Abp Galbas: Księdzem jest się aż do ostatniej chwili

- Księdzem jest się aż do ostatniej chwili - przypomniał abp Adrian Galbas podczas spotkania z kapłanami, którzy w tym roku obchodzą 50. rocznicę święceń. Jubilaci, wyświęceni w 1976 r. przez kard. Stefana Wyszyńskiego, spotkali się 9 września w kaplicy Domu Arcybiskupów Warszawskich na wspólnej modlitwie.

Wraz z jubilatami modlitwą brewiarzową modlił się metropolita warszawski abp Adrian Galbas oraz biskupi pomocniczy Archidiecezji Warszawskiej: bp Michał Janocha i bp Piotr Jarecki.

Abp Adrian Galbas podziękował jubilatom przede wszystkim za ich wieloletnią obecność i wierność powołaniu kapłańskiemu. Hierarcha podkreślił, że przejście na emeryturę nie oznacza końca kapłańskiej misji.

– Księdzem jest się aż do ostatniej chwili, kiedy, przechodząc na drugą stronę wieczności, będziemy mogli Panu Jezusowi oddać Jego kapłaństwo, w którym pozwolił nam uczestniczyć – powiedział.

Wśród księży obchodzących 50. rocznicę święceń są: Bolesław Bolek, Waldemar Chrostowski, Stefan Kotwiński, Henryk Małecki, Piotr Piekarski, Eugeniusz Przybyłowski, Marek Rymuza i Kazimierz Sznajder.

Zostali oni wyświęceni 6 czerwca 1976 r. w bazylice archikatedralnej św. Jana Chrzciciela w Warszawie.