" - Zamek Królewski w Warszawie
◊ "Polacy w KL Auschwitz. W cieniu zagłady" - Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau
◊ "Z powrotem w domu" - Archiwum Główne Akt Dawnych
♦ Kategoria "Edukacja"
◊ "Hutniczo mowa we młodych głowach. Na ratunek znikającemu socjolektowi hutniczemu" - Muzeum Hutnictwa w Chorzowie
◊ "Łączy nas patron" - Muzeum - Dom Rodziny Pileckich
◊ "Ogród - Kuchnia - Stół 2025" - Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
◊ "Szlak piastowski z klocków LEGO" - Klaster Turystyczny Szlak Piastowski /Brzeskie Centrum Kultury i Historii "Wahadło"
◊ "Wytwórnia pamięci" - Muzeum Powstania Warszawskiego
Patronem medialnym konkursu jest "Gość Niedzielny".
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