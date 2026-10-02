Głos w obronie bezbronnych

Pojawienie się na stołecznych ulicach instalacji ułatwiających dostęp do preparatów służących do chemicznej aborcji wywołało reakcję Referatu Duszpasterstwa Rodzin Archidiecezji Warszawskiej, który przypomniał o fundamentalnej wartości ludzkiej egzystencji od poczęcia.

"W związku z informacją o pojawieniu się w Warszawie urządzenia umożliwiającego dostęp do środków służących do farmakologicznego przerwania ciąży pragniemy przypomnieć stanowisko, jakie, jako ludzie wierzący przyjmujemy wobec ochrony życia ludzkiego" - czytamy w komunikacie Referatu Duszpasterstwa Rodzin Archidiecezji Warszawskiej.

Dokument odwołuje się bezpośrednio do antropologii chrześcijańskiej oraz rzetelnej wiedzy biologicznej, wskazując na nienaruszalność ludzkiego bytu od pierwszych chwil jego istnienia.

"Życie każdego człowieka zasługuje na ochronę od samego początku. Poczęcie jest najbardziej naturalnym i logicznym momentem, od którego można mówić o istnieniu nowego życia ludzkiego. Od tej chwili rozwija się konkretny, niepowtarzalny człowiek, którego godność nie zależy od wieku, stadium rozwoju czy stopnia samodzielności" - podkreślili przedstawiciele duszpasterstwa rodzin.

W oświadczeniu podkreślono sprzeciw wobec postępu technicznego, który zamiast służyć człowiekowi, obraca się przeciwko jego elementarnym prawom. Postęp technologiczny i łatwość dystrybucji nie mogą bowiem stanowić usprawiedliwienia dla niszczenia rodzącego się istnienia.

"Technologia nie może zmieniać podstawowej odpowiedzialności człowieka za życie. Dlatego zdecydowanie sprzeciwiamy się wszelkim działaniom, które ułatwiają pozbawienie życia dziecka poczętego" – czytamy w oświadczeniu.

Referat Duszpasterstwa Rodzin Archidiecezji Warszawskiej podkreśla potrzebę czułej troski o matki mierzące się z kryzysami i trudnymi wyborami życiowymi. Kościół deklaruje pełną gotowość do wsparcia każdej kobiety, która znajdzie się w dramatycznym położeniu.

"Jednocześnie przypominamy, że obrona życia musi łączyć się z konkretną pomocą kobietom znajdującym się w trudnej sytuacji. Kościół chce być przy nich i przy ich dzieciach, oferując pomoc duchową, psychologiczną i materialną" - zapewniono. - "Wzywamy do szacunku w debacie publicznej, a zarazem do odważnej obrony dzieci poczętych, które same nie mogą jeszcze upomnieć się o swoje prawo do życia i potrzebują naszego głosu oraz ochrony. Prosimy także o modlitwę za dzieci poczęte, ich matki i ojców" - brzmi apel Referatu Duszpasterstwa Rodzin Archidiecezji Warszawskiej.