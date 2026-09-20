„Człowiek jest ważny”. Dzień Papieski w Laskach

Niedzielne spotkanie rozpoczęła Msza św. pod przewodnictwem ks. infułata Jana Sikorskiego. W homilii kapłan przypomniał jedno z najważniejszych przesłań pontyfikatu Jana Pawła II – troskę o człowieka, jego godność i odpowiedzialność za świat, w którym żyje. Po liturgii wierni mogli wysłuchać koncertu Warszawskiego Chóru im. św. Jana Pawła II oraz obejrzeć plenerową wystawę poświęconą papieżowi.

Liturgię Słowa tego dnia stanowiła Ewangelia według św. Mateusza – przypowieść o robotnikach w winnicy. Jezus opowiada w niej o gospodarzu, który wychodzi kilkakrotnie w ciągu dnia, aby nająć kolejnych pracowników. Na końcu wszystkim wypłaca tę samą zapłatę, także tym, którzy rozpoczęli pracę dopiero pod koniec dnia.

Właśnie wokół postaci gospodarza i jego troski o człowieka zbudował swoją homilię ks. Jan Sikorski. Zwrócił uwagę, że bohater przypowieści nie pozostaje obojętny wobec ludzi stojących bezczynnie. Wychodzi do nich, rozmawia z nimi i daje im możliwość podjęcia pracy.

– Mamy sobie przypomnieć takiego pracodawcę dla całego świata: Jana Pawła II. On właśnie troszczył się o innych – mówił ks. Sikorski.

Ks. Jan Sikorski wskazywał, że biblijny obraz gospodarza można odczytywać w perspektywie pytania o to, co w życiu człowieka powinno być najważniejsze. Przywołał również słowa Jezusa: „Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do królestwa niebieskiego”.

Jak podkreślił, sam fakt posiadania pieniędzy nie jest grzechem. Problem zaczyna się wtedy, gdy dobra materialne przesłaniają człowieka i jego godność.

– Pieniądze nie są grzechem. Człowiek jest ważny – przypomniał, nawiązując do jednego z najważniejszych zdań pierwszej encykliki Jana Pawła II. „Redemptor hominis”, która została ogłoszona 4 marca 1979 roku, zaledwie kilka miesięcy po wyborze Karola Wojtyły na papieża. Dokument stał się jednym z programowych tekstów jego pontyfikatu. Papież podkreślał, że Kościół nie może być obojętny na sytuację człowieka, jego godność, potrzeby, zagrożenia i nadzieje.

W Laskach słowa te wybrzmiały szczególnie mocno, bowiem tu od dziesięcioleci centrum stanowi człowiek potrzebujący wsparcia – osoba niewidoma lub słabowidząca, której należy pomóc w odkrywaniu własnej godności, samodzielności i miejsca we wspólnocie. Historia Lasek jest związana z dziełem bł. Elżbiety Róży Czackiej, która stworzyła ośrodek pomocy osobom niewidomym. Z Laskami związany był również kard. Stefan Wyszyński. W 2026 roku Senat RP ustanowił Rokiem Błogosławionej Matki Elżbiety Róży Czackiej, podkreślając jej zasługi dla osób niewidomych i znaczenie stworzonego przez nią dzieła.

Ks. Sikorski nawiązywał także do papieskiego spojrzenia na współczesny świat. Przywołując współczesne doświadczenie wojen, zauważył, że decyzje podejmowane przez ludzi sprawujących władzę mogą prowadzić do śmierci tysięcy innych ludzi. Za każdą z tych osób stoi jednak konkretna historia – rodzina, bliscy, talenty, plany i nadzieje. W tym kontekście ks. Sikorski przypomniał również słowa Jana Pawła II odnoszące się do odpowiedzialności za wolność i życie społeczne. Podczas przemówienia w polskim parlamencie w 1999 roku papież mówił: „Od was zależy, jaki konkretny kształt przybierać będzie w Polsce wolność i demokracja”.

W homilii pojawiło się także wspomnienie pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski w 1979 roku. Wspominając tamten czas, kapłan zauważył, że część osób wolała wówczas pozostać przy codziennych przyjemnościach i „opalać się”, zamiast uczestniczyć w wydarzeniach, które dla wielu Polaków stały się później symbolem przemiany i odzyskiwania nadziei.

Po zakończeniu liturgii świątynię wypełnił śpiew Warszawskiego Chóru im. św. Jana Pawła II, który był nie tylko artystycznym dopełnieniem uroczystości, ale również formą modlitwy i medytacji nad przesłaniem Dnia Papieskiego.

Po Eucharystii i koncercie otwarto wystawę „Jan Paweł II i ludzie Lasek. Wspólnota myśli”. Kolejne plansze prowadzą przez różne tematy obecne w papieskim nauczaniu. Są wśród nich pytania dotyczące pokoju i czystego sumienia, godności człowieka, odpowiedzialności za drugiego oraz śladu, jaki każdy człowiek pozostawia w życiu innych. Jedno z pytań brzmi: „Jakie piękno zostawiasz w innych ludziach?”. Inne skłania do zastanowienia się nad tym, na czym człowiek opiera swoją wartość, szczególnie wtedy, gdy świat próbuje go złamać.

Na uczestników wydarzenia czekała również słodka niespodzianka – kremówki, nawiązujące do jednego z najbardziej rozpoznawalnych kulinarnych wspomnień związanych z Janem Pawłem II.

Laski to czwarte miejsce na mapie ogólnopolskiej kampanii „Piękno tej ziemi”. Jej celem jest zachętą do wspólnej ochrony polskiego dziedzictwa i pielęgnowania tradycji poprzez realizowanie zawołania jej patrona Jana Pawła II: „Piękno tej ziemi skłania mnie do wołania o jej zachowanie dla przyszłych pokoleń. Jeśli kochacie tę ojczystą ziemię, niech to wołanie nie pozostanie bez odpowiedzi!”. Przesłanie papieża Polaka realizowane jest w konkretnych działaniach podejmowanych wspólnie z lokalnymi społecznościami. W Studzienicznej w ramach kampanii zainaugurowano budowę przystani, która ma chronić groblę przy sanktuarium na wyspie, w Dukli powstał Ogród Kontemplacji, a w Suchedniowie zasadzono “drzewo pamięci”, które zainicjowało odnowę placu przy parafialnym centrum kultury. Kampania otrzymała patronat honorowy Konferencji Episkopatu Polski, realizowana jest z inicjatywy Fundacji Polska z Natury we współpracy z Centrum Myśli Jana Pawła II oraz Związkiem Harcerstwa Rzeczypospolitej.