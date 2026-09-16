Co dalej z wiarą wielkich metropolii?

Współczesna metropolia bywa w potocznym odbiorze postrzegana jako duchowa pustynia, w której tradycyjne duszpasterstwo zderza się z murem obojętności i postępującej laicyzacji. Prawdziwy obraz przemian religijnych w polskich aglomeracjach okazuje się jednak znacznie bardziej złożony i wymyka się łatwym uogólnieniom. Podkreślano to podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej wspólnie przez Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, warszawskie Centrum Myśli Jana Pawła II oraz Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach. Spotkanie otworzyło merytoryczne przygotowania do 26. Dnia Papieskiego, przeżywanego pod hasłem „Jan Paweł II. Uczeń-misjonarz”.

Metropolita warszawski, wprowadzając uczestników w tematykę konferencji, zwrócił uwagę na tożsamość każdego ochrzczonego, który wezwany jest do aktywnego zaangażowania w misję Kościoła. Podkreślił przy tym, że uczniostwo i misyjność stanowią w istocie jedną postawę chrześcijańską.

– Mam w głowie to zdanie papieża Franciszka z Evangelii gaudium: Bóg w mieście jest. Boga nie trzeba do miasta dostarczać, nie trzeba Go tam wprowadzać, On tam jest. To, co mamy do zrobienia, to odkryć Jego obecność, czy raczej pomóc ją odkryć tym, którzy przyjeżdżają do miasta i w mieście, można by tak powiedzieć, ślepną. Niedawno mieszkał gdzieś tam człowiek w jakiejś małej, pobożnej, podlaskiej wiosce i całował księdza po rękach, a przyjeżdża do Warszawy i nie przyjmuje księdza po kolędzie. Nie wymyśliłem tego skojarzenia, tylko to słyszałem od jednego z Warszawiaków: „Ja, księże biskupie, niedawno jeszcze księdza po rękach całowałem, a teraz już nie chcę mieć nic wspólnego z Kościołem”. Łatwiej to jest pewnie zrobić niż w tej małej, podlaskiej wiosce. Więc jak to się dzieje i jak można by pomóc odkryć tę obecność Bożą w wielkim mieście? - pytał abp Adrian Galbas. - W Warszawie, a tak jest pewnie w wielu innych miastach, na pewno w Krakowie też, każda potrzeba religijna, takie mam przypuszczenie graniczące z pewnością, może być zaspokojona. Jak ktoś chce być w "tradycjonalistach", ktoś chce być w neokatechumenacie, ktoś chce być w takiej czy innej oazie, gdziekolwiek to jest, każda potrzeba jest do zaspokojenia. Pytanie tylko, jak to spowodować, żeby była potrzeba? Jesteśmy w takiej wielkiej, dobrej restauracji, gdzie są wszystkie możliwe potrawy, tylko teraz jak sprawić, żeby pociekła ślinka, żeby chcieć te potrawy kaloryczne i smakowite rzeczywiście spróbować, widząc jednocześnie, że ktoś się truje czymś, co nie służy jego życiu, przeciwnie, że go bardzo osłabia? – zastanawiał się metropolita warszawski i przewodniczący Rady Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

Pasterz archidiecezji warszawskiej odniósł się również do realiów pracy duszpasterskiej w stolicy, zestawiając je z sytuacją na obrzeżach diecezji. Zauważył, że choć statystycznie Warszawa jawi się jako teren misyjny, to wielkość tamtejszych parafii nakłada na duszpasterzy ogromne obciążenia.

– W Warszawie mamy 12, w diecezji powiedzmy 15 procent praktykujących, ale ten procent nabijają rejony podmiejskie. Parę dni temu byłem w sąsiedniej parafii w Błędowie. Parafia ma 3 tysiące ludzi i 57 ministrantów. Żaden proboszcz z tego obwarzanka warszawskiego nie chce przyjść do Warszawy do pracy. Żaden. Proponujemy mu te wielkie parafie, bogate w ludzi, ale nikt nie chce przyjść. Więc w tych wielkich parafiach warszawskich powiedzmy, że jest między 10 a 12 procent praktykujących. W parafii 40-tysięcznej na Ursynowie to jest kilka tysięcy ludzi co niedzielę w kościele. Mamy pełne kościoły przed sobą. Jeden proboszcz mówi mi: „Księże biskupie, ja rozumiem to wszystko o ewangelizacji, poszukiwaniu, tylko my po prostu nie wyrabiamy, my nie dajemy rady tych ludzi wyspowiadać, tych ludzi jakoś obsłużyć”. Więc absolutnie ewangelizacji w dużym mieście nie da rady zrobić rękami, sercami i umysłami nawet najbardziej pobożnych księży, bo po pierwsze ich jest coraz mniej, a po drugie naprawdę oni są zmęczeni – zauważył hierarcha.

Filozoficzny i teologiczny fundament miejskiej misji zarysował krakowski badacz myśli Karola Wojtyły, przestrzegając przed powierzchownym spłycaniem chrześcijańskiego orędzia w pracy duszpasterskiej.

– Karol Wojtyła wiedział, że spotkanie z ludźmi miasta i dotarcie do nich z przesłaniem ewangelicznym wymaga wiedzy i argumentów. Ewangelizacja będzie nieskuteczna, jeśli nie będzie odpowiednio przygotowana, i będzie płytka, jeśli nie zostanie podbudowana kulturą chrześcijańską oraz chrześcijańskim humanizmem. Tych, do których kierowany jest wysiłek ewangelizacyjny, należy traktować poważnie, a to oznacza: nie unikać trudnych pytań i stawiać ich wobec wielkich osiągnięć filozoficznych i teologicznych – przekonywał ks. prof. Grzegorz Hołub z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Podczas sympozjum zaprezentowano niepublikowane wyniki badań socjologicznych, które całkowicie przeformułowują dotychczasowe teorie sekularyzacyjne na gruncie polskim. Zestawienie danych Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego oraz Głównego Urzędu Statystycznego pozwoliło obalić mit, jakoby samo zamieszkanie w aglomeracji automatycznie niszczyło wiarę.

– Przyzwyczailiśmy się myśleć o Polsce w uproszczonym schemacie: religijna wieś i niereligijne miasto, tymczasem ten model coraz mniej przystaje do współczesnego dynamizmu. Różnica między religijnością miasta i wsi nie wynika z prostego odczarowania, lecz jest produktem ubocznym zmieniających się więzi społecznych, czyli zakorzenienia. Człowiek opuszczający swoją tradycyjną społeczność lokalną nie traci potrzeb religijnych, ale traci środowisko, które tę wiarę podtrzymywało. To, co obserwujemy w miastach, nie oznacza zaniku pragnienia transcendencji, lecz jest fazą transformacyjną kryzysu dotychczasowych struktur – wyjaśniał ksiądz profesor Wojciech Sadłoń SAC, pallotyn z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Prezentację dopełniła szczegółowa analiza statystyczna, która ukazała podział Polski nie na dwa, lecz na cztery odrębne obszary kulturowo-społeczne: wieś zakorzenioną, wieś starej zabudowy na ziemiach zachodnich, duże miasta oraz dynamicznie rosnące przedmieścia metropolii.

– Choć zamożność gminy jest statystycznie odwrotnie powiązana z praktykami niedzielnymi, to wcale nie dobrobyt odgrywa kluczową rolę w laicyzacji. Czynnikiem najsilniej warunkującym poziom uczestnictwa we Mszy świętej są więzi społeczne: trwałość rodzin, obecność dzieci oraz zakorzenienie mieszkańców od urodzenia. Człowiek przyjeżdżający z małej miejscowości do Warszawy może przestać chodzić do kościoła, ale tylko pod jednym warunkiem: jeśli nie trafi do wspólnoty czy grupy, która pozwoli mu się w tym mieście zakotwiczyć. Jeśli zapuści korzenie, nawiąże relacje w nieprzesadnie wielkiej parafii i funkcjonuje w pełnej rodzinie, staje się odporny na zjawiska anomii, które zazwyczaj niesie wielkie miasto – dowodził prof. Sławomir Mandes, socjolog z Uniwersytetu Warszawskiego.

Świadectwem tego, jak w praktyce funkcjonuje owo zakorzenienie w skrajnie zróżnicowanym środowisku, podzielił się duszpasterz opiekujący się wspólnotą obcojęzyczną w sercu stolicy, do której należą wierni z kilkudziesięciu państw.

– Chrześcijaństwo, zanim stanie się wspólnym wyznawaniem doktryny w sensie kultury chrześcijańskiej, jest najpierw religią otwartej dłoni, otwartego serca i otwartych drzwi. Pierwszą kwestią, z jaką musimy się mierzyć, jest konieczność przezwyciężenia irracjonalnego lęku przed obcym poprzez biblijną cnotę gościnności. Nasz ośrodek duszpasterski przygarnia osoby ponad dwudziestu narodowości: Amerykanów, Irakijczyków, Filipińczyków, Hindusów czy Nigeryjczyków, co wymaga nieustannej posługi w duchu Pięćdziesiątnicy. Wszyscy jesteśmy równi sobie w godności przez Chrzest, a konteksty etniczne i kulturowe są zawsze wartością dodaną. To nie my, duchowni, wzbogacamy Kościół, prowadząc do Chrystusa neofitów, ale to najczęściej na pustych drogach naszego życia neofici ożywiają nas samych – zauważył o. Wiesław Dawidowski OSA, augustianin i dyrektor Ośrodka Duszpasterstwa Archidiecezji Warszawskiej dla Obcokrajowców.

Praktyczny wymiar nowej ewangelizacji w realiach wielkomiejskich zaprezentował lider krakowskiego środowiska nowej ewangelizacji, który scharakteryzował profil psychologiczny i duchowy najmłodszych pokoleń, dotkniętych przejmującą samotnością w przestrzeni cyfrowej.

– Dzisiejszy człowiek żyje w kulturze natychmiastowości i nieustannej dostępności alternatyw, co rodzi lęk przed zobowiązaniami na całe życie. W badaniach aż ponad osiemdziesiąt procent przedstawicieli pokolenia Z deklaruje doświadczenie trwałej, paraliżującej samotności. Dla tych młodych ludzi magnesem w Kościele nie jest już sama instytucja ani wielkie akcje ewangelizacyjne, lecz styl życia i kultura wspólnoty. Młodzi mówią wprost: fajnie, że macie wzniosłą wizję, ale my chcemy wiedzieć, czy to działa w praktyce i jak traktujecie człowieka. W ciągu pierwszych ośmiu minut obecności w świątyni nikt nie zdąży usłyszeć kazania, ale może poczuć się zauważony, przyjęty i bezpieczny. Wspólnoty są przyszłością Kościoła; parafie, które w ciągu najbliższych kilkunastu lat nie przekształcą się w autentyczne środowiska relacji, po prostu obumrą – alarmował Karol Sobczyk, sekretarz Sekretariatu ds. Nowej Ewangelizacji Archidiecezji Krakowskiej.

Uczestnicy spotkania podkreślili, że metropolia nie jest przestrzenią straconą dla Ewangelii, lecz wymaga od duszpasterzy i świeckich odrzucenia rutyny, wyjścia poza schematy instytucjonalnej obsługi oraz twórczego podjęcia powołania ucznia-misjonarza we własnym, lokalnym środowisku życia.