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warszawa.gosc.pl Warszawskie wiadomości Abp Galbas: Wyjdźmy do młodych z miłością, by nie wyszli do nikogo z nożem

Abp Galbas: Wyjdźmy do młodych z miłością, by nie wyszli do nikogo z nożem przejdź do galerii

 
- To jest jedno słowo, to jest jedna kategoria. Nie ma: uczeń i misjonarz, uczeń albo misjonarz, uczeń – nie misjonarz. Uczeń-misjonarz, mówimy to na jednym oddechu, jak wdech i wydech, jak wzięcie haustu powietrza i wypuszczenie go. Uczeń – biorę, misjonarz - oddaję - tłumaczył abp Adrian Galbas. Tomasz Gołąb /Foto Gość

Metropolita warszawski przewodniczył Mszy św. w Świątyni Opatrzności Bożej z okazji XXVI Dnia Papieskiego.

Tomasz Gołąb

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11 października 2026 GOSC.PL

dodane 11 października 2026
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Mszy Świętej z okazji obchodów XXVI Dnia Papieskiego, przeżywanego pod hasłem „Święty Jan Paweł II. Uczeń-misjonarz” przewodniczył abp Adrian Galbas, który w wygłoszonej homilii nawiązał do powołania każdego ochrzczonego.

Abp Adrian Galbas w Świątyni Opatrzności Bożej podczas XXVI Dnia Papieskiego
 Gość Warszawski

– Nietrudno zobaczyć, że słowem, które przewija się przez dzisiejsze czytania, jest uczta. Uczta, na którą zaprasza nas Pan Bóg, uczta hojna. Już w samym słowie „uczta” jest jakaś obfitość. Uczta to nie jest szybki fast food czy street food, to nie jest kanapka wrzucona do gardła w pośpiechu. Uczta to jest dużo – zaznaczył abp Adrian Galbas, przywołując obrazy z Księgi Izajasza, Psalmu 23 oraz ewangelicznej przypowieści o weselu królewskim.

Arcybiskup podkreślił, że istota chrześcijaństwa polega na doświadczeniu bezwarunkowego daru Boga, a nie na realizowaniu obowiązków wynikających z prawa.

– Prawdziwe spotkanie z Bogiem objawionym w Jezusie Chrystusie zaczyna się od przyjścia do Niego. Nie od powinności, ale od skorzystania z gościnności Boga. Nie od obowiązku, ale od daru. Nie od tego, co ja mam dla Boga zrobić, ale od przyjęcia i ucieszenia się tym, co Bóg robi dla mnie. To jest chrześcijaństwo. Papież Benedykt XVI powie: ono zaczyna się od spotkania z Osobą – przypomniał kaznodzieja, zwracając uwagę, że w Chrystusie Pan Bóg wspaniale zaspokaja każdą ludzką potrzebę miłości, bezpieczeństwa i wieczności.

XXVI Dzień Papieski w Świątyni Opatrzności Bożej
 Gość Warszawski

Odnosząc się do biblijnych sług rozsyłanych na rozstaje dróg, arcybiskup wyjaśnił znaczenie hasła tegorocznego Dnia Papieskiego, zaczerpniętego z nauczania papieża Franciszka.

– To jest jedno słowo, to jest jedna kategoria. Nie ma: uczeń i misjonarz, uczeń albo misjonarz, uczeń – nie misjonarz. Uczeń-misjonarz, mówimy to na jednym oddechu, jak wdech i wydech, jak wzięcie haustu powietrza i wypuszczenie go. Uczeń – biorę, misjonarz – oddaję – wskazał abp Adrian Galbas, dodając, że Jan Paweł II doskonale wypełniał to powołanie przez całe swoje życie, od posługi wikariusza w Niegowici, poprzez pamiętne zawołanie z początku pontyfikatu „Otwórzcie drzwi Chrystusowi!”, aż po przejmujące, ciche świadectwo cierpienia w oknie Pałacu Apostolskiego tuż przed śmiercią.

Kaznodzieja odniósł się również do ewangelicznego motywu szaty godowej, porównując ją współcześnie do opaski w hotelu uprawniającej do korzystania z all inclusive. W życiu chrześcijańskim taką szatą jest łaska i ciągłe nawrócenie ku świętości, którą św. Jan Paweł II promieniował na długo przed oficjalnym wyniesieniem na ołtarze.

Abp Adrian Galbas w Dzień Papieski: Nie bójmy się młodych, ale o młodych
 Gość Warszawski

Metropolita warszawski wyraził również słowa wdzięczności pod adresem Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, stypendystów oraz wszystkich ofiarodawców wspierających ten „żywy pomnik” polskiego papieża. Arcybiskup skierował przy tym niezwykle mocny i poruszający apel dotyczący relacji ze współczesną młodzieżą.

XXVI Dzień Papieski w Świątyni Opatrzności Bożej

Foto Gość DODANE 11.10.2026

XXVI Dzień Papieski w Świątyni Opatrzności Bożej

​W Świątyni Opatrzności Bożej uroczystej Mszy świętej z okazji obchodów XXVI Dnia Papieskiego, przeżywanego pod hasłem „Święty Jan Paweł II. Uczeń-misjonarz”. Liturgii przewodniczył abp Adrian Galbas SAC.  

– Z powodu tego, co dzieje się ostatnio w naszym kraju, można mieć takie wrażenie, że się boimy młodych. Chodzi o to, bracia i siostry, byśmy się bali o młodych. Wszyscy: rodzice, Kościół, szkoła, państwo. Byśmy się bali o młodych, byśmy się o nich troszczyli, byśmy byli uważni na nich, byśmy chcieli dotrzeć tam, gdzie widzimy, że przeżywają swoją samotność i z tego powodu cierpią. Jeśli wyjdziemy do ludzi młodych z miłością, oni nie wyjdą do nikogo z nożem – zaapelował abp Adrian Galbas, wzywając wszystkich wiernych, aby w swoich domach, szkołach i miejscach codziennej aktywności stawali się autentycznymi uczniami-misjonarzami.

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XXVI Dzień Papieski w Świątyni Opatrzności Bożej

Foto Gość DODANE 11.10.2026

XXVI Dzień Papieski w Świątyni Opatrzności Bożej

​W Świątyni Opatrzności Bożej uroczystej Mszy świętej z okazji obchodów XXVI Dnia Papieskiego, przeżywanego pod hasłem „Święty Jan Paweł II. Uczeń-misjonarz”. Liturgii przewodniczył abp Adrian Galbas SAC.  
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