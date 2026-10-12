Życie nie po to jest, by brać

Książka „Życie jest darem. Opowieść o Stanisławie Sojce” Anny Gąbalskiej jest przejściem przez rodzinne, zawodowe i duchowe życie artysty. Intencją autorki było przedstawienie Sojki jako człowieka.

„Nie chciałam pisać wyłącznie biografii i analizować płyt, chociaż oczywiście są one ważne. Nie chciałam też tworzyć jedynie opowieści o sukcesach, nagrodach, koncertach i wydarzeniach, chociaż bez nich nie można zrozumieć jego miejsca w polskiej popkulturze. Interesował mnie Sojka jako artysta i jako człowiek – ten, który śpiewa, komponuje, popełnia błędy, ale nie unika odpowiedzialności, powraca, szuka słów, rozmawia z Bogiem, wspomina rodziców, mówi o synach, boi się ciszy, ale wie, że właśnie w ciszy odzywa się sumienie” – pisze autorka we wstępie.

Z tego powodu książka jest podzielona na dwie części. Pierwsza to droga ze śląskiego domu rodzinnego, wątek szkół muzycznych, występów w chórze kościelnym i pierwszych profesjonalnych nagrań aż po wielkie sceny.

Druga to wywiady z krewnymi, przyjaciółmi i artystami z branży. Są wśród nich opowieści m.in. rodzonych braci, nauczycielki z liceum, Urszuli, Mateusza Pospieszalskiego, Krzysztofa Materny, Krzesimira Dębskiego, ks. Arkadiusza Nowaka czy o. Filipa Buczyńskiego.

Książka obejmuje pierwsze wiersze Stanisława Sojki i fotografie z różnych etapów życia artysty.

16 października o godz. 18 w Domu Spotkań z Historią przy ul. Karowa 20 zaplanowanie spotkanie o Stanisławie Sojce. W rozmowie udział wezmą: Anna Gębalska, Leszek Sojka, brat Stanisława, Tomasz Tłuczkiewicz, dziennikarz radiowy, manager i producent muzyczny, oraz Muniek Staszczyk. Spotkanie poprowadzi Marta Kula.

Wydawnictwo ufundowało dla Czytelników „Gościa Niedzielnego” 1 egz. Książki. Otrzyma go nadawca 5. e-maila, wysłanego na: warszawa@gosc.pl z hasłem: „Stanisław Sojka”.

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu ogólnego konkursów w „Gościu Niedzielnym", dostępnego na stronie https://www.igomedia.pl/doc/4733137.OGOLNY-REGULAMIN-KONKURSOW-INSTYTUTU-GOSC-MEDIA.