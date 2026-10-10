Dźwięk nadziei

Dzwon zawisł w II Katedrze i Klinice Położnictwa, Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Szpitalu Klinicznym ks. Anny Mazowieckiej. Jego odsłonięcie odbyło się 9 października z udziałem m.in. prof. Frédérica Amanta, lekarza związanego z KU Leuven i szpitalem uniwersyteckim UZ Leuven w Belgii, który zainicjował międzynarodową współpracę badawczą nad nowotworami w ciąży. Bada on leczenie kobiet z nowotworem w ciąży oraz następstwa terapii dla matek i dzieci.

– Kiedy w 2005 roku rozpoczęliśmy nasze badania, faktycznie istniało niewiele dowodów i danych dotyczących postępowania w przypadku nowotworów u kobiet w ciąży. Z powodu braku danych wiele ciąż kończyło się przerwaniem, opóźniano leczenie matki lub dochodziło do przedwczesnego porodu. Oczywiście nie jest to korzystne ani dla matki, ani dla dziecka. Wkład naszej grupy polegał więc na wykazaniu, że dzieci w rzeczywistości dość dobrze znoszą skutki chemioterapii oraz, że możemy bezpiecznie podawać chemioterapię w czasie ciąży – powiedział w trakcie uroczystości prof. Frédéric Amant.

Dzwon przekazała Fundacja „Pokonaj Raka”.

– Dzwon ma dodawać pacjentkom siły i przypominać, że w walce z chorobą każdy etap ma znaczenie, a do celu dochodzi się krok po kroku, pokonując kolejne wyzwania – mówiła Katarzyna Gulczyńska, prezes fundacji.

Dzwon na Karowej jest pierwszy w szpitalach klinicznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

– Jako uczelnia kształcąca przyszłych lekarzy możemy dzięki temu jeszcze mocniej uświadamiać naszym studentom złożoność leczenia nowotworów w ciąży oraz ogromną odpowiedzialność związaną z ratowaniem zdrowia i życia zarówno matki, jak i dziecka - podkreślił prof. Rafał Krenke, rektor WUM.

Odsłonięciu dzwonu towarzyszyło spotkanie poświęcone działalności sieci INCIP International (International Network on Cancer, Infertility and Pregnancy) oraz polskiej grupy w sieci INCIP - Advisory Board on Cancer, Infertility and Pregnancy International. Grupy te zrzeszają badaczy i lekarzy z całego świata w celu poprawy opieki, diagnostyki oraz leczenia chorób nowotworowych u kobiet w ciąży.

Przekazywanie Dzwonów Życia szpitalom jest częścią przedsięwzięcia promującego wsparcie emocjonalne osób chorujących na nowotwory.

Dotychczas w Polsce powieszono 32 takie dzwony.

Warszawski dzwon jest pierwszym zawieszonym poza odziałem onkologicznym.