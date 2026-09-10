Premiera produkcji adresowanej do młodych "Siła relacji. Rozmowa, która ratuje życie" odbyła się w związku ze Światowym Dniem Zapobiegania Samobójstwom, który przypada 10 września. W filmie występują dwie młode osoby. Jedna z nich przeżywa kryzys i zaczyna mówić o tym, co się z nią dzieje. Druga próbuje jej pomóc.

Fundacja "Życie warte jest rozmowy" podzieliła się wnioskami z badania "Dobre i złe wiadomości. Życie online i offline a zdrowie psychiczne polskich nastolatków" na spotkaniu z dziennikarzami.

- Przebadaliśmy grupę reprezentatywną i na tej próbie dwie bardzo ważne rzeczy zwróciły naszą uwagę. Po pierwsze - nastolatkom wyświetlają się w internecie treści związane z samobójstwem, nawet jeśli ich nie wyszukują. 55 proc. uczniów klas III szkół ponadpodstawowych powiedziało, że te treści im się same wyświetlają, a 90 proc. nigdy ich nie wyszukuje. W przypadku uczniów klas VII szkół podstawowych - 39 proc. powiedziało, że te treści im się wyświetlają. Nie są to treści ściśle związane z podjęciem próby samobójczej. Czasami są to tzw. śmieszne filmy. Ktoś może powiedzieć: "Nie ma nic złego w żartach". Ale pamiętajmy, że jeśli jest dziecko w kryzysie, z depresją, ma myśli samobójcze, a do tego takie treści wyświetlają mu się 20, 30, 40 razy dziennie, to jego kryzys się pogarsza. Druga bardzo ważna rzecz to kwestia pomocy rówieśniczej. Badania pokazały, że w przypadku klas VII szkoły podstawowej 37 proc. uczniów próbowało pomóc koledze czy koleżance w przypadku myśli samobójczych, a w przypadku klas III szkoły ponadpodstawowej - 53 proc. Znamy najnowsze statystyki, mamy badania, chodzi o to, byśmy szukali rozwiązań - mówiła 10 września na konferencji prasowej w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym dr Halszka Witkowska, prezes Fundacji "Życie warte jest rozmowy" i koordynator oraz pomysłodawca serwisu pomocowego zwjr.pl.

Insp. Wanda Mende o samobójstwach wśród seniorów

Gość Warszawski

Na spotkaniu Lucyna Kicińska, wiceprezes Fundacji "Życie warte jest rozmowy" i koordynator strefy pomocy w serwisie zwjr.pl, zachęcała do przekonywania nastolatków do wsparcia rówieśniczego. - Film mówi także o tym, czym jest tajemnica i kiedy ona przestaje obowiązywać. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia nie możemy z daną informacją zostać sami. Pokazujemy, jak korzystać z pomocy dorosłych w szkole i poza nią. Pokazujemy, by zatroszczyć się o osoby, które udzielają pomocy. One też mogą mierzyć się z wieloma pytaniami. Pokazujemy wreszcie, by nie robić z dzieci i nastolatków "ratowników", którzy mają poradzić sobie z kryzysem - mówiła.

Lucyna Kicińska o pomocy rówieśniczej

Gość Warszawski

Insp. Wanda Mende z Biura Prewencji Komendy Głównej Policji przekonywała, że w przypadku patoprzemocy, kryzysu emocjonalnego, zagrożenia rówieśniczego osoba pokrzywdzona przede wszystkim powinna wiedzieć, że może zwrócić się o pomoc oraz gdzie ona jest oferowana. Przedstawiła dane statystyczne o samobójstwach wśród seniorów. Zwróciła uwagę, że dzieci są nie tylko świadkami samobójstw, ale czasami w ich środowiskach się o tym zjawisku mówi. - Czasami taka sytuacja wydarza się po sąsiedzku. Dzieci coś słyszą w rodzinie. W tej sytuacji dzieciom też czasami należy się pomoc - apelowała.

Film jest dostępny na stronie zwjr.pl, w zakładce "Chcę komuś pomóc". Link: https://zwjr.pl/iwideo/sila-relacji.