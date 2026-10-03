Gdzie uzyskać odpust w Roku Świętego Franciszka?

Święty Franciszek zmarł 3 października 1226 roku w Porcjunkuli. Jego wspomnienie liturgiczne przypada w Kościele 4 października. Do 10 stycznia 2027 roku trwa szczególny Rok Świętego Franciszka, ogłoszony z okazji 800. rocznicy śmierci Biedaczyny z Asyżu. Penitencjaria Apostolska udzieliła na ten czas odpustu zupełnego wiernym pielgrzymującym do kościołów franciszkańskich oraz miejsc kultu związanych ze św. Franciszkiem.

- Rok Świętego Franciszka nie powinien zakończyć się jedynie nawiedzeniem wybranego kościoła. Pielgrzymka i dar odpustu mają prowadzić do nawrócenia oraz do odnowienia relacji z Bogiem i drugim człowiekiem. Franciszek przypomina, że Ewangelia może stać się konkretnym kształtem życia. Jej owocami są zdolność przebaczenia, troska o ubogich, pojednanie zwaśnionych, szacunek dla każdego człowieka oraz odpowiedzialność za powierzony nam świat. Rok jubileuszowy jest zatem zaproszeniem, aby nawiedzić franciszkańskie miejsca, skorzystać z sakramentu pojednania, przyjąć dar odpustu i pozwolić, by pielgrzymowanie przemieniło się w codzienną, czynną miłość - tłumaczy o. Sebastian Bielski OFMConv.

Penitencjaria Apostolska udzieliła odpustu zupełnego na cały Rok Świętego Franciszka. Można go uzyskać dla siebie albo ofiarować za osobę zmarłą. Łaska odpustu jest dostępna dla członków pierwszego, drugiego i trzeciego zakonu franciszkańskiego, zarówno regularnego, jak i świeckiego, a także dla członków instytutów życia konsekrowanego, stowarzyszeń życia apostolskiego i wspólnot inspirowanych regułą lub duchowością św. Franciszka.

Odpust może uzyskać także każdy wierny, który z sercem wolnym od przywiązania do grzechu nawiedzi w formie pielgrzymki kościół klasztorny franciszkanów albo miejsce kultu poświęcone św. Franciszkowi lub w inny sposób z nim związane.

W nawiedzonym miejscu należy pobożnie uczestniczyć w obrzędach jubileuszowych albo spędzić odpowiedni czas na modlitwie i rozważaniu, prosząc Boga, aby za przykładem św. Franciszka rodziły się w ludzkich sercach miłość bliźniego oraz szczere pragnienie zgody i pokoju. Modlitwę należy zakończyć:

• odmówieniem „Ojcze nasz”;

• wyznaniem wiary;

• wezwaniami do Najświętszej Maryi Panny;

• wezwaniami do św. Franciszka, św. Klary i świętych rodziny franciszkańskiej.

Należy również spełnić zwykłe warunki uzyskania odpustu zupełnego:

• przystąpić do spowiedzi sakramentalnej;

• przyjąć Komunię Świętą;

• pomodlić się w intencjach Ojca Świętego;

• zachować wewnętrzną wolność od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, także powszedniego.

Osoby starsze i chore, ich opiekunowie oraz wszyscy, którzy z poważnych przyczyn nie mogą opuścić domu, również mogą otrzymać odpust. Powinni duchowo zjednoczyć się z obchodami Roku Świętego Franciszka, ofiarować Bogu swoje modlitwy, cierpienia i życiowe trudności oraz postanowić, że gdy będzie to możliwe, spełnią zwykłe warunki odpustu.

Na terenie archidiecezji warszawskiej znajduje się wiele kościołów i kaplic związanych z zakonami franciszkańskimi, św. Franciszkiem oraz świętymi Rodziny Franciszkańskiej. Są to:

• Bazylika Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej Wszechpośredniczki Łask oraz kaplica św. Maksymiliana Marii Kolbego w Niepokalanowie;

• Kościół św. Antoniego z Padwy w Warszawie, ul. Senatorska 31;

• Kościół Stygmatów św. Franciszka Serafickiego w Warszawie, ul. Zakroczymska 1;

• kościoły przy parafii św. Bonifacego w Warszawie: zabytkowy Kościół św. Antoniego Padewskiego oraz Kościół św. Jana z Dukli, ul. Czerniakowska 2/4;

• Kościół Matki Bożej Anielskiej w Warszawie, ul. Modzelewskiego 98A;

• Kościół Przemienienia Pańskiego w Warszawie, ul. Miodowa 13;

• Kaplica Matki Bożej Fatimskiej w Niepokalanowie-Lasku, ul. Teresińska 34 w Teresinie.

• kościół św. Franciszka z Asyżu w Izabelinie, ul. 3 Maja 83 w Hornówku;

• Kościół św. Franciszka z Asyżu na warszawskim Okęciu, ul. Hynka 4A;

• Kościół św. Franciszka z Asyżu w Prażmowie, ul. Franciszka Ryxa 35.

• Kościół św. Marcina w Warszawie, ul. Piwna 9/11, związany ze Zgromadzeniem Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża;

• Kaplica Matki Bożej Anielskiej w Laskach;

• klasztor i kaplica mniszek klarysek kapucynek w Brwinowie.

Na terenie archidiecezji znajdują się ponadto kaplice domów zakonnych zgromadzeń żyjących charyzmatem św. Franciszka, między innymi:

• Córek Św. Franciszka Serafickiego;

• Córek Maryi Niepokalanej;

• Sióstr Św. Feliksa z Kantalicjo III Zakonu Św. Franciszka Serafickiego;

• Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi;

• Sióstr Franciszkanek od cierpiących;

• Sióstr Franciszkanek Rycerstwa Niepokalanej;

• Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża;

• Sióstr Franciszkanek od pokuty i miłości chrześcijańskiej (franciszkanki z Orlika);

• Sióstr Najświętszego Imienia Jezus pod opieką Maryi Panny Wspomożenia Wiernych;

• Sióstr Wynagrodzicielek Najświętszego Oblicza;

• Służebnic Matki Dobrego Pasterza;

• Sióstr Pocieszycielek Najświętszego Serca Jezusowego;

• Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi;

• Córek Matki Bożej Bolesnej;

• Sióstr Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego;

• Sióstr Sług Jezusa;

• Sióstr Służek NMP Niepokalanej;

• Sióstr Westiarek Jezusa.

Franciszkańscy świadkowie świętości związani z Warszawą to m.in.bł. Władysław z Gielniowa, bernardyn, bł. Honorat Koźmiński, kapucyn,św. Maksymilian Maria Kolbe, św. Zygmunt Szczęsny Feliński oraz należący do Trzeciego Zakonu Franciszkańskiego - Prymas Tysiąclecia.