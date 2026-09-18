Wymódl nam Bożych szaleńców

W wilanowskiej Świątyni Opatrzności Bożej rodzina, przyjaciele, hierarchowie, kapłani oraz tłumy wiernych i dawnych działaczy podziemia antykomunistycznego pożegnali ks. Małkowskiego. Mszy św. pogrzebowej legendarnego kapelana Solidarności i niestrudzonego obrońcy życia przewodniczył metropolita warszawski abp Adrian Galbas SAC, a poruszającą homilię wygłosił bliski przyjaciel zmarłego ks. inf. Sikorski.

Przed rozpoczęciem liturgii podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Agnieszka Jędrzak odczytała list prezydenta Karola Nawrockiego, skierowany do uczestników uroczystości żałobnych.

"Przyszło nam dziś pożegnać modlitwą i wspomnieniem niezwykłego człowieka i kapłana. Świadka, uczestnika i bohatera polskiej historii. Księdza oddanego Bogu i Ojczyźnie, ale też sprawom wszystkich skrzywdzonych i potrzebujących. Ryzykował własnym życiem. I nigdy nie przedkładał osobistych korzyści i zaszczytów nad nakazy sumienia. Represjonowany, krzywdzony, pomijany. Świętej pamięci ksiądz Stanisław Małkowski pozostał zawsze wierny swoim zasadom" - napisał prezydent RP.

Głowa państwa zwróciła uwagę na uniwersalny wymiar ofiary i bezkompromisowości zmarłego kapłana, którego droga życiowa stanowi moralny drogowskaz dla kolejnych pokoleń Polaków. "Dla mojego pokolenia postawa księdza Stanisława Małkowskiego pozostaje świadectwem tego, że wierność sumieniu ma swoją cenę. Ale są wartości, których nie wolno porzucić bez względu na cenę" - podkreślił w liście prezydent RP.

Eucharystię koncelebrowało kilkudziesięciu duchownych, wśród nich ks. prof. Waldemar Chrostowski, kapelan prezydenta RP ks. Jarosław Wąsowicz SDB oraz ks. inf. Jan Sikorski. Liturgia rozpoczęła się odśpiewaniem wielkanocnej pieśni "Zwycięzca śmierci", która w świetle chrześcijańskiej nadziei ukazała przejście zmarłego do domu Ojca.

- Pogrzeb chrześcijański łączy ze sobą przeszłość i przyszłość. To, co było, i to, co będzie. A łączy przez Osobę Tego, który jest. Ogarniamy przeszłość śp. ks. Stanisława. Dziękujemy Panu Bogu za jego życie, za powołanie, za jego gorliwą służbę. Za to wszystko, co zrobił dobrego dla Kościoła, dla drugiego człowieka, dla ojczyzny. Za to, o czym wiemy, i za to, o czym wie tylko Bóg - powiedział na początku liturgii metropolita warszawski abp Galbas.

W homilii ks. inf. Sikorski nakreślił duchowy portret zmarłego, z którym przez dekady dzielił trudy duszpasterstwa ludzi pracy oraz konspiracji. - Żegnamy niezwykłego kapłana i jednego z Bożych szaleńców. Był niezależny, aż do bólu, w tej swojej miłości Pana Boga i miłości człowieka - mówił kaznodzieja.

W homilii wybrzmiało wyraźne nawiązanie do trudnych lat komunizmu, gdy ks. Małkowski, kapelan podziemnej Solidarności, znajdował się pod stałą obserwacją Służby Bezpieczeństwa i był bezpośrednio zagrożony śmiercią. Kaznodzieja podkreślił duchowe braterstwo łączące zmarłego z bł. Jerzym Popiełuszką, z którym szli ramię w ramię drogą męstwa i ewangelicznego radykalizmu. COB

Wieloletni duszpasterz internowanych wspominał niezwykłą wrażliwość ks. Stanisława, sięgającą wczesnego dzieciństwa, gdy jako mały chłopiec modlił się za zmarłego Stalina, a w dorosłym życiu pożyczał pieniądze tylko po to, by natychmiast rozdać je najuboższym. Przypomniał również drogę intelektualną zmarłego, który po ukończeniu VI Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Reytana studiował socjologię na Uniwersytecie Warszawskim.

- Szukał sposobów, aby jak najlepiej służyć człowiekowi. Słuchał Bożej prawdy i poszedł za drogą powołania, które drążyło jego sumienie - wspominał ks. inf. Sikorski decyzję o wstąpieniu w 1970 r. do Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie.

Po przyjęciu święceń kapłańskich 22 grudnia 1974 r. z rąk bp. Zbigniewa Kraszewskiego, a także po rocznym pobycie w nowicjacie Zakonu Kaznodziejskiego młody kapłan z oddaniem podjął posługę diecezjalną. Pisał znakomite rozprawy naukowe, jednak komunistyczne władze zablokowały jego przewód doktorski ze względu na bezkompromisowe świadectwo wiary. - Komisje powiedziały "nie", bo interesuje się katolicyzmem, ale Stanisław miał inny doktorat. Był zapatrzony w Jezusa Chrystusa, który, mamy nadzieję, dziś przyjmuje go do siebie - mówił emerytowany proboszcz parafii św. Józefa na warszawskim Kole.

Kaznodzieja odniósł się do dramatycznych lat walki z totalitaryzmem, w które zmarły włączył się już w latach 60., podlegając wielokrotnym inwigilacjom, zatrzymaniom i przesłuchiwaniom przez aparat Służby Bezpieczeństwa. Zwrócił uwagę na głęboką więź łączącą śp. ks. Małkowskiego z bł. Jerzym Popiełuszką, z którym od 1982 r. odprawiał legendarne Msze św. za Ojczyznę w Kościele św. Stanisława Kostki na Żoliborzu.

- Wszyscy pamiętamy tę czarną listę Służby Bezpieczeństwa, na której nazwisko Stanisława widniało na samym szczycie, tuż obok nazwiska bł. Jerzego - przypomniał ks. inf. Sikorski. - Gdy zginął ks. Jerzy, Stanisław poczuł w sercu nie ulgę ocalonego, ale jeszcze większy ciężar odpowiedzialności za powierzoną im obu sprawę wolności - stwierdził ks. inf. Sikorski.

Kaznodzieja odniósł się także do skomplikowanych i bolesnych losów ks. Małkowskiego w wolnej Polsce, kiedy jego bezkompromisowość i surowy osąd rzeczywistości nierzadko rodziły napięcia oraz brak zrozumienia wewnątrz samego Kościoła. Przypomniał jednak, że źródłem wszystkich działań kapłana była nie polityka, lecz żarliwa miłość do człowieka i troska o zbawienie dusz. COB

Kaznodzieja odniósł się z ewangeliczną otwartością do trudnych doświadczeń ks. Małkowskiego w wolnej Polsce, gdy jego surowy głos prorocki nie zawsze spotykał się z powszechnym zrozumieniem. - Bywał samotny, spychany na margines i nierozumiany, a jednak ani na krok nie zszedł z obranej drogi, bo jego busolą była Ewangelia, a nie ludzkie poklaski - zauważył wieloletni kapelan Solidarności.

Szczególne miejsce w refleksji nad posługą zmarłego zajęła jego radykalna troska o najsłabszych, w tym bezbronne życie nienarodzonych oraz cierpliwą posługę w konfesjonale. Śmierć przyjaciela stała się dla zmarłego kapłana pieczęcią jeszcze większego oddania sprawom wolności i prawdy, co ujawniało się w jego odważnych kazaniach, a także w bezkompromisowej obronie najsłabszych w ramach Ruchu "Gaudium Vitae". - Często widzieliśmy go na kolanach, z różańcem w dłoni, walczącego o każde poczęte dziecko pod murami szpitali, tam, gdzie wielu innych wolało milczeć dla świętego spokoju - podkreślił kaznodzieja.

Nawiązując do najwyższego odznaczenia państwowego - Orderu Orła Białego, którym ks. Małkowski został udekorowany w 2021 r. przez prezydenta Andrzeja Dudę - ks. Sikorski przywołał strofy z "Grobu Agamemnona" Juliusza Słowackiego. Zaznaczył, że ojczyzna nie potrzebuje pawi i papug, lecz ludzi wielkiego formatu duchowego.

- Stasiu, wymódl nam dla naszego kraju orłów. Bożych szaleńców, jak ty - zakończył poruszającą homilię ks. inf. Sikorski.