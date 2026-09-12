Bóg zna nas po imieniu i liczy nawet nasze włosy na głowie

Dla pierwszych pokoleń chrześcijan Opatrzność Boża była przede wszystkim wyzwoleniem z lęku przed fatum i ślepym losem, gdyż powierzała ludzkie życie w ręce miłosiernego Ojca – mówił ks. prof. Tomasz Stępień w Świątyni Opatrzności Bożej.

Patrolog i filozof z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie wygłosił prelekcję poświęconą rozumieniu Opatrzności w pismach Ojców Kościoła. Wykład w ramach 20. dnia skupienia wspólnoty darczyńców Providentia Dei był lekcją wczesnochrześcijańskiej myśli, ale także umocnieniem w zaufaniu Temu, który przenika i prowadzi ludzkie losy.

Ks. prof. Tomasz Stępień: Opatrzność nie zwalnia nas z myślenia

Gość Warszawski

Kapłan wyszedł od zestawienia mentalności pogańskiej starożytności z nowością chrześcijańskiego Objawienia. Zwrócił uwagę, że pojęcie opatrzności (greckiej pronoia) narodziło się na długo przed narodzeniem Chrystusa, jednak w greckiej filozofii miało ono zupełnie inny charakter niż ten, który znamy z kart Pisma Świętego. Dla antycznych myślicieli, zwłaszcza stoików czy platoników, bóstwo dbało wyłącznie o nienaruszalność kosmicznego ładu.

– Starożytni myśliciele pogańscy potrafili dostrzec rozumny ład świata, lecz ich bóstwo troszczyło się o gatunki i prawa kosmiczne, a nie o konkretną, pojedynczą osobę – zauważył ks. prof. Tomasz Stępień, ukazując dramatyczną samotność starożytnego człowieka w obliczu przeznaczenia.

Dopiero Dobra Nowina przyniosła w tej dziedzinie prawdziwy przewrót duchowy i intelektualny. Ojcowie Kościoła, mierząc się z wyzwaniami swoich czasów, ukazali Boga jako czułego i miłującego Stwórcę, dla którego żaden człowiek nie pozostaje anonimowym elementem wielkiego mechanizmu natury.

– Chrześcijaństwo nie odrzuciło idei porządku kosmicznego, lecz wypełniło ją miłością osobowego Stwórcy, który zna każdego człowieka po imieniu i liczy wszystkie włosy na jego głowie – podkreślił prelegent.

Jak wyjaśniał duchowny, fundamentem chrześcijańskiego spojrzenia na dzieje jest prawda o stworzeniu świata z niczego. Ponieważ powołanie stworzenia do bytu wypływa z czystej dobroci Boga, nie pozostawia On swego dzieła samemu sobie. W patrystycznej perspektywie Opatrzność zrywa więc z bezdusznym fatum i ślepym losem, przed którymi tak bardzo drżał świat antyczny.

Podczas konferencji nie zabrakło również odniesienia do pytania, które od wieków nurtuje ludzkie serca: dlaczego w świecie podległym Bożej opiece istnieje tak wiele cierpienia i zła, dotykającego nierzadko ludzi niewinnych? Ks. Stępień zaznaczył, że wczesnochrześcijańscy pisarze nie uciekali od dramatu ludzkiej egzystencji, lecz odczytywali go w świetle zbawczej ekonomii oraz daru ludzkiej wolności.

– Bóg nie jest autorem zła, ale w swej mądrości potrafi wyprowadzić większe dobro nawet z najtrudniejszych doświadczeń i ludzkich upadków – stwierdził teolog.

Ks. prof. Tomasz Stępień przeszedł od zawiłości starożytnych sporów teologicznych do codzienności człowieka XXI wieku, zmagającego się z poczuciem zagubienia, samotności i niepewności jutra. Zauważył, że choć od czasów apologetów i Ojców Kościoła minęły niemal dwa tysiąclecia, duchowe pokusy oraz lęki trapiące ludzkie serce pozostały uderzająco podobne.

– Współczesny człowiek, uciekając przed Bogiem, wcale nie staje się wolny, lecz bardzo szybko popada w niewolę nowego fatum, jakim stają się horoskopy, ślepe przypadki czy paraliżujący lęk przed przyszłością – przestrzegał ks. prof. Tomasz Stępień, patrolog i wykładowca UKSW.

Prelegent zwrócił uwagę, że w pismach Ojców Kościoła Opatrzność Boża nigdy nie była traktowana jak abstrakcyjna teoria naukowa, lecz stanowiła źródło żywej, egzystencjalnej nadziei. Zaufanie Ojcu, który w swoim Synu, Jezusie Chrystusie, wszedł w sam środek ludzkiej niedoli i cierpienia, było dla pierwszych chrześcijan tarczą chroniącą przed rozpaczą w czasach prześladowań i dziejowych wstrząsów. To właśnie owa niezłomna pewność, że historia nie zmierza ku nicości, lecz ku ostatecznemu zwycięstwu miłości, dawała im odwagę do dawania świadectwa pośród pogańskiego imperium.

– Kiedy Ojcowie Kościoła pisali o Bożej Opatrzności, nie tworzyli akademickich traktatów za biurkiem, ale wlewali pokój w serca ludzi, którzy po ludzku nie mieli żadnego oparcia – wyjaśniał kapłan, podkreślając że prawdziwe nabożeństwo do Bożej Opatrzności nie polega na biernym wyczekiwaniu cudów, lecz na czynnej współpracy z Bożą łaską w konkrecie szarego dnia. – Opatrzność nie zwalnia nas z myślenia ani z odpowiedzialności za świat, ale uczy mądrego współdziałania ze Stwórcą, który nieustannie zaprasza człowieka do budowania królestwa dobra – akcentował ks. prof. Tomasz Stępień.