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Wieczorne pasmo prowadzi Wojciech Dąbrowski. Agnieszka Kurek-Zajączkowska /Foto Gość

Własne serwisy informacyjne. Kilkanaście audycji. Modlitwy. Wiadomości z życia Kościoła i okolicy oraz współpraca z katolickimi stacjami z całej Polski. Radio Warszawa 106,2 fm świętuje 35 lat istnienia.

10 października 2026 GOSC.PL

dodane 10 października 2026
aktualizacja 11 października 2026
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Zaczynają skoro świt modlitwą na rozpoczęcie dnia. W dni robocze o 6.30 jest Msza św., a potem pasmo „Poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolicę i okolicę”. O godz. 10 Zofia Kozerawska zaprasza na „Kawę na wynos”, by o godz. 14 oddać stery Michałowi Łopacińskimu lub Bartłomiejowi Graczakowi. Od godz 18. w „Wieczorze w dobrej atmosferze” słychać Wojciecha Dąbrowskiego, który o 21.30 prowadzi Różaniec.

W ciągu dnia modlitw jest więcej: Anioł Pański w południe z zespołem rozgłośni i Koronka do Miłosierdzia Bożego o godz. 15.

Swoje audycje w różne dni tygodnia prowadzą Ewa Pietrzak, Paweł Kęska, Paweł Zuchniewicz czy Małgorzata Kurzajewska-Zarinah. Serwisy informacyjne przygotowują m.in.  Michał Koźlik i Wojciech Dudkowski. Z mikrofonem na mieście można spotkać reporterów: Kacpra Kowalczyka i Damiana Kowalskiego.

Radio Warszawa prezentuje audycje ewangelizacyjne, publicystyczne, społeczne, kulturalne oraz edukacyjne. I tak od 35 lat.

Oficjalne uroczystości jubileuszu odbyły się w katedrze warszawko-praskiej 10 października. Wieczornej Mszy św. przewodniczył bp Romuald Kamiński.
- Radio Warszawa, dzieło Boże, przeżywa jubileusz 35 lat. Skłania nas to dziękowania Bogu. A jest za co! Na różne sposoby radio głosi Ewangelię. Wspominając te lata wiele ludzi z przeszłości i teraźniejszości można przywołać i wiele sukcesów. Ale największe sukcesy to nawrócenie tego czy innego człowieka, przybliżenie mu królestwa Bożego – mówił na początku Eucharystii ordynariusz warszawsko-praski.

W homilii bp Grzybowski wskazał, że na przestrzeni 35 lat zmieniła się Polska, Warszawa, ludzie, młodzież.
- Radio to moc słowa i teatr wyobraźni. Słowo jest tu przedmiotem i podmiotem pracy bardzo wielu ludzi, często niewidzialnych i niesłyszalnych realizujących moc radia na zapleczu. W tym sensie radio jest nam bliskie, ponieważ słowo jest nam ludziom wierzącym bardzo bliskie. Przez Słowo Bóg stworzył świat. Przez słowo dokonuje się głoszenie Ewangelii. Paweł powie "Przez głupstwo słowa Bóg zapragnął zbawienia wierzących.  Mamy zatem dar słowa, moc słowa dzięki radiu. To ogromna odpowiedzialność - mówił.

Na koniec Mszy św. bp Kamiński prosił o modlitwę za ks. Tadeusza Łakomca, założyciela rozgłośni.

Po modlitwie w katedrze wystąpił chór Musica Sacra pod dyrekcja Pawła Łukaszewskiego.

Radio zostało utworzone w archidiecezji warszawskiej w 1991 r. Pierwotnie jego siedzibą była parafia Matki Bożej Dobrej Rady w Miedzeszynie. Po ustanowieniu w 1992 r. diecezji warszawsko – praskiej stało się stacją tej diecezji. W 1996 r. przeniosło się na ul. Floriańską 3. Nadaje 24 h na dobę na 106,2 fm. Słychać je w Warszawie i ok. 80 km od niej. Jest dostępne też przez stronę www.radiowarszawa.com.pl.

Dyrektorem rozgłośni jest ks. Mariusz Wedziuk.

 

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