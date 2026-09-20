Farba płynie, kolory mówią

Nie ukończyła szkoły artystycznej. Zaczęła od farb otrzymanych od córki, a dziś jej obrazy można znaleźć także poza Polską. W Galerii Krużganek w Dobrym Miejscu odbył się wernisaż wystawy Nelly Świerżewskiej „Sacrum i otaczający świat”. To spotkanie z malarstwem, w którym duchowość, natura, człowiek i kolor nieustannie się przenikają.

Ekspozycja łączy obrazy inspirowane sztuką sakralną z przedstawieniami natury, zwierząt i portretami. Charakterystycznym elementem twórczości artystki są kompozycje wykorzystujące technikę pouring – sposób malowania, w którym farba, zamiast być prowadzona przede wszystkim pędzlem, zostaje wylewana na podłoże. Dzięki odpowiedniemu doborowi kolorów i ich gęstości poszczególne warstwy rozpływają się, łączą i przenikają, tworząc niepowtarzalne struktury.

Artystka nie posiada formalnego wykształcenia malarskiego. Z wykształcenia jest kosmetologiem i dietetykiem, a malarstwo pojawiło się w jej życiu na późniejszym etapie. Dziś należy do grupy Pouring, Alcohol Ink & Other Forms of Art Polska Grupa Artystyczna i ma za sobą udział w wystawach zbiorowych. Początkiem tej drogi był prezent od córki – farby otrzymane z okazji imienin. Z pozoru niewielki gest stał się początkiem czegoś, czego sama artystka wcześniej nie planowała.

– Dzięki tobie odkryłam ten dar i ty stałaś się narzędziem w rękach Opatrzności – wspominała podczas wernisażu, zwracając się symbolicznie do córki.

Od tego momentu kolejne próby malowania stawały się eksperymentem. Każda kolejna praca pozwalała odkrywać nowe możliwości farby, ale także uczyła akceptowania tego, czego nie da się w pełni zaplanować.

Bo w pouringu część procesu pozostaje poza bezpośrednią kontrolą artysty. Można wybrać kolory, przygotować farby, określić sposób ich nakładania, ale później rozpoczyna się dialog z materią. Farba zaczyna płynąć, rozlewać się i tworzyć własne układy. Efekt może być zaskakujący nawet dla osoby, która obraz tworzy. To właśnie przenikanie się barw jest jednym z najbardziej charakterystycznych elementów malarstwa Świerżewskiej. Jedna barwa przechodzi w drugą, tworząc płynne przejścia, organiczne struktury i nieoczywiste kształty. Różne gęstości farb sprawiają, że poszczególne kolory zachowują się inaczej – jedne pozostają bardziej widoczne na powierzchni, inne przesuwają się pod kolejnymi warstwami.

Świerżewska łączy pouring z klasycznym malarstwem akrylowym oraz rozwiązaniami inspirowanymi dawną sztuką sakralną. Sięga przy tym po różne podłoża – od płótna po stare, surowe deski, których faktura i ślady upływu czasu stają się częścią kompozycji.

Tytuł wystawy nie jest przypadkowy. „Sacrum i otaczający świat”. Na wystawie znalazły się przedstawienia Maryi z Dzieciątkiem, nawiązujące do tradycji ikonograficznej. Złote tła, aureole i charakterystyczne gesty przywołują dobrze znany język sztuki sakralnej, ale zostają przedstawione poprzez indywidualną wrażliwość artystki.

Jednym z przyciągających uwagę motywów jest ryś przedstawiony na intensywnie niebieskim, niemal abstrakcyjnym tle. Zwierzę nie jest jedynie elementem naturalnego krajobrazu. Staje się głównym bohaterem przedstawienia, a jego spojrzenie kontrastuje z dynamicznym światem kolorów znajdującym się za nim.

Podczas wernisażu artystka wspominała o książkach Witolda Kaweckiego dotyczących podróży po Italii oraz historii sztuki. Stały się one dla niej inspiracją do powstania niektórych prac. Wśród artystów, do których nawiązywała, znalazły się wielkie nazwiska włoskiego renesansu – Leonardo da Vinci, Rafael Santi i Sandro Botticelli.

Podczas spotkania artystka mówiła nie tylko o swoich obrazach, ale również o własnym podejściu do tworzenia.

– Robię dokładnie to, co powinnam robić i to poczucie daje mi satysfakcję i przypomina mi, że w tworzeniu najważniejsze jest to, co się czuje, a nie to, co się powinno – mówiła. Każda niedoskonałość procesu twórczego stawała się doświadczeniem. – Kiedy zaczynałam, nie sądziłam, że obrazy będą wzbudzać emocje i będą się podobać – przyznała podczas wernisażu.

Dziś jej prace trafiły już także poza granice Polski. Jak wspomniała artystka, niektóre z nich znajdują się w Hiszpanii i Stanach Zjednoczonych.

Wernisaż był nie tylko prezentacją obrazów, ale również okazją do spotkania osób związanych ze sztuką i kulturą. Wśród gości pojawiła się delegacja Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie, należącego do Związku Artystów Scen Polskich.

Artystka podziękowała osobom, które przyczyniły się do organizacji wystawy. Szczególne słowa wdzięczności skierowała do księdza dyrektora za udostępnienie przestrzeni w Dobrym Miejscu, a także do organizatorów, w tym Magdaleny Konior. Podziękowała również menadżerowi Karolowi Regulskiemu za wsparcie i – jak podkreśliła – dobre serce.

Wystawę „Sacrum i otaczający świat” można oglądać w Galerii Krużganek w Dobrym Miejscu przy ul. Dewajtis 3 w Warszawie. Ekspozycja potrwa do 31 października 2026 roku i jest dostępna codziennie w godzinach 8–20. Wstęp wolny.