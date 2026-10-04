Główne uroczystości odbywają się 3 i 4 października, czyli w rocznicę dnia śmierci franciszkanina i w dniu jego wspomnienia liturgicznego.

Był rok 1226. Franciszek był już bardzo chory, prawie niewidomy, wyniszczony chorobami i cierpieniem, a od otrzymania stygmatów w Alwerni minęły dwa lata. Przebywał przez pewien czas w pałacu biskupim w Asyżu, a gdy zrozumiał, że śmierć jest blisko, poprosił braci, żeby zanieśli go do Porcjunkuli, do kościółka Matki Bożej Anielskiej, by umrzeć tam, gdzie narodziło się jego ewangeliczne powołanie i pierwsza wspólnota braci. W drodze prosił braci, aby zatrzymali się i obrócili go twarzą ku Asyżowi. Błogosławił miasto, w którym się urodził i w którym rozpoczęło się jego nawrócenie. Zmarł wieczorem 3 października. Następnego dnia jego ciało przeniesiono do Asyżu, po drodze zatrzymując się przy San Damiano, aby Klara i siostry mogły się z nim pożegnać. Pochowano go w kościele San Giorgio, a później jego ciało przeniesiono do wybudowanej Bazyliki św. Franciszka.

Transitus św. Franciszka - część 1

Gość Warszawski

- „Dzień dobry, dobrzy ludzie". Tak mówił św. Franciszek. Dziś mija dokładnie 800 lat od jego śmierci. Św. Franciszek potrafił nam pokazać, że śmierć wcale nie jest czymś strasznym, skoro nazwał ją „swoją siostrą”, tak bardzo ją „udomowił”. Widział za nią kochające ramiona Ojca, a ją samą postrzegał jako tylko wzięcie za rękę i przeprowadzenia w te kochające ramiona. Dziś dziękujemy Bogu za św. Franciszka, za powołanie, jakim nas obdarzył i chcemy modlić się za wszystkie siostry i wszystkich braci wszystkich zakonów franciszkańskich, za osoby przeżywające trudne chwile, za tych, którzy odeszli, i o siłę dla nas, którzy dalej próbujemy żyć jak św. Franciszek – witał 3 października przybyłych na wieczorną Mszę św. o. Lech Dorobczyńki OFM, proboszcz parafii św. Antoniego z Padwy w Śródmieściu.

Transitus św. Franciszka - część 2

Gość Warszawski

Eucharystii przewodniczył abp. Adrian Galbas, który przypomniał, że Franciszek całe życie uczył się wypuszczać rzeczy z rąk, aby w chwili śmierci wypuścić z rąk samo życie.

- Prosił także, żeby przeczytano mu trzynasty rozdział Ewangelii św. Jana. To chyba najważniejszy klucz do całego Transitus. Śmierć Franciszka zostaje odczytana poprzez Paschę Chrystusa. Nie jest końcem, ale przejściem do Ojca. Według relacji Tomasza z Celano Franciszek modlił się również Psalmem 142 – mówił, dodając, że franciszkanin odkrył, że Bóg jest, kocha go, Chrystus umarł za niego, Ewangelia jest prawdą, a reszta się nie liczy.

Przypomniał, że Franciszek nie urodził się jako człowiek pełen prostoty.

- Przeciwnie. Chciał być kimś wielkim według kryteriów tamtego świata. Marzył o rycerstwie, o sławie, o uznaniu. Lubił piękne stroje, zabawy i towarzystwo. Miał wiele pragnień. A potem Pan Bóg zaczął jego życie upraszczać. Nie udała się wyprawa rycerska, przyszła choroba, pojawili się trędowaci. Potem było San Damiano, potem konflikt z ojcem, potem oddanie pieniędzy, potem oddanie ubrania. I Franciszek, który chciał mieć wiele, zaczął odkrywać, że potrzebuje bardzo niewiele, a w końcu, że potrzebuje tylko jednego – tłumaczył metropolita warszawski.

- Człowiek, któremu daleko do prostoty jest pełen siebie, swojej wiedzy, swoich racji, swoich planów. Człowiek żyjący duchem prostoty, pozbywa się tego co zbędne, by pozostać przy tym, co konieczne. Lekcję tego dostałem lata temu, gdy wybierałem się pieszo do Santiago de Compostela. W jednym z pierwszych schronisk natknąłem się na skrzynię, nad którą widniał napis: „zabierz to, co konieczne, zostaw, to, co zbędne”. To była mądra rada dla objuczonych pielgrzymów, którzy zostali zachęceni, by dokonać przeglądu zawartości swoich plecaków i zdecydować, czy rzeczywiście wszystko, co w nich jest, jest konieczne. Jeśli tak, podejmują ryzyko, że nie dojdą do celu, gdyż ich kręgosłup tego nie wytrzyma. Ja też musiałem co nieco wtedy zostawić. Sama pielgrzymka nauczyła mnie jednak czegoś więcej; że także z serca muszę wyjąć parę spraw, które są tam niepotrzebne, że potrzebuję uprościć wiele swoich relacji i wiele swoich reakcji. Obciążony bowiem tym wszystkim, wszystkimi ciężarami, które dźwigam, będę w swojej życiowej pielgrzymce złamany i załamany i nie ukończę jej z radością.Tak zrobił Franciszek. Niósł to, co konieczne, dlatego tak bardzo kochał Ewangelię, tę księgę prostoty. Nie chciał Ewangelii komplikować – nauczał abp Galbas.

Podsumował na koniec, co jest potrzebne, by w codzienności stawać się człowiekiem pełnym prostoty.

- Przede wszystkim chodzi o życie w prawdzie przed Bogiem. Na modlitwie nie trzeba Bogu niczego udowadniać. Wystarczy powiedzieć Mu po prostu: jestem zmęczony, jestem zazdrosny, jestem przestraszony; chcę być zauważony; cieszę się; kocham; nie potrafię kochać. Prostota zaczyna się tam, gdzie kończy się udawanie - wymienił.

Jako drugi krok wskazał upraszczanie pragnień, a trzeci - to mówić to, co się naprawdę myśli, i robić to, co się mówi.

- Oczywiście z miłością i roztropnością. Jezus mówi: „Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie”. Prostota bardzo mocno wiąże się ze zgodnością serca, słowa i czynu. Ważna jest też zgoda na to, że nie muszę w życiu wszystkiego kontrolować. Wiele wewnętrznego bałaganu rodzi się bowiem z lęku: co będzie, co powiedzą, jak to zostanie odebrane, czy nie stracę pozycji? Człowiek prosty robi to, co dzisiaj jest dobre, a resztę zostawia Bogu. Przyda się też wdzięczność. Człowiek prosty umie się ucieszyć małą rzeczą: drugim człowiekiem, posiłkiem, słońcem, odpoczynkiem, pięknem stworzenia. Franciszek potrafił mówić: brat słońce, siostra woda, brat ogień. Nie potrzebował posiadać świata, żeby się nim zachwycać. Nie musiał być właścicielem świata, żeby z niego korzystać. I w końcu, potrzebna jest pokora. Nie chodzi o myślenie o sobie źle. Chodzi o zgodę na prawdę o sobie – nauczał.

Po Mszy św. przy wygaszonych światłach i zapalonych świeczkach wierni przeżyli bardzo wzruszające nabożeństwo Transitus – przejścia Franciszka do Nieba.

Na zakończenie modlitwy parafianie częstowali wiernych ciastkami z miodem i migdałami, o które Franciszek poprosił przed śmiercią swoją przyjaciółkę, Jakobinę de Settesoli. Rozdawali także albumiki o Asyżu.

W dniach 4 - 7 października o godz. 19 nauki akademickie pod hasłem „Niech Pan obdarzy Cię pokojem” będzie głosił o. Adama Szustaka OP.