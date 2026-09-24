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Dekada przemian. W Warszawie ruszył X Festiwal Katolickiej Nauki Społecznej przejdź do galerii

 
Czwartkowa inauguracja była wstępem do trzydniowej debaty, w trakcie której uczestnicy festiwalu zmierzą się ze szczegółowymi wyzwaniami społecznymi, medialnymi i gospodarczymi. Tomasz Gołąb /Foto Gość

Wydarzenie organizowane przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” przebiega w tym roku pod hasłem „Od teorii do praktyki”.

Tomasz Gołąb

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24 września 2026 GOSC.PL

dodane 24 września 2026

W Sound Garden Hotel przy ul. Żwirki i Wigury w Warszawie zainaugurowano jubileuszowy, X Festiwal Katolickiej Nauki Społecznej. Wydarzenie organizowane przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” przebiega w tym roku pod hasłem „Od teorii do praktyki”. Tegoroczna edycja gromadzi przedstawicieli świata nauki i Kościoła, działaczy społecznych i przedsiębiorców, stając się przestrzenią do debaty o roli katolickiej myśli społecznej wobec najpilniejszych wyzwań współczesności.

X Festiwal Nauki Społecznej Kościoła

Foto Gość DODANE 24.09.2026

X Festiwal Nauki Społecznej Kościoła

​W Warszawie rozpoczął się jubileuszowy, X Festiwal Katolickiej Nauki Społecznej obradujący pod hasłem „Od teorii do praktyki”.  

Spotkanie otworzyli prowadzący galę Estera Ryczek i Mateusz Gawroński, przypominając, że rok 2026 stanowi dla środowiska „Civitas Christiana” pasmo okrągłych rocznic: 50. gali Nagrody im. Juliusza Ligonia, 40. gali Nagrody im. ks. dr. Bolesława Domańskiego oraz 30. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej. Przyszły rok przyniesie z kolei 30-lecie uznania stowarzyszenia za organizację katolicką.

Prezes zarządu „Civitas Christiana” Maciej Szepietowski wspominał początki inicjatywy sprzed dziesięciu lat, kiedy zestawienie pojęcia radosnego festiwalu z dostojną dziedziną, jaką jest katolicka nauka społeczna, bywało uznawane przez sceptyków za oksymoron. Jak zauważył, dekada doświadczeń udowodniła, że formuła otwartego dialogu łączy teorię z praktyką, owocując m.in. ogólnopolskimi szkoleniami, wydaniem Słownika KNS czy powołaniem Szkoły Letniej KNS.

Głos zabrał również abp Józef Kupny, zastępca przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski i metropolita wrocławski, który od początku towarzyszy inicjatywie. Hierarcha podkreślił, że Kościół hierarchiczny z wielkim uznaniem patrzy na oddolne zaangażowanie świeckich w upowszechnianie zasad społecznych Ewangelii w realiach gospodarczych i publicznych.

– Zwykle jest tak, że to nam się mówi, co my, biskupi, powinniśmy robić, i zwykle tych recept jest bardzo wiele. A tutaj jest coś odwrotnego: wy wiecie, co macie robić, a ja przychodzę i tylko błogosławię temu, gratuluję i się cieszę, że państwo na siebie bierzecie cały ten ciężar. To ma sens, kiedy wy jesteście zaangażowani w upowszechnianie katolickiej nauki społecznej, kiedy tą nauką przenikacie wszystkie struktury – powiedział abp Józef Kupny.

X Festiwal Nauki Społecznej Kościoła
 Gość Warszawski

W trakcie uroczystości kapelan prezydenta RP, ks. dr hab. Jarosław Wąsowicz, odczytał list skierowany do uczestników przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Karola Nawrockiego. Głowa państwa wskazała w przesłaniu na niebezpieczeństwa cyfrowego chaosu, wyzwania etyczne związane z rozwojem sztucznej inteligencji i inżynierii biologicznej, a także konieczność przełamywania fatalizmu i bierności.

"Kiedy bowiem trafne rozpoznania i wskazania katolickiej nauki społecznej zdaje się oddzielać od praktyki przepaść obiektywnych trudności, z pomocą przychodzi nam wiara, ufne otwarcie się na nadprzyrodzoną pomoc i umocnienie. (...) Zetknąłem się z drastycznymi przejawami imposybilizmu, z wpływem fatalistycznego ducha kapitulacji wobec wyzwań na pozór przerastających ludzkie możliwości. Uważam, że tego ducha trzeba każdorazowo egzorcyzmować odwołaniem do przykładów wielkich polskich świętych i błogosławionych" – napisał w liście prezydent Karol Nawrocki.

Czwartkowa inauguracja była wstępem do trzydniowej debaty, w trakcie której uczestnicy festiwalu zmierzą się ze szczegółowymi wyzwaniami społecznymi, medialnymi i gospodarczymi.

Drugi dzień obrad, 25 września upłynie pod znakiem refleksji nad obecnością chrześcijańskiej myśli w życiu publicznym oraz kondycją komunikacji społecznej. Wprowadzeniem do dyskusji będzie wystąpienie dr. hab. Marka Rembierza, prof. UŚ, poświęcone dekadzie przemian i wyzwaniom wolności, solidarności oraz odpowiedzialności. O pozycji katolickiego głosu w debacie publicznej dyskutować będą prof. Rafał Łętocha z UJ, Filip Łapiński oraz Piotr Trudnowski z Klubu Jagiellońskiego pod moderacją Magdaleny Szymaszek-Naumiuk. Z kolei ks. prof. Bogusław Drożdż przedstawi funkcjonowanie KNS w obiegu naukowym na przykładzie czasopisma „Społeczeństwo”.

Piątkowy program dotknie także problemów z pogranicza socjologii i nowoczesnych mediów. O zjawisku wiary kreowanej na własną rękę w przestrzeni internetowej opowie o. dr Łukasz Buksa OFM z UPJP2 podczas prelekcji o zjawisku digital religion. Wyzwania życia publicznego w świetle KNS staną się tematem panelu z udziałem prof. Michała Gierycza, dr. Jacka Sokołowskiego oraz o. Romana Bieleckiego OP, redaktora naczelnego miesięcznika „W drodze”. Popołudnie zdominuje kwestia manipulacji informacją i ochrony prawdy w referacie dr hab. Moniki Przybysz, prof. UKSW, a dzień zwieńczy ekspercka debata o strzeżeniu człowieczeństwa przed dehumanizacją ze strony sztucznej inteligencji, w której wezmą udział prof. Małgorzata Gruchoła, ks. prof. Rafał Kowalski oraz dr Klaudia Rosińska.

Ostatni dzień festiwalu, 26 września to praktyczne warsztaty dla biznesu i środowiska prawniczego. Przedsiębiorca i inwestor Artur Kurasiński poprowadzi zajęcia poświęcone etycznym aspektom wdrażania sztucznej inteligencji w działalności rynkowej na podstawie encykliki Magnifica Humanitas. Zwieńczeniem całego wydarzenia będą warsztaty dr. hab. Pawła Nowika, prof. KUL, w trakcie których przeanalizowane zostaną kwestie prawa pracy, nadzoru algorytmicznego nad pracownikami oraz etycznych granic automatyzacji w zatrudnieniu.

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X Festiwal Nauki Społecznej Kościoła

Foto Gość DODANE 24.09.2026

X Festiwal Nauki Społecznej Kościoła

​W Warszawie rozpoczął się jubileuszowy, X Festiwal Katolickiej Nauki Społecznej obradujący pod hasłem „Od teorii do praktyki”.  
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