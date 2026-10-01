W Domu Arcybiskupów Warszawskich zaprezentowano szczegółowy program obchodów zbliżającego się XXVI Dnia Papieskiego. Wydarzenie, które w tym roku przypada na niedzielę 11 października, przebiegać będzie pod hasłem: „Święty Jan Paweł II. Uczeń-Misjonarz”.

Wprowadzenia w teologiczny i duszpasterski wymiar hasła dokonał arcybiskup metropolita warszawski oraz przewodniczący Rady Fundacji "Dzieło Nowego Tysiąclecia" abp Adrian Galbas SAC. Hierarcha podkreślił, że zestawienie ucznia i misjonarza stanowi nierozerwalną całość, do której wzywa współczesny Kościół.

– To jest jedna kategoria. Nie można być albo uczniem, albo misjonarzem. Nie można być tylko uczniem, nie będąc misjonarzem. I nie można być misjonarzem, nie będąc uczniem – podkreślał arcybiskup metropolita warszawski abp Adrian Galbas SAC, wskazując, że przeciwieństwem ucznia-misjonarza jest smutna postać duchowej stagnacji.

Arcybiskup zaznaczył również, że obchody Dnia Papieskiego mają stać się okazją do osobistego rachunku sumienia każdego wierzącego z wierności Chrystusowi oraz gotowości do dawania świadectwa w codzienności. Wskazał przy tym na owoce minionych letnich obozów formacyjnych, które potwierdzają ogromne zaufanie społeczne i niesłabnącą potrzebę wspierania edukacji młodych ludzi.

Szczegółowy program obchodów centralnych omówił ks. Dariusz Kowalczyk, przewodniczący Zarządu Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Kapłan przedstawił cztery zasadnicze filary wydarzenia: wymiar duchowy, intelektualny, kulturalny oraz charytatywny.

Modlitewne obchody 11 października rozpocznie o godz. 9 Msza Święta w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie, sprawowana pod przewodnictwem abp. Adriana Galbasa w intencji darczyńców fundacji, transmitowana przez Polsat News. W tym samym czasie w bazylice Świętego Krzyża w Warszawie liturgii transmitowanej w Programie I Polskiego Radia przewodniczyć będzie sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski bp Marek Marczak. Z kolei o 9.30 w Sanktuarium Świętego Jana Pawła II na krakowskich Białych Morzach Eucharystię odprawi kard. Grzegorz Ryś, a transmisję przeprowadzą TVP 1 i TVP Polonia. Modlitewnym zwieńczeniem niedzieli będzie Apel Jasnogórski o godz. 21 w kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze, podczas którego rozważanie wygłosi wiceprzewodniczący zarządu fundacji ks. Paweł Walkiewicz.

Ks. Dariusz Kowalczyk o XXVI Dniu Papieskim

Gość Warszawski

W przeddzień Dnia Papieskiego, w sobotę 10 października o godz. 16, na Zamku Królewskim w Warszawie odbędzie się Gala Nagród TOTUS TUUS 2026, transmitowana na żywo w TVP 2.

– Statuetka autorstwa prof. Wincentego Kućmy to wzbijający się do lotu anioł. Chcemy tą nagrodą zrealizować to, o czym mówił Jan Paweł II: dar i zadanie, wdzięczność i zobowiązanie. Statuetka jest podziękowaniem, ale jeszcze bardziej wyposażeniem w kwant motywacji, by robić to dalej, szerzej i mocniej – stwierdził ks. Dariusz Kowalczyk.

Ks. Kowalczyk ogłosił nominacje w czterech kategoriach. W kategorii „Promocja godności człowieka” nominowano Hospicjum im. Jana Pawła II w Żorach, Fundację Donum Vitae oraz prof. dr hab. n. med. Krystynę de Walden-Gałuszko. W kategorii „Osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej” szansę na nagrodę mają kompozytor Paweł Bębenek, fotografik Janusz Rosikoń oraz twórca ikon Mateusz Środoń. Do lauru w kategorii „Propagowanie nauczania Świętego Jana Pawła II” nominowani zostali: prof. Jan Grosfeld, dr hab. Milena Kindziuk oraz Jadwiga i Jacek Pulikowscy. Wyróżnienie w kategorii „TOTUS TUUS medialny im. Bpa Jana Chrapka” może przypaść Fundacji „Instytut Nowych Mediów”, twórcom cyklu dokumentalnego „Pielgrzymi Nadziei” lub portalowi VaticanNews.pl. Zapowiedziano również wręczenie nagrody specjalnej.

Wymiar kulturalny dopełni koncert galowy, który zostanie zarejestrowany w sanktuarium na zakopiańskich Krzeptówkach, a jego emisję zaplanowano na niedzielę 11 października o 17.30 w TVP 1 i TVP Polonia. Na scenie wystąpią m.in. Golec uOrkiestra, Alicja Szemplińska, Staś Kukulski, Basia Giewont, Trebunie-Tutki, anMari oraz Halina Mlynkova. W ramach refleksji intelektualnej ks. Kowalczyk przypomniał o zorganizowanej 15 września sesji naukowej poświęconej ewangelizacji wielkich miast, której materiały i zapis wideo udostępniono w przestrzeni internetowej.

Czwartym, nieodzownym elementem jest ogólnopolska zbiórka na fundusz stypendialny, prowadzona zarówno przy parafiach, jak i w przestrzeni publicznej przez tysiące wolontariuszy.

– To wcielanie w życie papieskiego nauczania o solidarności z potrzebującymi, o wyobraźni miłosierdzia. Zbieramy stypendia dla 2000 osób: uczniów, maturzystów i studentów z małych miejscowości, aby mogli się kształcić. Musimy zebrać kilkanaście milionów złotych, by co miesiąc wypłacać im wsparcie – zauważył ks. Dariusz Kowalczyk, wyrażając wdzięczność milionom darczyńców wspierających fundację od 26 lat.

Paulina Worożbit i Karolina Jaworska z Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”

Gość Warszawski

Szczegóły kampanii społecznej oraz wydarzeń lokalnych przedstawiła menedżer ds. kampanii społecznych i absolwentka fundacji Paulina Worożbit.

– Jeśli mówić o świętym Janie Pawle II, o tym, co jest sercem jego wiary i pontyfikatu, trzeba to robić jakościowo, autentycznie i żywiołowo. Tacy właśnie jesteśmy: stypendyści, absolwenci, pracownicy i darczyńcy tworzący ten żywy pomnik – mówiła Paulina Worożbit.

Materiały promocyjne pojawią się w prasie, radiu, na nośnikach komunikacji miejskiej m.in. w Warszawie, Łodzi i Szczecinie oraz w mediach społecznościowych. Prezentowany podczas konferencji oficjalny spot telewizyjny przygotowało małżeństwo twórców Marcin i Irmina Śliwińscy. W spotkaniach lokalnych warszawska młodzież fundacyjna zaplanowała w niedzielę 4 października odwiedzenie ponad 20 podwarszawskich parafii, w sobotę 10 października o 14.30 tradycyjną „belgijkę” na placu Zamkowym, a 11 października zorganizowanie miasteczek rodzinnych przy trzech stołecznych parafiach: św. Andrzeja Boboli, Nawrócenia św. Pawła Apostoła oraz Najczystszego Serca Maryi przy pl. Szembeka. W obchody włączy się również Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Wilanowie, zapraszając na bezpłatne warsztaty i wykłady, a wydawnictwo Rafael Film przekaże darczyńcom 300 tysięcy dostępów do filmu „21:37”. Wpłat na fundusz można dokonywać tradycyjnie do puszek, drogą internetową przez serwis e-zbiorka.pl oraz wysyłając charytatywny SMS o treści „STYPENDIA” pod numer 74 265.

Konferencję zakończyło świadectwo Karoliny Jaworskiej, stypendystki i wolontariuszki biura prasowego, która podsumowała minione wakacyjne obozy w Płocku, Sierpcu i bieszczadzkich Myczkowcach.

– Obozy to piękny czas, kiedy możemy spotkać przyjaciół, skupić się na Panu Bogu i odpocząć od codzienności. Angażując się w wolontariat, chciałam dać coś z siebie w geście wdzięczności, ale otrzymałam o wiele więcej: możliwość rozwoju pasji, zdobycia doświadczenia i nauki nowych rzeczy – podkreśliła Karolina Jaworska, stypendystka Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.