Więcej niż kino

Tegoroczny 40. Międzynarodowy Katolicki Festiwal Filmów i Multimediów odbędzie się pod hasłem „Chronić ludzkie głosy i twarze”. Zakwalifikowało się do niego ponad 240 dzieł, z czego nominację do nagrody uzyskało łącznie 146 produkcji z podziałem na sekcje: filmowa - 101 dzieł (17 filmów amatorskich, 10 dokumentalnych fabularyzowanych, 40 dokumentalnych klasycznych, 11 edukacyjnych, 10 fabularnych, 6 programów/widowisk telewizyjnych oraz 7 teledysków), radiowa - 19 dzieł (14 reportaży/audycji cyklicznych, 3 podcasty internetowe cykliczne oraz 2 słuchowiska radiowe), multimedialna - 20 dzieł (aplikacje mobilne i programy multimedialne), oraz fotograficzna - 8 zdjęć.

Równolegle w czterech salach kinowych będą wyświetlane takie filmy jak ”Cud słońca”, ”Najświętsze Serce”, ”Mistyczka”, ”Niedziela” czy ”Posłani”.

- Wielką radością dla nas jako organizatorów jest fakt, że w tegorocznej rywalizacji biorą udział produkcje zgłoszone przez twórców z aż 40 różnych krajów, co stanowi rekord w całej historii festiwalu. Od pierwszych edycji nasz festiwal pozostaje w ścisłej łączności z Kościołem powszechnym i Kościołem w Polsce. Tegoroczne hasło „Chronić ludzkie głosy i twarze" zostało zaczerpnięte bezpośrednio z orędzia papieskiego na 60. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, które doskonale obrazuje troskę Kościoła o godność człowieka i autentyczność w komunikacji. Termin uroczystej gali wręczenia nagród przypada tradycyjnie na 3. niedzielę września, obchodzoną w Kościele w Polsce jako Niedziela Środków Społecznego Przekazu - mówi ks. dr. Krzysztof J. Gryz, rzecznik prasowy festiwalu, który odbędzie się w Wyższym Seminarium Duchownym Księży Pallotynów i będzie częścią obchodów stulecie obecności pallotynów w Ołtarzewie.

- O naszej łączności z Kościołem świadczą m.in.: osobiste błogosławieństwo papieża Leona XIV i zapewnienie o pamięci modlitewnej przekazane z Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej, patronat honorowy Dykasterii ds. Kultury i Edukacji, Konferencji Episkopatu Polski, prymasa polski abp. Wojciecha Polaka, przewodniczącego KEP abp. Tadeusza Wojdy SAC oraz metropolity warszawskiego abp. Adriana Galbasa SAC, jak również obecność w Komitecie Honorowym wielu innych polskich hierarchów. Otrzymaliśmy patronat Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - dodaje ks. Gryz.

Program ramowy:

17 września, godz. 12. 00 – Msza św. na otwarcie festiwalu pod przewodnictwem abp. Adriana Galbasa SAC, a po niej uroczysta inauguracja i pierwsze projekcje.

17–20 września – całodzienne projekcje filmów konkursowych, spotkania z twórcami oraz panele dyskusyjne (wraz z transmisjami online).

20 września, godz. 13.15 – gala wręczenia nagród (m.in. Grand Prix św. Maksymiliana Marii Kolbego), poprzedzona Mszą św. o godz. 12.00 pod przewodnictwem bp. Artura Ważnego, biskupa sosnowieckiego.

Wstęp na festiwal jest wolny. Szczegółowy program spotkań i projekcji: https://www.ksfniepokalana.pl/p/projekcje-2026.html.

Festiwal „Niepokalana” przez cztery dekady swojego istnienia przeszedł znaczną ewolucję. Obok filmów fabularnych i dokumentalnych pojawiły się teledyski, programy telewizyjne, reportaże radiowe, a w ostatnich latach także multimedia i fotografia. Rozszerzanie form artystycznych jest odpowiedzią na rozwój technologii i współczesnych narzędzi komunikacji.

Międzynarodowy Katolicki Festiwal Filmów i Multimediów „Niepokalana” ma swoje korzenie w latach 80. XX wieku. W czasach PRL powstała potrzeba stworzenia przestrzeni, w której twórcy mogliby dzielić się wartościami chrześcijańskimi, patriotycznymi i narodowymi. Stąd też w 1981 roku reż. Romuald Wierzbicki po raz pierwszy zorganizował pielgrzymkową grupę filmowców, która powstała w ramach grup 270. Pieszej Pielgrzymki Warszawskiej w „żółto-białej” 17-tce prowadzonej przez jezuitę, o. Huberta Czumę. Pielgrzymki twórców stały się tradycją i odbywały się rokrocznie. Uczestnicy pielgrzymki brali również udział w comiesięcznych spotkaniach formacyjnych pod opieką jezuitów w Radomiu i pallotynów w Warszawie.