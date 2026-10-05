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Dwa serca anioła

 
Historia z książki „Dwa serca anioła” opowiada o chłopcu, który jest chory na serce i właściwie mógł umrzeć po urodzeniu, ale żyje i poznaje starszego mężczyznę na wózku, mieszkającego niedaleko niego. Spotykają się w niej dwa nieszczęścia, które nie przygnębiają. Agnieszka Kurek-Zajączkowska /Foto Gość

- Wiem z życia, że ani zdrowie, ani pieniądze nie dają szczęścia. Jeśli coś masz i się tym dzielisz, to to, daje szczęście – mówił Wojciech Widłak z okazji Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania i Światowego Dnia Serca.

5 października 2026 GOSC.PL

dodane 5 października 2026
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Pisarz książek dla dzieci, znany szczególnie z serii o „Panu Kuleczce” spotkał się z najmłodszymi w Czytelni Naukowej nr 1 im. Janiny Englert na stołecznym Targówku w ramach akcji edukacyjnej „Czytamy z sercem” przeprowadzanej co roku z okazji Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania i Światowego Dnia Serca. Przeczytał dzieciom fragmenty swojej książki „Dwa serca anioła”.

- Tę książkę pisałem najdłużej – 3 lata, choć ma ona tylko 100 stron. Jest dla mnie najważniejsza, choć po niej napisałem też inne. W sumie ponad 50. Starałem się, by ona nie była strasznie smutna, ale by była prawdziwa. Napisałem 9 książek o „Pani Kuleczce”. Bardzo je lubię, ale one są wymyślone. A tu jest historia z kamienicy, która może się wydarzyć tuż obok. Powstała z połączenia dwóch puzzli. Moja żona jest lekarką i usłyszeliśmy o 9-letnim Romku, który ma chore serce. I to jest pierwszy powód. Drugim puzzlem jest drewniany anioł, który wisi nad naszym łóżkiem. A wiem, że anioły istnieją – mówił na spotkaniu dla dzieci Wojciech Widłak, który przytaczając przykrości, jakie spotykały bohatera książki przestrzegał przed wyrządzaniem zła innym.

 - Jak byłem dzieckiem, to też słychać było przezwiska w szkole. Teraz jest trudniej, bo można kogoś zniszczyć przez telefon. Nie tylko boli cios wymierzony pięścią, ale i słowa, które potrafią ranić. Czasem nam się coś wymsknie. Ale jesteśmy ludźmi z wolną wolą, wiec możemy walczyć, by się te słowa nie wymykały - zachęcał dzieci.

W. Widłak przyznał na spotkaniu, że zaczął pisać w wieku 40 lat. Wtedy było to opowiadanie. Kiedy miał 46 lat wyszła jego pierwsza książka.
- Teraz mam 69 lat i wiem z życia, że ani zdrowie, ani pieniądze nie dają szczęścia. żyjemy w czasach ogromnych możliwości. Chcemy dużo zobaczyć i zebrać. Ale to nie daje szczęścia. Jeśli coś masz i się tym dzielisz, to to daje szczęście. My nieraz traktujemy pewne rzeczy jako oczywistość, np. że mamy palce u dłoni, że jest woda w kranie, że mamy, co zjeść. A spróbujcie sobie zawiązać lewą rękę bandażem jak przy złamaniu i zobaczycie, jak to utrudnia życie, chociaż to tylko lewa ręka. Proponuję traktować wszystko w kategorii daru, każdy dzień jak podarunek. Zacząłem pisać, kiedy miałem 40 lat. To też był prezent. Nie wiedziałem, czy umiem pisać, i czy będę to lubił - mówił. 

Spotkanie odbyło się w ramach akcji edukacyjnej „Czytamy z sercem” organizowanej przez Stowarzyszenie Między Regałami, II LO im. Stanisława Staszica w Tarnowskich Górach oraz Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im. J. Lompy w Katowicach, a głównym jej partnerem jest od lat Fundacja Serce Dziecka, której część dochodu ze sprzedaży książki „Dwa serca anioła” jest przekazywane.

Książka W. Widłaka jest nie tyle o chorobie, co o nieoczekiwanych podarkach losu, nadziei i radości. Dominują w niej dwa kolory: niebieski i czerwony, które są kolorami serca.

Światowy Dzień Serca i Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania przypadają 29 września.

 

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