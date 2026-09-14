Radość na Gocławku

Parafię erygował tu kard. Stefan Wyszyński 1 stycznia 1950 r. z części parafii Matki Bożej Królowej Polski w Warszawie-Aninie i Najczystszego Serca Maryi w Warszawie-Grochowie. Starania o utworzenie parafii rozpoczął ks. Wacław Karłowicz w 1947 roku. Początkowo Msze św. odbywały się w drewnianym baraku, potem drugą kaplicę murowaną, bez pozwoleń, wznieśli własnymi rękami przez 38 dni parafianie. Służyła do 2004 roku.

Obecny kościół jest trochę na uboczu. Teren parafii obejmuje osiedla: Gocławek, Wygoda, Stary Wawer i Kawęczyn i liczy ok. 9 tys. osób. Posługuje w niej trzech kapłanów - ks. Marek Uzdowski, ks. Robert Hodyna i ks. Łukasz Piotrowski. Działają koła Żywego Różańca, ministranci, chór, Różaniec Rodziców, grupa biblijna dla dorosłych, wspólnota artystów i Apostolat "Margaretka".

Kościół jest trzynawowy. Prezbiterium jest wyłożone marmurem. W centrum wisi obraz św. Wacława pędzla Zofii Grabskiej. Za nim jest płaskorzeźba Matki Bożej Częstochowskiej z 1954 r. długa Stanisława Wolchlowskiego. W ołtarzach bocznych są figura Matki Bożej z Dzieciątkiem i obraz Serca Jezusowego z XVII wieku.

Kościół ma organy mechaniczne firmy Wacław Biernackiego z Krakowa, zainstalowane w 1960 roku.

W parafii czczone są relikwie św. Wacława, ofiarowane przez Wacława Tarnowskiego. Patron parafii to także opiekun Czech, Moraw, Pragi i katedry krakowskiej. Jego wspomnienie liturgiczne przypada 28 września.