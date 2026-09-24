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Walka w obiektywie

 
W wielu przypadkach zachowały się pełne sekwencje negatywów, a nie tylko pojedyncze kadry wyselekcjonowane przez niemiecką propagandę. Materiał prasowy Muzeum Powstania Warszawskiego

Do Instytutu Pileckiego i Muzeum Powstania Warszawskiego trafiły niemieckie fotografie reporterskie z czasów II wojny światowej.

AKZ/MPW

|

24 września 2026 GOSC.PL

dodane 24 września 2026

To efekt trójstronnej umowy podpisanej przez Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego oraz Muzeum Powstania Warszawskiego z francuskim wojskowym archiwum audiowizualnym ECPAD z siedzibą w Ivry-sur-Seine. Porozumienie nie tylko udostępnia polskim instytucjom unikalne fotografie z czasów II wojny światowej, ale też otwiera dostęp do ogromnych zasobów francuskiego archiwum i rozpoczyna współpracę o znaczeniu dla badań nad polską historią.

Przekazane niemieckie fotografie reporterskie z czasów II wojny światowej dokumentują kampanię wrześniową 1939 roku, okupowaną Polskę oraz dzisiejsze tereny Ukrainy i Białorusi. To 23 albumy fotograficzne zawierające ok. 1 200 zdjęć, 3 431 fotografii z lat 1939–1940, w tym rejestracji z kampanii wrześniowej, 5 701 fotografii dokumentujących okres 1940–1945 oraz 41 filmów dokumentalnych i operacyjnych, w tym kronik „Die Deutsche Wochenschau" oraz produkcji wytwórni UFA.

W zbiorach tych znajdują się m.in. materiały wojsk lądowych Wehrmachtu (seria DAT), marynarki wojennej (DAM) oraz rejestracje lotnicze Luftwaffe (DAA, LFT).

– To bezcenny, nieznany dotąd szerzej zbiór fotografii i filmów, który po profesjonalnym opracowaniu wzbogaci archiwum Instytutu. Dzięki tej wieloletniej pracy poszerzymy wiedzę o realiach II wojny światowej i niemieckiej okupacji na ziemiach polskich. Dla historyków i badaczy oznacza to dostęp do materiałów, które przez dziesięciolecia pozostawały poza szerokim obiegiem naukowym i publicznym w Polsce. Zbiory te pomogą nie tylko uzupełnić dokumentację kampanii wrześniowej i początków okupacji, lecz także lepiej odtworzyć kontekst wydarzeń znanych dotąd jedynie z pojedynczych, często propagandowo wyselekcjonowanych kadrów. Dziś prezentujemy pierwszy etap naszej współpracy, czyli pozyskanie materiałów. Przed nami krytyczna analiza i katalogowanie. O udostępnieniu pierwszych partii źródeł w naszych czytelniach będziemy informować na bieżąco  polskich i zagranicznych, m.in. z Niemiec, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii czy Ukrainy – mówi podczas spotkania z Étienne de Poncins, ambasadorem nadzwyczajnym i pełnomocnym Republiki Francuskiej w RP, Karol Madaj, dyrektor Instytutu Pileckiego.

– W archiwum ECPAD znajdują się materiały, o których istnieniu przez dziesięciolecia nie wiedzieli polscy historycy. Dla Muzeum Powstania Warszawskiego szczególnie poruszające są materiały pokazujące stolicę we wrześniu 1939 roku, jej mieszkańców oraz skalę zniszczeń, które stały się zapowiedzią późniejszych tragicznych losów miasta. Każde nowe zdjęcie i każdy film to kolejne świadectwo doświadczenia wojny, które możemy zachować, opracować i udostępnić następnym pokoleniom. Naszym obowiązkiem jest nie tylko gromadzenie takich źródeł, ale także ich krytyczna analiza i przywracanie im właściwego historycznego znaczenia – dodał Jan Ołdakowski, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego.

Wszystkie pozyskane materiały archiwalne zostaną włączone do cyfrowego repozytorium Instytutu Pileckiego oraz Muzeum Powstania Warszawskiego. Obie instytucje wspólnie poddadzą materiał analizie, identyfikacji i katalogowaniu, a następnie udostępnią je badaczom.

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