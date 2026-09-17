W 131. rocznicę przejścia do domu Ojca św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego na Miodowej odsłonięto i poświęcono jego popiersie. Arcybiskup zesłaniec spogląda na dziedziniec kurii tuż obok bł. Stefana Wyszyńskiego, tworząc z nim wyjątkowy duet ojców warszawskiego Kościoła.

Uroczystość zgromadziła kapłanów, pracowników kurii, delegację sióstr ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, wspólnoty zakonnej założonej przez św. Zygmunta, a także członków Archikonfraterni Literackiej oraz kustosza relikwii świętego z bazyliki archikatedralnej św. Jana Chrzciciela, ks. Bogdana Bartołda. Szczególnymi gośćmi byli twórcy artystycznych dzieł: rzeźbiarz Łukasz Krupski oraz malarka Hanna Dąbrowska-Certa.

Inicjatywa upamiętnienia świętego metropolity w sercu diecezji wyszła od obecnego gospodarza tego miejsca.

– Od samego początku, jak tu przyszedłem, miałem marzenie, żeby pojawił się tutaj święty Zygmunt Szczęsny Feliński. Nie tylko dlatego, by geometrycznie wyrównoważyć nasz dziedziniec, ale przede wszystkim dlatego, że po prostu jest tego godzien. Jest naszą wielką chlubą, dumą archidiecezji i Kościoła, a także był, choć przez krótki jedynie czas, mieszkańcem tego domu – podkreślił metropolita warszawski abp Adrian Galbas SAC.

Abp Adrian Galbas i bp Piotr Jarecki o św. Zygmuncie Szczęsnym Felińskim

Gość Warszawski

Hierarcha zauważył, że obecność nowego popiersia w sąsiedztwie pomnika Prymasa Tysiąclecia ma głęboki sens duchowy i historyczny.

– Błogosławiony Stefan nie tylko się nie obrazi ani nie zazdrości, ale jest najpewniej szczęśliwy z tego powodu, ponieważ sam zachęcał, żeby zejść do podziemi katedry i zobaczyć tamtego mężnego i świętego człowieka – przypomniał arcybiskup Adrian Galbas.

Metropolita warszawski wyraził nadzieję, że wizerunek metropolity wygnańca stanie się żywą inspiracją dla odwiedzających kurię gości i przechodniów.

– Ludzie, którzy tu będą przychodzić, może niejednokrotnie zapytają: a kto to jest ten święty Zygmunt Szczęsny Feliński? Wtedy sztuczna inteligencja odpowie im na to pytanie i już będą mądrzejsi. Wierzymy też, że nas wszystkich, którzy tu przechodzimy bardzo często, święty Zygmunt będzie inspirował swoją postawą i zachęcał do życia gorliwego i poświęconego w całości Panu Bogu – dodał pasterz archidiecezji warszawskiej.

Rys historyczny i duchową drogę świętego nakreślił biskup pomocniczy Piotr Jarecki. Przypomniał on dramatyczne koleje losu Zygmunta Felińskiego: patriotyczny dom na Wołyniu, wczesną śmierć ojca i zesłanie matki, Ewy Felińskiej, która jako pierwsza Polka została skazana na Sybir za działalność niepodległościową. Przyszły arcybiskup wychowywał się w Krzemieńcu, w sąsiedztwie rodziny Słowackich, a w Paryżu stał się bliskim przyjacielem i powiernikiem Juliusza Słowackiego, towarzysząc wieszczowi aż do jego śmierci. To właśnie przy śmierci poety zrodziło się w nim powołanie do kapłaństwa.

Gdy w 1862 roku Zygmunt Szczęsny Feliński obejmował rządy w archidiecezji warszawskiej, miasto wrzało przed wybuchem powstania styczniowego. Choć Warszawiacy początkowo przyjęli go z chłodną rezerwą, podejrzewając o ugodowość wobec zaborcy, metropolita natychmiast przystąpił do gorliwej pracy duszpasterskiej. Otworzył sprofanowane przez wojska carskie świątynie, wprowadził nabożeństwa majowe, reformował seminarium i troszczył się o najuboższych. Choć przestrzegał przed przedwczesnym zrywem zbrojnym, po wybuchu powstania stanął bez wahania po stronie prześladowanego narodu.

Rzeźbiarz Łukasz Krupski oraz malarka Hanna Dąbrowska-Certa o abp. Szczęsnym Felińskim

Gość Warszawski

– W liście do cara Aleksandra II pisał, że nie jest winą Polaków, iż pragną niepodległości, i nie można poczytywać im za zbrodnię patriotyzmu. Przypomniał, że losy narodów spoczywają w ręku Opatrzności, a jeśli wybiła godzina wyzwolenia Polski, nie przeszkodzi temu opór cesarza – mówił bp Piotr Jarecki, przypominając cenę, jaką hierarcha zapłacił za tę heroiczną postawę.

Ceną było dwudziestoletnie zesłanie w głąb Rosji, do Jarosławia nad Wołgą, gdzie arcybiskup z wielkim poświęceniem służył innym wygnańcom. Po uwolnieniu władze carskie zabroniły mu powrotu do Warszawy, dlatego ostatnie lata życia spędził na Podolu w Dźwiniaczce, posługując jako skromny kapelan wiejski.

Biskup Piotr Jarecki zwrócił szczególną uwagę na niezwykłą duchową nić łączącą św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego z bł. Stefanem Wyszyńskim. To właśnie z rezydencji na Miodowej Feliński wyruszał na carskie wygnanie, żegnając się ze swoimi kapłanami słowami, które niemal wiek później stały się mottem zmagań Prymasa Tysiąclecia z reżimem komunistycznym.

– Żegnając się z duchowieństwem w tym domu na Miodowej, wyrzekł pamiętne słowa: "Strzeżcie praw Kościoła i narodu, a jeśli by ktoś was zmuszał do popełnienia czynów przeciwnych prawom Bożym i kościelnym, to każdy z was niech odpowiada "Non possumus". I wszyscy razem odpowiadajcie: "Non possumus – nie możemy” – przypomniał bp Piotr Jarecki.

Abp Adrian Galbas poświęcił popiersie św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego

Gość Warszawski

Biskup pomocniczy warszawski dodał, że uwięziony przez władze komunistyczne kardynał Stefan Wyszyński prosił o przysłanie do celi pamiętników Felińskiego, czerpiąc z nich siłę do własnego męstwa.

– Na dziedzińcu Domu Arcybiskupów Warszawskich mamy dziś dwa popiersia wybitnych pasterzy naszego partykularnego, warszawskiego Kościoła. Dają świadectwo autentycznego chrześcijańskiego życia i stanowią wzór wierności sumieniu zarówno dla duchownych, jak i dla świeckich – podsumował bp Piotr Jarecki.

Uroczystość na dziedzińcu Domu Arcybiskupów Warszawskich przy ulicy Miodowej stała się nie tylko okazją do wspomnienia św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego w 131. rocznicę jego narodzin dla nieba, lecz także do głębszej refleksji nad miejscem i rolą sztuki sakralnej we współczesnym Kościele. Obok nowo odsłoniętego popiersia arcybiskupa wygnańca stanęły ikony ukazujące św. Zygmunta oraz bł. Stefana Wyszyńskiego. O genezie tych dzieł, duchowych poszukiwaniach i warsztatowych wyborach opowiedzieli sami autorzy: rzeźbiarz Łukasz Krupski oraz malarka Hanna Dąbrowska-Certa.

Dorobek twórczy obojga artystów przybliżył ks. Marcin Szczerbiński, wskazując, że ich twórczość od lat wyrasta z głębokiego doświadczenia wiary. Łukasz Krupski, absolwent warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, jest autorem wielu cenionych realizacji rzeźbiarskich w stolicy, w tym pomnika „Ave Crux” w kościele akademickim św. Anny oraz płaskorzeźb stacji drogi krzyżowej w bazylice archikatedralnej św. Jana Chrzciciela. Hanna Dąbrowska-Certa łączy z kolei klasyczny warsztat malarski z wieloletnią praktyką malowania ikon, prowadząc między innymi warsztaty w Studium Chrześcijańskiego Wschodu u dominikanów na Służewie i realizując całościowe projekty wystroju wnętrz sakralnych.

Zabierając głos, rzeźbiarz dr Łukasz Krupski skierował podziękowania do pasterzy archidiecezji warszawskiej za zaufanie, a także do rzemieślników z pracowni odlewniczej i kamieniarskiej. W osobistych słowach podziękował również swojej żonie Adriannie za nieustanne wsparcie, cierpliwość i modlitwę w trakcie wielotygodniowej pracy nad rzeźbą. Artysta wyznał, że tworzeniu wizerunku metropolity towarzyszyło intymne pytanie o to, jak sam święty pasterz odniósłby się do faktu stawiania mu pomnika z brązu w tym historycznym miejscu.

– Jedną z jego cech charakterystycznych, odbijających się na jego twarzy, jest pokora i skromność. Sądzę jednak, patrząc z szerszej perspektywy Kościoła i jego kulturotwórczej roli, że istniały powody i motywacje dla uczynienia podobizny świętego sługi Bożego. Chodzi o utrwalenie w pamięci jego postaci, postawy wobec drugiego człowieka, Kościoła i państwa, a także o ubogacenie tego miejsca elementami wpływającymi na rozumienie tożsamości domu arcybiskupów – zauważył rzeźbiarz dr Łukasz Krupski.

Autor popiersia zwrócił uwagę na duchowe pokrewieństwo łączące św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego i stojącego naprzeciwko bł. Stefana Wyszyńskiego. Wskazał, że pod powłoką niezłomności i męstwa obu pasterzy kryła się przede wszystkim bezbronność wobec tajemnicy krzyża.

O specyfice języka malarskiego oraz ikonograficznego mówiła z kolei Hanna Dąbrowska-Certa. Autorka podkreśliła, że jej intencją było stworzenie obrazów o czytelnej, syntetycznej strukturze, które będą nawiązywały bezpośredni dialog z patrzącym i staną się drogowskazem wierności Bogu, Kościołowi i ojczyźnie.

– Zależało mi na posłużeniu się językiem syntetycznym, by nie zmęczyć odbiorcy i by obraz nie przesłaniał duchowego przekazu. Chciałam ukazać braterstwo obu pasterzy, ale i ich własną tożsamość. U świętego Zygmunta Szczęsnego Felińskiego pragnęłam podkreślić umiłowanie krzyża, aby pektorał stawał się niemal narzędziem chwalebnym, drzewem życia zapowiadającym zbawienie. Z kolei u kardynała Stefana Wyszyńskiego wyakcentowałam łączność z Matką Bożą widoczną w wizerunku na pektorale oraz motyw różańca trzymanego w dłoni – wyjaśniała malarka Hanna Dąbrowska-Certa.

Artystka przybliżyła również kulisy ikonograficznego doboru szat liturgicznych dla św. Zygmunta Felińskiego. Choć w tradycyjnych wyobrażeniach bywa on przedstawiany w czerwieni, autorka zdecydowała się na barwę fioletową.

– Po konsultacjach historyczno-liturgicznych okazało się, że w czasach jego posługi w Warszawie purpurowo-fioletowe szaty arcybiskupie wchodziły już do powszechnego użytku. Taki wybór pozwolił także na subtelne przełamanie kolorystycznej symetrii na dziedzińcu i nadał każdemu z pasterzy odrębny, wyrazisty charakter – mówiła Hanna Dąbrowska-Certa.