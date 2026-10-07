Uroczystość odbyła się przy ul. Nowy Świat 25 w Warszawie, przy kamienicy, która przed II wojną światową należała do Luciany Frassati-Gawrońkiej. To tu działała Caffè Italia, a pod koniec lat 20. XX rozpoczęła się rozbudowa kompleksu Pasażu Italia.

Tablicę odsłonili Luca Franchetti Pardo, ambasador Republiki Włoskiej w Polsce, oraz członkowie rodziny Gawrońskich, a poświęcił abp Antonio Guido Filipazzi, nuncjusz apostolski w Polsce.

Ambasador przypomniał, że L. Frassati-Gawrońka podczas II wojny światowej siedem razy przyjeżdżała do okupowanej Polski jako emisariuszka Rządu RP na uchodźstwie, przewożąc korespondencje i pieniądze dla polskiego podziemia.

Tablica Luciany Frassati-Gawrońskiej w Warszawie

Gość Warszawski

Na tablicy jest napisane: „Włoszce, która pokochała Polskę”.

- Mama wyszła za mąż za Polaka, miała wielu przyjaciół wśród Polaków i była pełna uznania dla historii Polski. Pomagała polskiemu podziemiu w czasie II wojny światowej. Interweniowała w sprawie profesorów aresztowanych podczas Sonderaktion Krakau. To wszystko działo się z pomocą św. Pier Giorgia Frassatiego, cudownego przyjaciela w niebie, który był jej bratem. O jego kanonizację bardzo się mama starała. Zbierała świadectwa o nim po całych Włoszech. Papież wskazała go jako orędownika młodzieży uniwersyteckiej na świecie. Polsce i Polakom, ale też całemu światu życzę pokoju i miłości bliźniego. Miłość bliźniego to największa rzecz, której nas uczy Pier Giorgio. On pomagał wszędzie, gdzie była potrzebna pomoc – mówiła dziennikarzom po uroczystości Wanda Gawrońska, 99-letnia córka Luciany.

W uroczystości odsłonięcia tablicy wzięli udział m.in. Krzysztof Zanussi i Marcin Święcicki.

Luciana Frassati urodziła się w 1902 r. w Piemoncie jako córka wydawcy, polityka i dyplomaty, pierwszego wydawcy dziennika „La Stampa”. Była rodzoną siostrą św. Pier Giorgia Frassatiego. W 1925 r. Luciana poślubiła Jana Gawrońskiego, polskiego dyplomatę. Mieli szóstkę dzieci. Swoje wojenne wspomnienia spisała w książce „Przeznaczenie nie omija Warszawy”, która w polskim wydaniu ukazała się roku 2003.

Za działalność na rzecz Polski podczas wojny Luciana Frassati-Gawrońska została w 1993 r. odznaczona Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. Zmarła 7 października 2007 r. w Pollone.

Kamienice przy Nowym Świecie 23 i 25 zostały zniszczone w 1944 r., natomiast znajdujący się w głębi posesji budynek Pasażu Italia przetrwał. Po zakończeniu wojny nieruchomości zostały znacjonalizowane. Po 1989 r. Luciana Frassati-Gawrońska i jej córka Wanda rozpoczęły starania o odzyskanie rodzinnego majątku.