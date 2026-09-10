Prenumerata z

Warszawski

Najnowsze Wydania

warszawa.gosc.pl Warszawskie wiadomości Pilot z Mokotowa. Prekursor Apelu Jasnogórskiego

Pilot z Mokotowa. Prekursor Apelu Jasnogórskiego przejdź do galerii

 
Okazją do wspomnień o człowieku, którego ziemskie losy stanowiły harmonijne złączenie żołnierskiej służby ojczyźnie z ewangelicznym radykalizmem, stała się przypadająca 8 września, w święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, 120. rocznica urodzin kapitana pilota Władysława Polesińskiego. O bohaterskim kapitanie z Mokotowa opowiedział Łukasz Majchrzak. Agnieszka Kurek-Zajączkowska /Foto Gość

W 120. rocznicę urodzin kpt. Władysława Polesińskiego sylwetkę oficera, prawnika i twórcy Rycerskiego Zakonu Krzyża i Miecza przypomniał Łukasz Majchrzak.

Agnieszka Kurek-Zajączkowska

|

10 września 2026 GOSC.PL

dodane 10 września 2026
aktualizacja 10 września 2026

W 120. rocznicę urodzin kpt. Polesińskiego w Sanktuarium św. Andrzeja Boboli przy ul. Rakowieckiej prelekcję zatytułowaną "Pilot z Mokotowa, który stworzył ruch odnowy moralnej Polski" wygłosił Łukasz Majchrzak, prezes Instytutu im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego. Autor przywołał relacje z książki "Człowiek mocny Bogiem", opracowanej przez Jana Herbicha na podstawie maszynopisu Saturnina Jarmulskiego - przyjaciół i współpracowników W. Polesińskiego.

Łukasz Majchrzak o kpt. Władysławie Polesińskim, prekursorze Apelu Jasnogórskiego
 Gość Warszawski

 

Postać kpt. Polesińskiego prelegent przedstawił jako fenomen na styku elity wojskowej, intelektualnej i głębokiego mistycyzmu. Wychowany w Żelechowie w rodzinie o tradycjach stolarskich i powstańczych (jego dziadek wykonywał kołyskę dla córki Romualda Traugutta) połączył rygor pilota 2 Pułku Lotniczego w Krakowie ze studiami prawniczymi i naukami politycznymi na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Młody Władysław od chłopięcych lat marzył o przestworzach. Mimo braku pieniędzy uczył się samodzielnie, zdał egzaminy do Korpusu Kadetów w Modlinie, a następnie ukończył Oficerską Szkołę Lotnictwa w Dęblinie. Po promocji oficerskiej trafił do 2 Pułku Lotniczego w Krakowie. Równolegle ze służbą wojskową podjął studia na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie ukończył Szkołę Nauk Politycznych, a w 1934 r. uzyskał dyplom magistra prawa.

Fundamentem jego duchowej drogi stało się dramatyczne ocalenie z katastrofy lotniczej 23 lipca 1930 roku. Samolot kpt. Polesińskiego, wykonujący nocny lot ćwiczebny, runął na ziemię we wsi Kujawy w pobliżu opactwa cystersów w Mogile i natychmiast stanął w płomieniach. Pilot wykrzyknął wówczas dramatyczne: "Jezu, ratuj!", po czym usłyszał wewnątrz wyraźne komendy nakazujące rozpięcie pasów i ucieczkę przez płonące dźwigary tuż przed eksplozją maszyny. Zdarzenie miało miejsce ok. godz. 21 - dokładnie w tym samym czasie jego żona Janina modliła się w domu o jego ocalenie.

Łukasz Majchrzak o kpt. Władysławie Polesińskim

Foto Gość DODANE 10.09.2026 AKTUALIZACJA 10.09.2026

Łukasz Majchrzak o kpt. Władysławie Polesińskim

​W drugiej połowie lat 30. zamieszkał wraz z rodziną na warszawskim Mokotowie przy ul. Łowickiej i związał się z ówczesną parafią św. Michała Archanioła. To tam rozwinął szeroką działalność społeczną i pisarską, głosząc potrzebę bezkompromisowego chrześcijaństwa w życiu codziennym i państwowym. Zainicjował ruch moralnego odrodzenia, tworząc regułę życia dla katolików świeckich oraz powołując do życia elitarny Rycerski Zakon Krzyża i Miecza, skupiający oficerów i inteligencję gotowych żyć według wskazań Chrystusa. Wraz ze współpracownikami zainicjował także codzienną modlitwę o godz. 21 przed obliczem Matki Bożej Częstochowskiej, stając się jednym z duchowych prekursorów Apelu Jasnogórskiego.  

Ocalenie z płonącego wraku dało początek bezprecedensowej praktyce duchowej. Od tamtego dnia W. Polesiński wprowadził w swoje życie żelazną regułę: punktualnie o godz. 21 stawał do osobistego raportu przed Chrystusem, którego uznawał za swojego Najwyższego Wodza. Jak wyjaśniał Ł. Majchrzak, była to relacja na wskroś żołnierska, w której oficer składa meldunek z wypełnionych zadań, dziękuje za ocalone życie i czerpie moc na kolejny dzień. Co niezwykle istotne, praktyka ta nie była zwykłym rachunkiem sumienia, gdyż ten w regulaminie kapitana następował dopiero przed snem; o 21.00 chodziło o czyste stanięcie syna przed Ojcem, o pełne miłości trwanie i zdanie sprawy ze służby.

Żołnierski raport nie pozostał jedynie prywatną dewocją samotnego pilota. Gdy pod koniec 1936 r. W. Polesiński powołał Rycerski Zakon Krzyża i Miecza - elitarną organizację formującą ludzi mocnych duchem pod hasłem "Kto siebie nie opanuje, nic w życiu nie osiągnie - ani dla siebie, ani dla Ojczyzny" - wieczorny meldunek o godz. 21 stał się bezwzględnym, regulaminowym obowiązkiem każdego członka ruchu. Gdziekolwiek bracia zakonni się znajdowali, o tej samej porze łączyli się duchowo, stając razem przed swoim Wodzem.

Decydujący etap ewolucji tej praktyki w modlitwę maryjną rozegrał się w warszawskim Domu Pisarzy Księży Jezuitów przy ul. Rakowieckiej na Mokotowie, gdzie W. Polesiński służył i blisko współpracował z ojcami jezuitami. Zgodnie z założeniem kapitana, bracia zakonni nie mieli zamykać się we własnym gronie, lecz przenikać inne środowiska jako przodownicy moralni. Wielu z nich wstąpiło do prężnie działającej Grupy Mokotowskiej Akademickiej Sodalicji Mariańskiej, którą kierował jezuita o. Aleksander Kisiel. To w tym duszpasterstwie, pod wpływem zakonnej dyscypliny W. Polesińskiego, wieczorna modlitwa o 21.00 zaczęła być praktykowana pod nazwą "raportu rycerskiego". Ze względu na maryjny profil sodalicji meldunek składano już nie bezpośrednio Chrystusowi, lecz przed obliczem Matki Bożej, czczonej jako Królowa Polski i Hetmanka oręża polskiego.

W czasie wystąpienia prelegent ukazał zebranym zrekonstruowany ryngraf, który w 1938 r., podczas powrotu relikwii św. Andrzeja Boboli z Rzymu, kpt. Polesiński złożył w wotum wielkiemu męczennikowi.

Jak wynika z odnalezionych przez Ł. Majchrzaka źródeł archiwalnych, to właśnie na Mokotowie padły historyczne słowa nabożeństwa. Z zachowanych dokumentów i prasy wynika bezspornie, że o. Kisiel w 1943 r. sformułował treść wezwania w brzmieniu: "Matko Najświętsza, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam", a całą wieczorną modlitwę nazwał oficjalnie Apelem Jasnogórskim.

Ta żołnierska modlitwa przenikała okupacyjne podziemie stolicy. Obok o. Kisiela praktykę codziennego stawania o 21:00 do raportu przed Jasnogórską Królową Polski zaszczepiał na tajnych kompletach i w grupach młodzieży akademickiej pallotyn ks. Leon Cieślak. Co więcej, w nieludzkich warunkach obozu koncentracyjnego w Dachau bł. Stefan Wincenty Frelichowski - również formowany w duchu Sodalicji Mariańskiej - stworzył w 1942 r. tajną grupę młodych więźniów, którzy każdego dnia o godz. 21 spotykali się duchowo z Matką Bożą.

Potwierdzeniem tego, jak żywy był ów obyczaj w Warszawie tuż po wojnie, jest inicjatywa samego o. Kisiela, który cudem ocalał z niemieckiej masakry jezuitów na Mokotowie w sierpniu 1944 roku. Dzięki pieniądzom otrzymanym od anonimowego prawnika zakonnik wydrukował w 1946 r. nakład miliona pamiątkowych obrazków z wizerunkiem Matki Bożej Jasnogórskiej i napisem: "Apel Jasnogórski o 9 wieczór: Matko Najświętsza, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam". Obrazki te służyły jako cegiełki na odbudowę zrujnowanych świątyń stolicy i rozniosły ideę apelu po całym kraju na długo przed tym, nim paulini uczynili z niego stały rytuał klasztorny.

Zbieżność terminologiczna, identyczna godz. 21 oraz personalne powiązania środowiska kpt. Polesińskiego z duszpasterstwem mokotowskim, według Ł. Majchrzaka, nie pozostawiają wątpliwości. Apel Jasnogórski, zanim stał się modlitwą milionów Polaków pod przewodnictwem prymasa Stefana Wyszyńskiego i papieża Jana Pawła II, narodził się jako żołnierski meldunek lotnika, który przeżył katastrofę i złożył swoje życie w ręce Boga. Kpt. Polesiński, oddając swoje siły walczącej do końca Warszawie we wrześniu 1939 r., pozostawił po sobie testament duchowy, który wciąż rozbrzmiewa w każdym wieczornym biciu jasnogórskich dzwonów.

Wybuch wojny zastał kpt. Polesińskiego w Warszawie. Chociaż formalnie przydzielono go do Armii "Modlin", ochotniczo pozostał w stolicy i na bazie ocalałych maszyn współtworzył improwizowaną eskadrę obrony Warszawy. Przed wyruszeniem w bój pożegnał się z rodziną w mieszkaniu przy ul. Łowickiej na Mokotowie. Jak wspominała jego szwagierka Wanda Lechowicz, objął wówczas żonę Janinę za nogi i powiedział: "Janusiu najdroższa, wybacz, najpierw Ojczyzna, potem rodzina".

Ł. Majchrzak zwrócił szczególną uwagę na to, że W. Polesiński nie tworzył kółka dyskusyjnego, lecz formację ludzi czynu: - Katolik to nie jest ten, który stoi pod chórem za filarem, ale jest w pierwszym rzędzie na froncie, szuka sposobności do oddziaływania, do apostolstwa, do czynienia dobra, do podnoszenia poziomu moralnego - mówił.

Wspomnienia J. Herbicha zawarte w książce rzucają unikatowe światło na to, jak formacja wyglądała w praktyce. Zakon opierał się na systemie małych "piątek". Dzień formacji zaczynał się Mszą św. u Matki Bożej Łaskawej przy ul. Świętojańskiej, po czym przechodzono na czytanie i rozważanie Ewangelii, analizę regulaminu oraz referaty z dziejów ojczystych.

Kapitan stawiał na bezwzględną wierność prawdzie i odrzucenie kultu wygody. Przełamywał letnią religijność, która - jak gorzko diagnozował J. Herbich - zamykała się w wiedzy katechizmowej, lecz nie dawała siły do stanięcia w walce dobra ze złem.

Między 10 a 15 września kpt. Polesiński codziennie stawał przed mikrofonem Polskiego Radia zaraz po prezydencie Stefanie Starzyńskim. Jego wystąpienia podrywały do walki, piętnując niemieckie barbarzyństwo. W radiowym wystąpieniu 15 września 1939 r. mówił do mieszkańców i rannych: "A tym, którym jest bardzo ciężko (...). Leżycie w tej chwili w łóżkach szpitalnych. Zamknijcie oczy. Zapomnijcie na chwilę o całym świecie. I przez łzy, które się Wam cisną do oczu, szepnijcie cichutko do siebie, choć może ciężko Wam będzie: »Niech to będzie moja wielka ofiara Bogu«. (...) Bo przecież wszystko w życiu trzeba okupić ofiarą".

Następnego dnia, 16 września 1939 r., kpt. Polesiński wystartował z Mokotowa w swój ostatni lot łącznikowy. Maszyna została zestrzelona - według jednych źródeł w rejonie Okęcia, według innych - nad samą Warszawą. Towarzyszący mu por. pil. Ludwik Kózka przeżył i dostał się do niewoli niemieckiej, lecz w swoich powojennych relacjach oraz grypsach ze szpitala polowego w Penzig nigdy jednoznacznie nie wyjaśnił, co stało się z kapitanem. Niemcy, którzy nienawidzili W. Polesińskiego za jego demaskatorską broszurę "Analiza wartości wojennych żołnierza polskiego i niemieckiego", gdzie wieszczył upadek Rzeszy z powodu zamiany Boga na "kult rasy", natychmiast po wkroczeniu do Warszawy splądrowali jego mieszkanie. Ciała bohaterskiego pilota nie odnaleziono do dziś.

« 1 »
Łukasz Majchrzak o kpt. Władysławie Polesińskim

Foto Gość DODANE 10.09.2026 AKTUALIZACJA 10.09.2026

Łukasz Majchrzak o kpt. Władysławie Polesińskim

​W drugiej połowie lat 30. zamieszkał wraz z rodziną na warszawskim Mokotowie przy ul. Łowickiej i związał się z ówczesną parafią św. Michała Archanioła. To tam rozwinął szeroką działalność społeczną i pisarską, głosząc potrzebę bezkompromisowego chrześcijaństwa w życiu codziennym i państwowym. Zainicjował ruch moralnego odrodzenia, tworząc regułę życia dla katolików świeckich oraz powołując do życia elitarny Rycerski Zakon Krzyża i Miecza, skupiający oficerów i inteligencję gotowych żyć według wskazań Chrystusa. Wraz ze współpracownikami zainicjował także codzienną modlitwę o godz. 21 przed obliczem Matki Bożej Częstochowskiej, stając się jednym z duchowych prekursorów Apelu Jasnogórskiego.  
oceń artykuł Pobieranie..
TAGI:

Polecane w subskrypcji

Sklep Karuzela

Zobacz, co przygotowaliśmy w ofercie!

Gość Niedzielny nr 37/2026

Gość Niedzielny nr 37/2026

12 zł
Różaniec 2026

Różaniec 2026 "Matka Boża Gietrzwałdzka" - dekoracja do kościoła

140 zł
Różaniec 2026

Różaniec 2026 "Matka Boża Gietrzwałdzka" - materiały dla dzieci (25 kompletów)

160 zł
Gość Niedzielny nr 35/2026

Gość Niedzielny nr 35/2026

10 zł
Obrzęd ustanowienia katechistów

Obrzęd ustanowienia katechistów

49 zł
Historia Kościoła nr 05/2026

Historia Kościoła nr 05/2026

16 zł
Oremus październik 2026

Oremus październik 2026

13 zł
Oremus wrzesień 2026

Oremus wrzesień 2026

13 zł
Modlitwy powszechne 2027 (wkład)

Modlitwy powszechne 2027 (wkład)

195 zł
O siłach zła
PROMOCJA

O siłach zła

8.00 zł

oszczędności
39.9 zł 47.9 zł
Najniższa cena z 30 dni 47.9 zł
Franciszek z Asyżu. Tajemnica prawdziwej radości

Franciszek z Asyżu. Tajemnica prawdziwej radości

39 zł
Ewangelia 2027 (mała, twarda)

Ewangelia 2027 (mała, twarda)

18 zł
Mały Gość Niedzielny nr 07-08/2026

Mały Gość Niedzielny nr 07-08/2026

10 zł
Mój brat Pier Giorgio. Ostatnie dni

Mój brat Pier Giorgio. Ostatnie dni

29 zł
Wierny spowiednik

Wierny spowiednik

29.9 zł
Droga Światła i Relacji

Droga Światła i Relacji

50 zł
Krówki w pudełeczku - Św. Franciszek ( 250 g )

Krówki w pudełeczku - Św. Franciszek ( 250 g )

19.5 zł
Serce9 dla dziewczyn

Serce9 dla dziewczyn

45 zł
Serce9 dla chłopaków

Serce9 dla chłopaków

45 zł
Figura św. Franciszek wys. 22 cm

Figura św. Franciszek wys. 22 cm

58 zł
Ikona grecka Św. Franciszek z Asyżu 18 x 23,5 cm

Ikona grecka Św. Franciszek z Asyżu 18 x 23,5 cm

230 zł
Oddanie33 dla dzieci
PROMOCJA

Oddanie33 dla dzieci

11.10 zł

oszczędności
58.9 zł 70 zł
Najniższa cena z 30 dni 70 zł
Św.Rita. Orędowniczka spraw najtrudniejszych

Św.Rita. Orędowniczka spraw najtrudniejszych

39.9 zł
Najświętsze Serce9 dla kobiet
PROMOCJA

Najświętsze Serce9 dla kobiet

5.00 zł

oszczędności
45 zł 50 zł
Najniższa cena z 30 dni 50 zł

Zapisane na później

Funkcja zapisywania artykułów jest dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników.

  • IGM
  • Gość Niedzielny
  • Mały Gość
  • Historia Kościoła
  • Gość Extra
  • Wiara
  • KSJ
  • Foto Gość
  • Fundacja Gość Niedzieleny
WERSJA MOBILNA

Copyright © Instytut Gość Media.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgłoś błąd

 