Liturgia w Parafii św. Krzysztofa na Piaskach zgromadziła młodzież, rodziców oraz świadków na uroczystości bierzmowania. Z pasterską wizytą do wspólnoty po raz pierwszy przybył abp Adrian Galbas. Powitał go proboszcz parafii, ks. Krzysztof Sadkowski. Jak zaznaczył, było to piękne dopełnienie radosnego czasu dla całej wspólnoty, ponieważ parafia obchodziła we wrześniu 6. rocznicę konsekracji kościoła oraz jubileusz 25-lecia swojego erygowania. Proboszcz powierzył modlitwie arcybiskupa młodzież oczekującą na dary Ducha Świętego, a także zmarłych polecanych w intencjach mszalnych.

Abp Adrian Galbas w parafii św. Krzysztofa na Piaskach

Gość Warszawski

W imieniu rodzin głos zabrał przedstawiciel rodziców, który poprosił hierarchę o nałożenie rąk i namaszczenie kandydatów Krzyżmem Świętym. Podkreślił pragnienie, by młodzi ludzie mężnie wyznawali wiarę, bronili jej i żyli według chrześcijańskich zasad, dając odważne świadectwo w codziennym życiu.

W homilii abp Adrian Galbas nawiązał do formuły dialogu liturgicznego, w którym kandydaci wyrazili motywy przystąpienia do sakramentu: "Pragnę, aby Duch Święty [...] umocnił mnie do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad".

– To zdanie streszcza to wszystko, o co chodzi w sakramencie bierzmowania – powiedział abp Adrian Galbas, metropolita warszawski, zachęcając młodych, aby zapamiętali słowa swojej prośby jako najważniejszą duchową pamiątkę na całe dorosłe życie.

Metropolita warszawski zaznaczył, że odważne wyznawanie wiary nie sprowadza się do deklaracji słownych, lecz wyraża się w konkretnym stylu życia. Zauważył przy tym, że choć wspólne odmawianie „Wierzę w jednego Boga” podczas niedzielnej Mszy Świętej jednoczy katolików na całym świecie w jedną wielką rodzinę, to same słowa mogą z czasem stracić na wartości.

– Bardzo ważne jest to, co się dzieje z moją wiarą, kiedy się skończą czynności w kościele, kiedy się skończy liturgia, kiedy się skończy Msza Święta – mówił metropolita warszawski, stawiając pytanie o los wiary w poniedziałkowy poranek w szkole czy w miejscu pracy.

Arcybiskup przywołał przykład pierwszych wieków chrześcijaństwa, kiedy poganie garnęli się do Kościoła zafascynowani niezwykłą postawą wyznawców Chrystusa. Pierwsi chrześcijanie potrafili okazywać szacunek i życzliwość nawet tym, którzy pałali ku nim nienawiścią, a swoje postępowanie tłumaczyli wiernością nauce Zbawiciela, nim jeszcze powstały pisane Ewangelie. Hierarcha podkreślił, że największym zgorszeniem odpychającym ludzi od Kościoła jest hipokryzja oraz rozdźwięk między głoszonymi naukami a codziennymi czynami, szczególnie gdy dotyka to osób duchownych.

Abp Galbas: Bierzmowanie to sakrament przywitania się z Kościołem

Gość Warszawski

– Co ludzi najbardziej przyciąga do Kościoła? Spójność. To, że ktoś widzi, że życie jest podporządkowane Ewangelii – zauważył hierarcha.

Nawiązując do patrona parafii, kaznodzieja wyjaśnił grecką etymologię imienia Christophoros, czyli niosącego Chrystusa. Wskazał, że niezależnie od imienia otrzymanego na chrzcie czy bierzmowaniu, każdy wierzący jest wezwany do bycia duchowym Krzysztofem i ukazywania Chrystusa łagodnego, cichego i miłosiernego. W tym kontekście przywołał anegdotę o oficerze wojskowym poszukującym w szeregach krawca do naprawy munduru; zgłosił się wówczas żołnierz noszący nazwisko Krawiec, który jednak nie potrafił szyć.

– Nie chodzi mi o to, czy ktoś tak się nazywa, tylko czy nim jest? Jest tu jakiś Christophoros? Jest tu jakiś Krzysztof? – pytał kaznodzieja, dodając z pokorą, że to napomnienie kieruje również do samego siebie.

53 młodych przyjęło sakrament bierzmowania w parafii św. Krzysztofa na Bielanach

Gość Warszawski

Mówiąc o wyzwaniach i chwilach zwątpienia, arcybiskup wyznał, że jemu samemu bywa niekiedy bardzo trudno wierzyć, dlatego każdy chrześcijanin nieustannie potrzebuje duchowej siły i wsparcia Pocieszyciela. Zwrócił jednak uwagę, że Duch Święty jest bezgranicznie delikatny i nikogo do niczego nie przymusza, a człowiek posiada wolność, by Go w sobie zablokować lub wręcz uwięzić. Aby zilustrować tę prawdę, posłużył się współczesnym obrazem nawigacji satelitarnej, z której sam korzystał podczas podróży z kurii przy ulicy Miodowej, przepraszając zarazem za trzyminutowe opóźnienie liturgii spowodowane miejskimi korkami.

– Duch Święty to jest taki GPS: tędy idź, tu bądź, uważaj na to. Jak wpadniesz w grzech, o ile to możliwe zawróć, masz wyrzuty sumienia, wiesz, że zrobiłeś źle – stwierdził abp Adrian Galbas, dodając, że ten niebiański system doprowadzi człowieka do domu Ojca tylko pod warunkiem, że pozostanie stale włączony.

Szczególne słowa wdzięczności metropolita skierował pod adresem rodziców kandydatów, akcentując, że ich obecność i oficjalna prośba były warunkiem koniecznym do szafowania sakramentu. Zaznaczył, że przeżywają moment przełomowy, gdyż po raz ostatni proszą w imieniu swoich dorastających dzieci o sakrament. Przypomniał drogę wiary od momentu chrztu, gdy niemowlęta przyniesiono do świątyni na rękach, poprzez pierwszą spowiedź i Komunię Świętą, do których dzieci przyprowadzono, aż po bierzmowanie, które pieczętuje ich chrześcijańską dojrzałość. Zwrócił uwagę na fakt, że do sakramentu małżeństwa czy kapłaństwa młodzi podejdą już całkowicie niezależnie od nastawienia rodziców, a ewentualny sprzeciw nie będzie miał mocy prawnej, dlatego odtąd zadanie ojców i matek polega na pełnym miłości, mądrym towarzyszeniu.

– Strasznie mnie to denerwuje, gdy słyszę, że sakrament bierzmowania to jest sakrament rozstania z Kościołem, pożegnania z Kościołem. Bardzo bym chciał, żeby to był sakrament przywitania z Kościołem – podkreślił kaznodzieja, apelując do bierzmowanych, by nie zamykali za sobą drzwi świątyni, lecz potraktowali ten dzień jako początek świadomej obecności we wspólnocie. Arcybiskup przekonywał, że młody człowiek nie powinien ulegać powierzchownym ocenom ani lękowi przed opinią rówieśników ze zsekularyzowanego otoczenia.

– Kościół daje nam wspólnotę, dzięki której wiemy, że nie jesteśmy jakimiś wariatami. Bo jest drugi, jest trzeci, jest piąty, jest dwudziesty, którzy żyją tak samo, którzy chcą tak samo, którzy idą w tę samą stronę – stwierdził hierarcha, zaznaczając, że to właśnie Kościół chroni wierzącego przed poczuciem osamotnienia. – Tak, jako chrześcijanin, jako katolik nie jestem stuknięty, nie jestem crazy – zauważył metropolita warszawski, by unaocznić młodym, jak bezcenna jest świadomość posiadania wokół siebie ludzi wyznających te same ewangeliczne wartości. Dodał, że Kościół – choć tworzony przez słabych ludzi i naznaczony trudnościami – wciąż pozostaje piękny i oferuje wszystko, co niezbędne do zbawienia: żywe słowo Boże, przebaczenie w sakramencie pokuty i pojednania oraz pokarm Eucharystii.

– Bardzo bym chciał, żebyście widzieli, jaki Kościół jest ładny i nie chcieli z niego wyjść, tylko do niego wejść. Nie chcieli się z nim pożegnać, tylko chcieli się z nim przywitać i byli w nim obiema nogami, całą głową i całym sercem – zaapelował na zakończenie abp Adrian Galbas, zachęcając młodzież do pełnego, bezkompromisowego zaangażowania we wspólnotę wiary.