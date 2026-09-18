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Z rękawiczką stygmatyka

 
Kapucyni wydają dwumiesięcznik ''Głos Ojca Pio", który również będzie można nabyć na rekolekcjach. Roman Koszowski /Foto Gość

Kapucyni z Miodowej zapraszają na cztery dni spotkań ze św. o. Pio.

18 września 2026 GOSC.PL

dodane 18 września 2026

Ojciec Pio należy do najbardziej rozpoznawalnych świętych XX wieku. Z jego postacią kojarzone są stygmaty, bilokacja i liczne niezwykłe wydarzenia. 

Z okazji liturgicznego wspomnienia włoskiego kapucyna, które przypada 23 września, w Kościele Przemienienia Pańskiego w Warszawie nauki wygłosi o. dr Maciej Zinkiewicz z Krakowa, redaktor naczelny „Głosu Ojca Pio” i redaktor „Listów o. Pio” w formie książki. Cykl czterodniowych spotkań zatytułowany jest „W sercu Kościoła zranieni miłością Chrystusa”. Przebiegnie z uczczeniem relikwii włoskiego kapucyna – rękawiczki kryjącej stygmaty.

- Ojciec Pio ukrywał stygmaty. Zawstydzało go, że został tak obdarowany podobieństwem do Chrystusa. Nie chciał wywyższać się w tym, co dostał w darze od Boga. Miał je przez 50 lat i 3 dni. W tym roku obchodzimy 58. rocznicę jego odejścia do nieba. W tym roku obchody dzieją się ze św. Franciszkiem z racji 800-lecia jego śmierci. Jego też znamy jako stygmatyka. Do jego śmierci o stygmatach nikt nie widział, jedynie 2 czy 3 braci, którzy się nim opiekowali, jak był schorowany – tłumaczy br. Piotr Stasiński OFMCap ze stołecznego klasztoru kapucynów.

W niedzielę w kościele przy ul. Miodowej 13 nauki z kazaniem o o. Pio wygłosi o. Zinkiewicz o godz. 7.00, 9.30, 11.00, 12.15 i 18.30.

Poniedziałek przebiegnie zgodnie z mottem „Sto razy na dzień dziękuj Bogu za to, że jesteś dzieckiem Kościoła”. O godz. 18.00 młodzi ludzie z zespołu Bracia Dwaj wykonają muzykę i pieśni religijne, a po koncercie będzie Msza św. z kazaniem.

Wtorkowe spotkanie ma hasło „Nasz seraficki Ojciec wiedział, że bez krzyża nie można być doskonałym”. O godz. 9 zaplanowano Mszę św. za kapłanów, a o godz. 18.00 będą świadectwo o św. o. Pio, a po nich Msza św. z kazaniem.

23 września przybierze motto „Jezus cię kocha i chce cie mieć całkowicie dla siebie”. O 17.30 przed figurą o. Pio zostaną odczytane prośby i podziękowania, o 18.00 wybrane listy ojca Pio do ojców duchownych i świeckich odczyta Adam Woronowicz, a o 18.30 będzie Msza św.

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