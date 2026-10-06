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88. rocznica śmierci św. F. Kowalskiej  
Podczas Eucharystii udzielony został sakrament bierzmowania.Bp Jarecki mówił, że to sakrament daru i decyzji, który umacnia człowieka w mężnym wyznawaniu wiary. Agnieszka Kurek-Zajączkowska /Foto Gość

- Miłosierdzie Boga to uprzedzająca ludzkie nawrócenie Boża wola do wybaczenia – mówił w odpust w Sanktuarium św. Faustyny na Woli bp Piotr Jarecki.

6 października 2026 GOSC.PL

dodane 6 października 2026
aktualizacja 6 października 2026
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Biskup pomocniczy warszawski przewodniczył Mszy św. w 88. rocznicę śmierci Faustyny Kowalskiej w sanktuarium jej imienia na Woli i udzielił bierzmowania młodzieży. Dla parafii przy ul. Żytnej 1 liturgiczne wspomnienie św. Faustyny przypadające 5 października jest odpustem parafialnym.

- Spotkaliśmy się w miejscu szczególnym. To tutaj, w dawnej kaplicy klasztornej Helena Kowalska usłyszała słowa Pana Jezusa: „Przyjmuję, jesteś w sercu moim” i została przyjęta do zgromadzenia. Witam siostry zakonne ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia, nasze sąsiadki, które dziś też świętują. Witam młodzież i rodziców oraz księży naszego dekanatu. Proszę o modlitwę za tych młodych ludzi, którzy wchodzą w dorosłe życie religijne – zwrócił się na początku Mszy św. do przybyłych ks. Krzysztof Stosur, proboszcz parafii Miłosierdzia Bożego i św. Faustyny na Woli.

88. rocznica śmierci św. Faustyny Kowalskiej
 Gość Warszawski

 

W homilii bp Piotr Jarecki przypomniał, że wiara jest i powinna być inspiracją dla całego stylu życia człowieka, a sakrament bierzmowania umacnia młodych do jej mężnego wyznawania.
- Często młody człowiek podchodzi do życia tak, że na miłość musi zasłużyć. Ale nie tak wygląda relacja między Bogiem a człowiekiem. Nawet jeśli nie zasługujemy, to Bóg każdego z nas będzie kochał. I będzie przebaczał, zachęcając nas do zaczęcia na nowo życia zgodnie z prawdą i pięknem, odrzucaniem błędów i wad. On zawsze pragnie nam pomagać. Obdarowuje nas niezasłużonym darem, a my powinniśmy z tym darem współpracować - mówił.

Tłumaczył też, że Miłosierdzie Boga to uprzedzająca ludzkie nawrócenie Boża wola do wybaczenia. - On zawsze przebacza. Ale pragnie, by to Jego przebaczenie, zaowocowało naszym nawróceniem. Bóg kocha nas nie dlatego, że jesteśmy dobrzy, a dlatego byśmy byli dobrzy.  Podkreślam, to jest uzdrawiająca moc przebaczenia i miłość Boga. On wybacza i miłuje, byśmy powracali ustawicznie na właściwą drogę, byśmy byli wierni wartościom. Dziś otrzymujecie Ducha Świętego, by być wzmocnionym – zwrócił się do młodych bp Piotr Jarecki.

Bierzmowanie przyjęło 10 osób.

W sanktuarium każdego 15. dnia miesiąca o godz. 18.00 jest odprawiana Msza św. za wstawiennictwem św. Faustyny, a w każdy wtorek o 18.30 – nabożeństwo za jej przyczyną.

Adoracja Najświętszego Sakramentu odbywa się od poniedziałku do soboty w godz. 7.30 – 18.00, a w niedziele w godz. 13.30 – 18.00.

Codziennie o godz. 15.00 jest odmawiana Koronka do Miłosierdzia Bożego. W soboty i niedziele jest ona transmitowana przez Radio Warszawa 106,2FM. W piątki w Godzinę Miłosierdzia po koronce odprawiana jest Msza św. w intencjach odczytywanych przed koronką. Intencje, prośby, podziękowania za otrzymane łaski za przyczyną św. Faustyny można zostawiać przez cały tydzień w skrzyneczce zawieszonej w kaplicy adoracji.

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88. rocznica śmierci św. F. Kowalskiej

Foto Gość DODANE 06.10.2026

88. rocznica śmierci św. F. Kowalskiej

​Sanktuarium św. Faustyny na Woli 5 października wypełniło się czcicielami Bożego miłosierdzia. Bp Jarecki udzielił młodzieży sakramentu bierzmowania.  
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