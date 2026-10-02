Prenumerata z

Warszawski

Najnowsze Wydania

warszawa.gosc.pl Warszawskie wiadomości Głos w obronie bezbronnych

Głos w obronie bezbronnych

 
"Technologia nie może zmieniać podstawowej odpowiedzialności człowieka za życie. Dlatego zdecydowanie sprzeciwiamy się wszelkim działaniom, które ułatwiają pozbawienie życia dziecka poczętego" - czytamy w oświadczeniu. Tomasz Gołąb /Foto Gość

"Zdecydowanie sprzeciwiamy się wszelkim działaniom, które ułatwiają pozbawienie życia dziecka poczętego". Archidiecezja warszawska reaguje na doniesienia o automatach poronnych.

Tomasz Gołąb

|

2 października 2026 GOSC.PL

dodane 2 października 2026
Chcesz częściej widzieć treści z Gościa Niedzielnego w Google? Dodaj nas do ulubionych źródeł

Pojawienie się na stołecznych ulicach instalacji ułatwiających dostęp do preparatów służących do chemicznej aborcji wywołało reakcję Referatu Duszpasterstwa Rodzin Archidiecezji Warszawskiej, który przypomniał o fundamentalnej wartości ludzkiej egzystencji od poczęcia.

"W związku z informacją o pojawieniu się w Warszawie urządzenia umożliwiającego dostęp do środków służących do farmakologicznego przerwania ciąży pragniemy przypomnieć stanowisko, jakie, jako ludzie wierzący przyjmujemy wobec ochrony życia ludzkiego" - czytamy w komunikacie Referatu Duszpasterstwa Rodzin Archidiecezji Warszawskiej.

Dokument odwołuje się bezpośrednio do antropologii chrześcijańskiej oraz rzetelnej wiedzy biologicznej, wskazując na nienaruszalność ludzkiego bytu od pierwszych chwil jego istnienia.

"Życie każdego człowieka zasługuje na ochronę od samego początku. Poczęcie jest najbardziej naturalnym i logicznym momentem, od którego można mówić o istnieniu nowego życia ludzkiego. Od tej chwili rozwija się konkretny, niepowtarzalny człowiek, którego godność nie zależy od wieku, stadium rozwoju czy stopnia samodzielności" - podkreślili przedstawiciele duszpasterstwa rodzin.

W oświadczeniu podkreślono sprzeciw wobec postępu technicznego, który zamiast służyć człowiekowi, obraca się przeciwko jego elementarnym prawom. Postęp technologiczny i łatwość dystrybucji nie mogą bowiem stanowić usprawiedliwienia dla niszczenia rodzącego się istnienia.

"Technologia nie może zmieniać podstawowej odpowiedzialności człowieka za życie. Dlatego zdecydowanie sprzeciwiamy się wszelkim działaniom, które ułatwiają pozbawienie życia dziecka poczętego" – czytamy w oświadczeniu.

Referat Duszpasterstwa Rodzin Archidiecezji Warszawskiej podkreśla potrzebę czułej troski o matki mierzące się z kryzysami i trudnymi wyborami życiowymi. Kościół deklaruje pełną gotowość do wsparcia każdej kobiety, która znajdzie się w dramatycznym położeniu.

"Jednocześnie przypominamy, że obrona życia musi łączyć się z konkretną pomocą kobietom znajdującym się w trudnej sytuacji. Kościół chce być przy nich i przy ich dzieciach, oferując pomoc duchową, psychologiczną i materialną" - zapewniono. - "Wzywamy do szacunku w debacie publicznej, a zarazem do odważnej obrony dzieci poczętych, które same nie mogą jeszcze upomnieć się o swoje prawo do życia i potrzebują naszego głosu oraz ochrony. Prosimy także o modlitwę za dzieci poczęte, ich matki i ojców" - brzmi apel Referatu Duszpasterstwa Rodzin Archidiecezji Warszawskiej.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..
TAGI:

Podobne treści

Polecane w subskrypcji

Sklep Karuzela

Zobacz, co przygotowaliśmy w ofercie!

Mały Gość Niedzielny nr 11/2026

Mały Gość Niedzielny nr 11/2026

10 zł
Gość Niedzielny nr 43/2026

Gość Niedzielny nr 43/2026

12 zł
Gość Extra nr 03/2026 Medjugorie - konfesjonał Europy (17)

Gość Extra nr 03/2026 Medjugorie - konfesjonał Europy (17)

16 zł
Oremus grudzień 2026

Oremus grudzień 2026

13 zł
Mały Gość Niedzielny nr 10/2026

Mały Gość Niedzielny nr 10/2026

10 zł
Roraty 2026 „Świeć jak Maryja” - dekoracja do kościoła z naklejkami

Roraty 2026 „Świeć jak Maryja” - dekoracja do kościoła z naklejkami

150 zł
Roraty 2026 „Świeć jak Maryja” - materiały dla dzieci (25 kompletów)

Roraty 2026 „Świeć jak Maryja” - materiały dla dzieci (25 kompletów)

110 zł
Roraty 2026 „Świeć jak Maryja” - materiały dla dzieci (50 kompletów)

Roraty 2026 „Świeć jak Maryja” - materiały dla dzieci (50 kompletów)

200 zł
Indeks bierzmowanych

Indeks bierzmowanych

6 zł
Kalendarz 2027 Rok pełen smaku

Kalendarz 2027 Rok pełen smaku

25 zł
Rok na pełnej petardzie
PROMOCJA

Rok na pełnej petardzie

6.00 zł

oszczędności
39.9 zł 45.9 zł
Najniższa cena z 30 dni 45.9 zł
Kalendarz 2027 Czas na radość

Kalendarz 2027 Czas na radość

18.95 zł
Kalendarz 2027 Jan Paweł II

Kalendarz 2027 Jan Paweł II

29.95 zł
Różaniec 2026 „Matka Boża Gietrzwałdzka” – materiały dla dzieci (25 kompletów)

Różaniec 2026 „Matka Boża Gietrzwałdzka” – materiały dla dzieci (25 kompletów)

160 zł
Oremus listopad 2026

Oremus listopad 2026

13 zł
Obrzęd ustanowienia katechistów

Obrzęd ustanowienia katechistów

49 zł
Modlitwy powszechne 2027 (wkład)

Modlitwy powszechne 2027 (wkład)

195 zł
O siłach zła
PROMOCJA

O siłach zła

8.00 zł

oszczędności
39.9 zł 47.9 zł
Najniższa cena z 30 dni 47.9 zł
Ewangelia 2027 (mała, twarda)

Ewangelia 2027 (mała, twarda)

18 zł
Serce9 dla dziewczyn

Serce9 dla dziewczyn

45 zł
Najświętsze Serce9 dla kobiet
PROMOCJA

Najświętsze Serce9 dla kobiet

5.00 zł

oszczędności
45 zł 50 zł
Najniższa cena z 30 dni 50 zł
Różaniec 2026 „Matka Boża Gietrzwałdzka” – dekoracja do kościoła

Różaniec 2026 „Matka Boża Gietrzwałdzka” – dekoracja do kościoła

140 zł

Zapisane na później

Funkcja zapisywania artykułów jest dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników.

  • IGM
  • Gość Niedzielny
  • Mały Gość
  • Historia Kościoła
  • Gość Extra
  • Wiara
  • KSJ
  • Foto Gość
  • Fundacja Gość Niedzieleny

Copyright © Instytut Gość Media.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgłoś błąd

 