Wydarzenie zbiegło się z odpustem parafialnym ku czci Opatrzności Bożej oraz dniem skupienia Wspólnoty Darczyńców Providentia Dei, którzy licznie przybyli do wilanowskiego sanktuarium, by złożyć Bogu akty dziękczynienia i zawierzenia.

Centralnym punktem obchodów była południowa Msza Święta odpustowa pod przewodnictwem bp. Michała Janochy. Wygłoszona podczas Eucharystii homilia ks. prof. Tomasza Stępnia stanowiła rozwinięcie myśli Ojców Kościoła w odniesieniu do ewangelicznej przypowieści o dobrym drzewie oraz o domu wzniesionym na skale. Kaznodzieja rozpoczął od interpretacji Orygenesa, wskazując, że w świetle nauki tego starożytnego teologa prawdziwym źródłem dobrych owoców jest działający w człowieku Paraklet.

– Orygenes mówi, że tym drzewem nie jest tyle człowiek, co Duch Święty, który jest w człowieku. Sam Duch Święty jest drzewem – przypomniał ks. prof. Tomasz Stępień, dodając, że w ten sposób w ludzkim działaniu uwidaczniają się cnoty wymieniane przez świętego Pawła, takie jak miłość, pokój, cierpliwość czy opanowanie.

Rozwijając motyw wewnętrznej dyspozycji chrześcijanina, kapłan odwołał się do nauki świętego Cyryla Aleksandryjskiego, zestawiając opanowane działanie ludzi Bożych z gwałtownością zła.

– Dobre owoce Ducha Świętego to są owoce, które człowiek wydobywa ze swego serca w sposób rozsądny, zorganizowany i cierpliwy. Ten, który jest zły, nie działa w sposób opanowany i mądry, tylko jest podobny do kotła, który wrze i po prostu rozbryzguje na wszystkie strony owoce nienawiści – zaznaczył ks. Stępień.

Wskazał przy tym, że kardynał Stefan Wyszyński i matka Elżbieta Róża Czacka byli wyrazistymi świadkami cierpliwego dawania miejsca Bogu.

– Ich działanie było zawsze metodyczne, było zawsze rozsądne. Nie chcieli zrobić wszystkiego od razu, tylko robili pewne rzeczy z cierpliwością i dawali Duchowi Świętemu działać, robili Mu miejsce w swoim życiu i wokół siebie – stwierdził.

Ks. prof. Tomasz Stępień o Ojcach Kościoła, Opatrzności i złu, które nigdy nie zwycięży dobra

Gość Warszawski

Nawiązując do czytań i komentarzy świętego Bedy Wielebnego oraz świętego Augustyna, celebrans przypomniał, że fundamentem trwałego domu jest czystość intencji, a wszelkie zło z natury skazane jest na klęskę.

– Owoc nienawiści, owoc zła, owoc złego ducha zawsze przemija, zawsze jest nietrwały i chwilowy. Wystarczy pojechać do Lasek, żeby zobaczyć, że dzieło pomocy niewidomym cały czas trwa. Wystarczy uświadomić sobie, że jesteśmy tu, w tej świątyni, i możemy w wolności wyznawać naszą wiarę – podkreślił kapłan.

Kończąc rozważanie w przypadające w kalendarzu liturgicznym wspomnienie Najświętszego Imienia Maryi, nawiązujące także do Odsieczy Wiedeńskiej, kaznodzieja zachęcał do nadziei wobec współczesnych niepokojów społecznych, wojen i osobistych dramatów.

– Zło nie jest nie do przezwyciężenia, zwycięstwo jest wpisane w plan Bożej Opatrzności. To imię Maryi dzisiaj w naszych sercach powinno świecić i dodawać otuchy, że to zło przeminie, a to, co zostanie, to Bóg, łaska i zbawienie – zakończył homilię ks. prof. Tomasz Stępień.

Wokół wilanowskiej świątyni nie brakowało wzruszających świadectw pielgrzymów, którzy od lat zawierzają Opatrzności Bożej swoje trudne koleje losu. O wierności modlitwie mówił Mikołaj Kotkiewicz, 83-letni Warszawiak z parafii świętego Aleksandra na placu Trzech Krzyży, który na uroczystości przybył z żoną i od początku wspiera wznoszenie sanktuarium.

– Dochodzę do swojego kościoła codziennie na godzinę adoracji przed Panem Jezusem i modlę się o pokój w naszej ojczyźnie, o wiarę w Boga dla Polski i za całą swoją rodzinę – wyznał pan Mikołaj Kotkiewicz, wspominając o modlitwie w intencji chorego syna Marka.

Swoim doświadczeniem Bożej opieki podzieliła się również Anna Matejewska z warszawskiej parafii świętego Szczepana na Mokotowie, darczyńca zaangażowana w budowę od momentu, gdy w miejscu świątyni rozciągały się jeszcze wilanowskie łąki. Zapytana o znaki Bożej obecności, przywołała sytuację, w której uniknęła śmiertelnego niebezpieczeństwa przy zawaleniu się fragmentu stropu w mieszkaniu.

– Wyszłam w tym momencie z kuchni do pokoju. Za dwie, trzy minuty usłyszałam huk, jakby bomba wpadła. Uważam, że to była absolutnie Opatrzność Boża, choć czasami zrozumienie Bożych planów przychodzi po latach i dopiero wówczas widać, że Pan Bóg miał w tym jakiś cel – zauważyła Anna Matejewska.

Wśród zgromadzonych wyróżniali się małżonkowie dziękujący za dar wieloletniej miłości i wspólnoty rodzinnej. Państwo Maria Tajchert i Wiesław Kuźmicz przyjechali, by dziękować za 48 lat sakramentalnego związku oraz 80. urodziny żony.

– Za co dziękujemy? Za tyle lat naszego bardzo szczęśliwego małżeństwa, za dzieci, za wnuki. Dziękujemy Opatrzności, że tak się to życie potoczyło – zaznaczył Wiesław Kuźmicz.

W podobnym tonie wypowiadali się państwo Maria i Witold z Poznania, którzy do Wilanowa zawitali po raz pierwszy, choć od dawna wspierają świątynię.

– Najbardziej dziękuję za naszą miłość małżeńską, za męża, który ze mną wytrzymuje, i za wspaniałą rodzinę – mówiła z uśmiechem Maria, przyznając, że do odwiedzenia świątyni zachęciła ich transmisja nabożeństw w trudnym czasie pandemii.

Do Wilanowa dotarły także zorganizowane grupy spoza stolicy, w tym licząca ponad 60 osób pielgrzymka z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Mysłowicach. Na rowerach dystans 23 kilometrów pokonała młodzież z parafii Matki Bożej Królowej Pokoju na Młocinach, wraz ze swoim proboszczem, ks. Jarosławem Kotulą. Świadectwo głębokiego zawierzenia złożyła także Bronisława Abramowicz, która przez 26 lat współtworzyła i prowadziła parafialną poradnię rodzinną przy sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Piasecznie.

– Dziękuję za wszystko, za życie, za rodzinę, za zmarłego męża Eugeniusza, z którym przeżyłam 66 wspaniałych lat, a który jest już u Pana Boga, oraz za dzieci i wnuki – powiedziała Bronisława Abramowicz, podsumowując atmosferę dziękczynienia, jaka wypełniła wilanowską świątynię w piątą rocznicę beatyfikacji wielkich patronów Polski.

Beatyfikacja kard. Wyszyńskiego i matki Elżbiety Róży Czackiej odbyła się 12 września 2021 roku w Świątyni Opatrzności Bożej. Mszy Świętej w imieniu papieża Franciszka przewodniczył kard. Marcello Semeraro, prefekt watykańskiej Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.

Eucharystię koncelebrowało ponad 600 księży, w tym wielu wyświęconych przez Prymasa Tysiąclecia, a także kardynałowie i biskupi, między innymi metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz, jałmużnik papieski kard. Konrad Krajewski oraz Prymas Polski abp Wojciech Polak.

Transmisję beatyfikacji śledziło ponad dwa miliony widzów za pośrednictwem najważniejszych stacji telewizyjnych.

W homilii kard. Semeraro podkreślił, ze nowi błogosławieni przekazali świadectwo życia wiernego Ewangelii, za wszelką cenę. – Pozostawili wzór służby konkretnemu potrzebującemu człowiekowi, również wówczas, kiedy nikt się nim nie zajmuje i wydaje się, że zwycięża obojętność – mówił. – Polecajmy się więc wstawiennictwu nowych Błogosławionych, aby i w nas rozpaliło się pragnienie życia jak święci – podkreślił.

– Polsko, Narodzie Maryjny, ziemio świętych i błogosławionych, w Tej Świątyni Opatrzności Bożej, za wstawiennictwem Maryi Dziewicy, Błogosławionego Stefana Wyszyńskiego i Błogosławionej Elżbiety Róży Czackiej, prosimy dzisiaj Pana Boga, aby udzielił nam siły do bycia wiernymi świadkami Jego miłosiernej miłości w stosunku do każdego potrzebującego człowieka naszych czasów – zakończył swoją homilię kard. Semeraro.

Na zakończenie Mszy Świętej metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz powiedział o nowych błogosławionych: „Niech będą oni dla nas wzorem do naśladowania i wstawiają się u Boga za nami i za całą naszą ojczyzną!”.

Wspomnienie liturgiczne bł. Matki Elżbiety Róży Czackiej jest obchodzone 19 maja, a bł. Kard. Stefana Wyszyńskiego 28 maja, jako nawiązanie do rocznicy śmierci Prymasa Tysiąclecia – 28 maja 1981 roku.