Metropolita warszawski przewodniczył Mszy Świętej odpustowej na zakończenie jubileusz 400-lecia istnienia parafii.

3 lipca 1626 roku bp Jan Wężyk, późniejszy prymas Polski i Litwy erygował przy małym kościółku wzniesionym 100 lat wcześniej parafię Świętego Krzyża, która obejmowała przedmieścia Warszawy. Rok wcześniej z inspiracji Wincentego à Paulo we Francji powstało Zgromadzenie Księży Misjonarzy, którym w 1653 roku warszawska parafia zastała oddana pod opiekę.

- Od początku siła tej parafii nie była w murach, bo mury nie mogłyby powstać, gdyby nie ludzkie serca, gdyby nie ręce, które kładły kamień na kamieniu, nie dusze, które pragnęły gromadzić się pod dachem świętokrzyskiej świątyni. To tutaj parafia przyciągała wszystkich: bogatych i biednych, szlachetnie urodzonych i nędzarzy, mieszczan i arystokrację – przypomniał przed Eucharystią ks. Bartosz Pikul CM, proboszcz parafii Świętego Krzyża w Warszawie, dodając, że świętokrzyska wspólnota jednoczy to, co wydaje się być przeciwstawne.

- Wymiar wertykalny jednoczy się z horyzontalnym. Znajduje punkt przecięcia w nauce Chrystusa, nauce płynącej z krzyża, która jest nauką miłości ofiarnej, miłosiernej, nauką przebaczenia – mówił.

W słowie wstępnym przypomniał, że to w tej parafii powstały Gorzkie Żale związane z Bractwem Świętego Rocha, które posługiwało ubogim w czasie zarazy, że w tej parafii Stanisław August odbył spowiedź przed koronacją, a później z tym kościołem związał tradycję nadawania Orderu św. Stanisława ludziom najbardziej zaangażowanym w dziele pomocy społecznej, że to tutaj świętowano pierwszą rocznicę uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja, i że to tutaj przychodzili Stanisław Moniuszko, Władysław Reymont, Cyprian Kamil Norwid czy Fryderyk Chopin, a z ambony przemawiał bł. Stefan Wyszyński.

- To drzwi tej świątyni stały otwarte przed ludźmi atakowanymi przez bojówki milicyjne w czasach komunizmu. To ta parafia została doświadczona ogniem powstania, a figura Chrystusa upadła na bruk z ręką Jezusa uniesioną w górę, jakby chciała powiedzieć „W górę serce. Jeszcze nic nie jest straconego. Odzyskamy wolność. Odbudujemy naszą niezależność”. To w tej świątyni gościł św. Jan Paweł II. To tutaj święcenie kapłańskie przyjął bł. Honorat Koźmiński. Nade wszystko jest to parafia każdego z nas. Kiedy idąc Krakowskim Przedmieściem, jakby zachęceni wzrokiem Jezusa, wchodzimy w drzwi ciszy, gdzie czas się zatrzymuje, gdzie ze swoimi problemami możemy klęknąć przy filarze i wpatrzeć się w Chrystusa z głównego ołtarza, który jak Król Miłości otwiera przed nami ręce – mówił proboszcz.

- To tutaj ludzie powierzają sprawy beznadziejne trosce św. Judy Tadeusza. To tutaj w każdą druga niedzielę miesiąca modlimy się przed Ołtarzem Ojczyzny za Polskę, za prezydenta, za rząd, za premiera, posłów, parlamentarzystów, prosząc, by byli otwarci na natchnienia Ducha Świętego. To tutaj szukamy pocieszenia w konfesjonale. To jest miejsce niezwykłe, gdzie odkrywamy naukę krzyża prowadzącą nas ku wieczności – zapewniał ks. Pikul.

400 lat parafii Świętego Krzyża

Gość Warszawski

W homilii abp Glbas mówił, że w bazylice świętokrzyskiej spotykają się trzy krzyże: krzyż Chrystusa, krzyż miasta oraz krzyż konkretnego człowieka, który przychodzi do świątyni ze swoim cierpieniem, chorobą, samotnością, niepokojem czy stratą.

– Nad każdym z tych krzyży brzmią te dwa słowa: „Sursum corda” – powiedział, dodając, że krzyż jest nieodłączną częścią ludzkiego życia: może nim być młodość i starość, brak pracy i nadmiar pracy, małżeństwo i samotność, choroba, cierpienie czy śmierć.

– Jeśli zwiążę swoje życie z Chrystusem, usłyszę „Sursum corda”. Mój krzyż będzie miał podporę w Jego ramionach i w Jego miłości. Jeśli zaś porzucę Chrystusa, będę dźwigał swój krzyż samotnie – mówił.

Abp Galbas zaapelował o troskę o obecność krzyża w życiu osobistym i społecznym. – Miejmy krzyż w godnym miejscu w naszych domach. Dbajmy o przydrożne krzyże. Troszczmy się o to, by krzyż był obecny w przestrzeni publicznej i aby był tam szanowany. Niech słowa „Sursum corda – w górę serca” staną się także programem chrześcijańskiego życia - mówił.

Oprawę muzyczną podczas Eucharystii zapewnił Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze”.

Podczas Mszy św. został poświęcony dzwon, materialne upamiętnienie przeżywanego jubileuszu. Został nazwany imieniem św. Michała Archanioła, a jego fundatorem jest rodzina Szubów. W ten sposób dzwony na wieży odzyskają swoje pełne brzmienie, które zostało zakłócone na skutek działań wojennych w styczniu 1945 r. Z historią dzwonów bazyliki można zapoznać się nabywając broszurkę wydaną z okazji stulecia organów, która jest dostępna w zakrystii.

Obchody 400-lecia parafii Świętego Krzyża w Warszawie rozpoczęły się w marcu br. podczas Mszy Świętej z udziałem Konferencji Episkopatu Polski.

W ramach jubileuszu odbyły się misje, które wygłosili misjonarze ks. Krzysztof Łytkowski CM oraz ks. Wojciech Kozłowski CM.