Pulsujące życie

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Premiera już 17 października o godz. 19:00 w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, przy Wybrzeżu Kościuszkowskim 37. Teatr Klasyki Polskiej

„Romantyczność. Zgliszcza” to spotkanie z poezją Baczyńskiego, muzyką na żywo i obrazem. Zaproszenia dla Czytelników.

5 października 2026 GOSC.PL

dodane 5 października 2026
aktualizacja 5 października 2026
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Mija 105 lat od narodzin Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Teatr Klasyki Polskiej na podstawie jego wierszy przygotował monodram, którego premiera już 17 października w Warszawie.

Scenariusz spektaklu opracował Ksawery Szlenkier, dla którego wiersze Baczyńskiego nie są pierwszym zawodowym wyzwaniem.
- Kilka lat temu prowadziłem zajęcia teatralne w jednym z warszawskich liceów. Jeden z semestrów poświęciłem wierszowi i właśnie poezję Krzysztofa Kamila Baczyńskiego wziąłem wtedy na warsztat. Młodzież szukała wiersza dla siebie, by go recytować na scenie, ja im w tych poszukiwaniach pomagałem. Przewertowałem tomik poezji Baczyńskiego i odkryłem utwory, których nigdy wcześniej nie czytałem. To prawda, że wszyscy przerabialiśmy kiedyś Baczyńskiego w szkole, ale program ograniczał się do kilku wierszy, takich jak „Elegia o… [chłopcu polskim]”, czy „Pokolenie”. Kontekstem zawsze była wojna, Powstanie Warszawskie. Tymczasem jego poezja jest o wiele bogatsza, wykracza poza wojnę i poza tematykę z nią związaną. Ile w tym młodym człowieku było tęsknoty za dobrem, filozoficznej dojrzałości, to mnie naprawdę zdumiewa. Z młodzieżą analizowaliśmy wybrane wiersze powoli, wers po wersie. Widziałem, że świat Baczyńskiego zaczyna wciągać tych nastolatków, że emocje zawarte w jego poezji są dla nich czytelne. Wtedy wiedziałem, że pewnego dnia sięgnę po nią ponownie – przyznaje.

Podczas przedstawienia wykonywane będą m. in. takie utwory jak: „Ars Poetica”, „Pieśń o szczęściu”, „Erotyk”, „Pokolenie”, „Pragnienia”. Towarzyszyć im będzie muzyka na żywo, łącząca klasyczne brzmienie wiolonczeli z elektroniką, a także projekcje wideo oraz wizualizacje.

Twórca monodramu prócz zainteresowania poezją ma również związki rodzinne z K. K. Baczyńskim.
- W jego poezji podoba mi się pulsująca przestrzeń, która żyje. Otoczony nią podmiot liryczny czuje, tęskni, cierpi, krzyczy. Ta przestrzeń ma swoją gęstość, fakturę, temperaturę, jest uniwersalna, a przez to też współczesna. To wszystko bardzo mocno działa na moją wyobraźnię, lubię się w tym świecie zanurzyć. Więc tak – pod tym względem te wiersze są „moje”. Prawdą jest też, że mój dziadek Karol Ksawery pisał z Baczyńskim maturę wiosną 1939 roku. Dzielili to samo doświadczenie przedwojennej młodości, potworności nalotów na Warszawę, okupacji, łapanek. Dochodziły do nich wieści o śmierci wspólnych kolegów, wreszcie razem poszli do powstania, choć oczywiście w innych oddziałach. Jedno pokolenie, jedna rzeczywistość. W powojennym życiu mojego dziadka zrealizowało się dramatyczne wezwanie Baczyńskiego, by nie poddawać się rozpaczy, wspomnieniom i mimo wszystko od nowa budować. Ja istnieję w wyniku tego wysiłku woli i ducha. Przygotowując materiały do programu spektaklu, przeglądałem zachowane zdjęcia dziadka z czasów wojny. Trafiłem na fotografię z roku 1942. Dziadek miał wtedy 21 lat. Dzisiaj mój syn, prawnuk Karola Ksawerego jest w tym samym wieku. I słyszę słowa z wiersza Baczyńskiego „Warszawa”: 

I znów ująć dłuto i rydel. 
Ciąć w przestrzeni i w ziemi szukać. 
Wznosić wieki i pnącze żywe
Na pilastrach, formach i łukach.

I w sztandary dąć i bić w kamień
Aż się lew spod słoni wykuje,
Aż wykrzesze znużone ramię
- mówi Ksawery Szlenkier.

Scenografia monodramu jest wymyślona według założenia „wszędzie i nigdzie, wczoraj i jutro”.
- Nie może odciągać uwagi od słowa, jednocześnie nie może umiejscawiać nas w czasach wojny. Zależało mi, by podkreślić uniwersalny wymiar poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Nie będzie rekwizytów, a minimalistyczny charakter scenografii stworzy miejsce światłu, by właśnie ono komponowało się ściśle ze słowem, z animacjami i graną na żywo muzyką. Współczesny wymiar poezji Baczyńskiego podkreśli technika sceniczna, której nie będziemy ukrywać, która domknie przestrzeń i jednocześnie stanowić będzie elementy scenografii – tłumaczy K. Szlenkier.

Premiera 17 października o godz. 19 w ASP w Warszawie. Kolejne wystawienia: 18 października o godz. 19 w ASP i 25 października o godz. 18 w Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach.

Teatr Klasyki Polskiej ufundował podwójne zaproszenia dla Czytelników „Gościa Niedzielnego” na przedstawienia w Warszawie. Otrzymają je nadawcy 1., 5. i 10  e-maili, wysłanych na: warszawa@gosc.pl z hasłem: „Zgliszcza” (z podaniem preferowanego terminu).

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu ogólnego konkursów  w „Gościu Niedzielnym", dostępnego na stronie https://www.igomedia.pl/doc/4733137.OGOLNY-REGULAMIN-KONKURSOW-INSTYTUTU-GOSC-MEDIA.

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