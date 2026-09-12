Szły w nim postacie powszechnie znane, ale też te, które mimo iż, bardzo przysłużyły się ojczyźnie i światu, teraz są trochę zapomniane. Byli rycerze, pisarze, muzycy, duchowni, żołnierze, władcy, naukowcy, święci i błogosławieni.

Szczególne miejsce w tym roku zajęły w nim kobiety, które wpłynęły na losy kraju: Dobrawa – z racji 1060. rocznicy chrztu Polski, Maria Skłodowska-Curie w 115. rocznicę otrzymania nagrody Nobla, matka Róża Czacka ze względu na trwający rok jej dedykowany, Halina Konopacka – pierwsza złota medalistka olimpijska w lekkoatletyce, oraz Stanisława Leszczyńska, zasłużona dla działalności pro-life.

Orszak Dziejów 2026

Gość Warszawski

Barwny korowód, złożony z ponad 150 postaci zasłużonych dla Polski, Kościoła i świata, wyruszył 12 września spod kościoła sióstr wizytek i przeszedł na Plac Zamkowy pod hasłem "Piękne, dobre, mądre". Były w nim niesione trzy żywe orły przednie.

- W każdej dziedzinie można coś dobrego zrobić. Wybieramy te osoby, które odznaczały się pracowitością, dobrocią, służbą dla innych, dobrze pojętą ambicją. Te cechy owocują, bo dzięki nim można pomóc innym, naszym bliskim, ale też społeczeństwu czy ludzkości. Z nich jako naród możemy być dumni i powinniśmy z nich brać przykład – mówiła przed orszakiem "Gościowi Niedzielnemu” Anna Murawska, autorka scenariusza wydarzenia zorganizowanego przez Fundację Orszak Dziejów.

Witold Pilecki na orszaku

Gość Warszawski

Każda z osób, ubrana w typowy dla siebie strój, miała tabliczkę z nazwiskiem, a przechodniom rozdawała wizytówki w języku polskim i angielskim.

Orszak spotykał się z ciepłym przyjęciem przechodniów i turystów, którzy machali do uczestników, fotografowali, a goście zagraniczni wymieniali ze sobą pochlebne spostrzeżenia.

Br. Albert Chmielowski na orszaku

Gość Warszawski

Po przemarszu nastąpiła krótka prezentacja każdej postaci na plenerowej scenie ustawionej na pl. Zamkowym oraz uroczysty polonez "Wszech czasów”.

Wydarzenie odbyło się pod patronatem medialnym "Gościa Niedzielnego", oraz honorowym - małżonki prezydenta RP Marty Nawrockiej.

Orszak Dziejów, którego celem jest pokazanie w przystępny sposób historii Polski przez losy konkretnych ludzi, zainaugurowano w 2021 r., w przeddzień beatyfikacji kard. Wyszyńskiego. Prymas Tysiąclecia był wtedy postacią przewodnią wydarzenia. W 2022 r., w 200. rocznicę urodzin Ignacego Łukasiewicza, uczczono wynalazcę lampy naftowej, w 2023 – rodzinę Ulmów. W 2024 przypomniał on m.in. Władysława Grabskiego w stulecie reformy walutowej, bitwę pod Monte Casino i kurierów tatrzańskich. Był dedykowany Władysławowi Zamoyskiemu, bo zgodnie z decyzją Senatu rok 2024 był jego rokiem. W 2025 roku był poświęcony Bolesławowi Chrobremu.