W 120. rocznicę urodzin kpt. Polesińskiego w Sanktuarium św. Andrzeja Boboli przy ul. Rakowieckiej prelekcję zatytułowaną "Pilot z Mokotowa, który stworzył ruch odnowy moralnej Polski" wygłosił Łukasz Majchrzak, prezes Instytutu im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego. Autor przywołał relacje z książki "Człowiek mocny Bogiem", opracowanej przez Jana Herbicha na podstawie maszynopisu Saturnina Jarmulskiego - przyjaciół i współpracowników W. Polesińskiego.

Łukasz Majchrzak o kpt. Władysławie Polesińskim, prekursorze Apelu Jasnogórskiego

Gość Warszawski

Postać kpt. Polesińskiego prelegent przedstawił jako fenomen na styku elity wojskowej, intelektualnej i głębokiego mistycyzmu. Wychowany w Żelechowie w rodzinie o tradycjach stolarskich i powstańczych (jego dziadek wykonywał kołyskę dla córki Romualda Traugutta) połączył rygor pilota 2 Pułku Lotniczego w Krakowie ze studiami prawniczymi i naukami politycznymi na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Młody Władysław od chłopięcych lat marzył o przestworzach. Mimo braku pieniędzy uczył się samodzielnie, zdał egzaminy do Korpusu Kadetów w Modlinie, a następnie ukończył Oficerską Szkołę Lotnictwa w Dęblinie. Po promocji oficerskiej trafił do 2 Pułku Lotniczego w Krakowie. Równolegle ze służbą wojskową podjął studia na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie ukończył Szkołę Nauk Politycznych, a w 1934 r. uzyskał dyplom magistra prawa.

Fundamentem jego duchowej drogi stało się dramatyczne ocalenie z katastrofy lotniczej 23 lipca 1930 roku. Samolot kpt. Polesińskiego, wykonujący nocny lot ćwiczebny, runął na ziemię we wsi Kujawy w pobliżu opactwa cystersów w Mogile i natychmiast stanął w płomieniach. Pilot wykrzyknął wówczas dramatyczne: "Jezu, ratuj!", po czym usłyszał wewnątrz wyraźne komendy nakazujące rozpięcie pasów i ucieczkę przez płonące dźwigary tuż przed eksplozją maszyny. Zdarzenie miało miejsce ok. godz. 21 - dokładnie w tym samym czasie jego żona Janina modliła się w domu o jego ocalenie.

Ocalenie z płonącego wraku dało początek bezprecedensowej praktyce duchowej. Od tamtego dnia W. Polesiński wprowadził w swoje życie żelazną regułę: punktualnie o godz. 21 stawał do osobistego raportu przed Chrystusem, którego uznawał za swojego Najwyższego Wodza. Jak wyjaśniał Ł. Majchrzak, była to relacja na wskroś żołnierska, w której oficer składa meldunek z wypełnionych zadań, dziękuje za ocalone życie i czerpie moc na kolejny dzień. Co niezwykle istotne, praktyka ta nie była zwykłym rachunkiem sumienia, gdyż ten w regulaminie kapitana następował dopiero przed snem; o 21.00 chodziło o czyste stanięcie syna przed Ojcem, o pełne miłości trwanie i zdanie sprawy ze służby.

Żołnierski raport nie pozostał jedynie prywatną dewocją samotnego pilota. Gdy pod koniec 1936 r. W. Polesiński powołał Rycerski Zakon Krzyża i Miecza - elitarną organizację formującą ludzi mocnych duchem pod hasłem "Kto siebie nie opanuje, nic w życiu nie osiągnie - ani dla siebie, ani dla Ojczyzny" - wieczorny meldunek o godz. 21 stał się bezwzględnym, regulaminowym obowiązkiem każdego członka ruchu. Gdziekolwiek bracia zakonni się znajdowali, o tej samej porze łączyli się duchowo, stając razem przed swoim Wodzem.

Decydujący etap ewolucji tej praktyki w modlitwę maryjną rozegrał się w warszawskim Domu Pisarzy Księży Jezuitów przy ul. Rakowieckiej na Mokotowie, gdzie W. Polesiński służył i blisko współpracował z ojcami jezuitami. Zgodnie z założeniem kapitana, bracia zakonni nie mieli zamykać się we własnym gronie, lecz przenikać inne środowiska jako przodownicy moralni. Wielu z nich wstąpiło do prężnie działającej Grupy Mokotowskiej Akademickiej Sodalicji Mariańskiej, którą kierował jezuita o. Aleksander Kisiel. To w tym duszpasterstwie, pod wpływem zakonnej dyscypliny W. Polesińskiego, wieczorna modlitwa o 21.00 zaczęła być praktykowana pod nazwą "raportu rycerskiego". Ze względu na maryjny profil sodalicji meldunek składano już nie bezpośrednio Chrystusowi, lecz przed obliczem Matki Bożej, czczonej jako Królowa Polski i Hetmanka oręża polskiego.

W czasie wystąpienia prelegent ukazał zebranym zrekonstruowany ryngraf, który w 1938 r., podczas powrotu relikwii św. Andrzeja Boboli z Rzymu, kpt. Polesiński złożył w wotum wielkiemu męczennikowi.

Jak wynika z odnalezionych przez Ł. Majchrzaka źródeł archiwalnych, to właśnie na Mokotowie padły historyczne słowa nabożeństwa. Z zachowanych dokumentów i prasy wynika bezspornie, że o. Kisiel w 1943 r. sformułował treść wezwania w brzmieniu: "Matko Najświętsza, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam", a całą wieczorną modlitwę nazwał oficjalnie Apelem Jasnogórskim.

Ta żołnierska modlitwa przenikała okupacyjne podziemie stolicy. Obok o. Kisiela praktykę codziennego stawania o 21:00 do raportu przed Jasnogórską Królową Polski zaszczepiał na tajnych kompletach i w grupach młodzieży akademickiej pallotyn ks. Leon Cieślak. Co więcej, w nieludzkich warunkach obozu koncentracyjnego w Dachau bł. Stefan Wincenty Frelichowski - również formowany w duchu Sodalicji Mariańskiej - stworzył w 1942 r. tajną grupę młodych więźniów, którzy każdego dnia o godz. 21 spotykali się duchowo z Matką Bożą.

Potwierdzeniem tego, jak żywy był ów obyczaj w Warszawie tuż po wojnie, jest inicjatywa samego o. Kisiela, który cudem ocalał z niemieckiej masakry jezuitów na Mokotowie w sierpniu 1944 roku. Dzięki pieniądzom otrzymanym od anonimowego prawnika zakonnik wydrukował w 1946 r. nakład miliona pamiątkowych obrazków z wizerunkiem Matki Bożej Jasnogórskiej i napisem: "Apel Jasnogórski o 9 wieczór: Matko Najświętsza, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam". Obrazki te służyły jako cegiełki na odbudowę zrujnowanych świątyń stolicy i rozniosły ideę apelu po całym kraju na długo przed tym, nim paulini uczynili z niego stały rytuał klasztorny.

Zbieżność terminologiczna, identyczna godz. 21 oraz personalne powiązania środowiska kpt. Polesińskiego z duszpasterstwem mokotowskim, według Ł. Majchrzaka, nie pozostawiają wątpliwości. Apel Jasnogórski, zanim stał się modlitwą milionów Polaków pod przewodnictwem prymasa Stefana Wyszyńskiego i papieża Jana Pawła II, narodził się jako żołnierski meldunek lotnika, który przeżył katastrofę i złożył swoje życie w ręce Boga. Kpt. Polesiński, oddając swoje siły walczącej do końca Warszawie we wrześniu 1939 r., pozostawił po sobie testament duchowy, który wciąż rozbrzmiewa w każdym wieczornym biciu jasnogórskich dzwonów.

Wybuch wojny zastał kpt. Polesińskiego w Warszawie. Chociaż formalnie przydzielono go do Armii "Modlin", ochotniczo pozostał w stolicy i na bazie ocalałych maszyn współtworzył improwizowaną eskadrę obrony Warszawy. Przed wyruszeniem w bój pożegnał się z rodziną w mieszkaniu przy ul. Łowickiej na Mokotowie. Jak wspominała jego szwagierka Wanda Lechowicz, objął wówczas żonę Janinę za nogi i powiedział: "Janusiu najdroższa, wybacz, najpierw Ojczyzna, potem rodzina".

Ł. Majchrzak zwrócił szczególną uwagę na to, że W. Polesiński nie tworzył kółka dyskusyjnego, lecz formację ludzi czynu: - Katolik to nie jest ten, który stoi pod chórem za filarem, ale jest w pierwszym rzędzie na froncie, szuka sposobności do oddziaływania, do apostolstwa, do czynienia dobra, do podnoszenia poziomu moralnego - mówił.

Wspomnienia J. Herbicha zawarte w książce rzucają unikatowe światło na to, jak formacja wyglądała w praktyce. Zakon opierał się na systemie małych "piątek". Dzień formacji zaczynał się Mszą św. u Matki Bożej Łaskawej przy ul. Świętojańskiej, po czym przechodzono na czytanie i rozważanie Ewangelii, analizę regulaminu oraz referaty z dziejów ojczystych.

Kapitan stawiał na bezwzględną wierność prawdzie i odrzucenie kultu wygody. Przełamywał letnią religijność, która - jak gorzko diagnozował J. Herbich - zamykała się w wiedzy katechizmowej, lecz nie dawała siły do stanięcia w walce dobra ze złem.

Między 10 a 15 września kpt. Polesiński codziennie stawał przed mikrofonem Polskiego Radia zaraz po prezydencie Stefanie Starzyńskim. Jego wystąpienia podrywały do walki, piętnując niemieckie barbarzyństwo. W radiowym wystąpieniu 15 września 1939 r. mówił do mieszkańców i rannych: "A tym, którym jest bardzo ciężko (...). Leżycie w tej chwili w łóżkach szpitalnych. Zamknijcie oczy. Zapomnijcie na chwilę o całym świecie. I przez łzy, które się Wam cisną do oczu, szepnijcie cichutko do siebie, choć może ciężko Wam będzie: »Niech to będzie moja wielka ofiara Bogu«. (...) Bo przecież wszystko w życiu trzeba okupić ofiarą".

Następnego dnia, 16 września 1939 r., kpt. Polesiński wystartował z Mokotowa w swój ostatni lot łącznikowy. Maszyna została zestrzelona - według jednych źródeł w rejonie Okęcia, według innych - nad samą Warszawą. Towarzyszący mu por. pil. Ludwik Kózka przeżył i dostał się do niewoli niemieckiej, lecz w swoich powojennych relacjach oraz grypsach ze szpitala polowego w Penzig nigdy jednoznacznie nie wyjaśnił, co stało się z kapitanem. Niemcy, którzy nienawidzili W. Polesińskiego za jego demaskatorską broszurę "Analiza wartości wojennych żołnierza polskiego i niemieckiego", gdzie wieszczył upadek Rzeszy z powodu zamiany Boga na "kult rasy", natychmiast po wkroczeniu do Warszawy splądrowali jego mieszkanie. Ciała bohaterskiego pilota nie odnaleziono do dziś.